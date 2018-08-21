Море раздора

Росрыболовство не желает учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбовство) на фоне протестов дальневосточных рыбаков начало работу над обоснованием и подготовкой нормативных правовых документов, принципиально меняющих законодательные основы рыбопромышленной отрасли.

Как сообщалось ранее, 20 июля Росрыболовство направило в Минсельхоз России позицию, обосновывающую экономическую эффективность введения аукционов на право добычи (вылова) крабов. Подготовленные ведомством материалы не учитывали позицию объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов. Более того, указанные материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла крабов и объеме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота.

Разрушить легче всего

Согласно имеющейся информации, Росрыболовство сделало еще один серьезный шаг для разрушения базовых принципов законодательства о рыболовстве. Росрыболовство направило в Минфин России информацию о том, что «в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба – аукционной квоты с инвестиционными обязательствами, которое предусматривает выставление на аукцион высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяственном бассейнах».

Согласно расчетам Росрыболовства, «прогнозируемый объем поступлений по источнику доходов федерального бюджета «Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности» (код бюджетной классификации доходов федерального бюджета 076 1 12 07010 01 6000 120) на 2019 год увеличится на 81 900 млн рублей».

Готовность Росрыболовства уточнить прогноз поступления доходов в федеральный бюджет и представить официальный прогноз в Минфин означает, что Федеральное агентство по рыболовству желает заручиться поддержкой Минфина при проталкивании поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», устанавливающих новый вид квот – аукционные квоты с инвестиционными обязательствами.

ЧК никто не отменял

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) считает, что последовательные действия Федерального агентства по рыболовству направлены на ревизию законодательных основ рыбопромышленной отрасли, и отмечает нежелание агентства учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса. Поэтому ВАРПЭ продолжает работу по подготовке к Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

Отметим, что 15 августа члены Совета Магаданской областной Думы обсудили проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», предусматривающий запрет на установление новых видов квот добычи водных биоресурсов в морских водах в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров, в соответствии с которыми они распределены.

Инициатива рассмотреть и поддержать в региональном заксобрании законопроект, подготовленный членами Совета Федерации, принадлежит депутату и рыбопромышленнику Михаилу КОТОВУ.

Позиция дальневосточников

«С 2004 года Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» №166-ФЗ предусмотрен так называемый «исторический» принцип закрепления долей квот на добычу водных биоресурсов за российскими предприятиями, на деле доказавшими свою состоятельность и добросовестность, - поясняет Михаил Николаевич. – Принятие данного закона упорядочило рыбную отрасль, обеспечило предприятиям стабильность и создало реальные предпосылки для планирования и развития.

Выводы о росте эффективности рыбного производства подтверждаются цифрами. В 2017 году российские рыбаки достигли 25-летнего максимума, выловив почти 5 млн тонн рыбы. Для сравнения: в начале 2000-х объем добычи составлял 1,7 млн тонн. Суммарная валовая добавочная стоимость создаваемой в отрасли продукции только за прошлый год выросла на 10 процентов к предыдущему и составила 240 млрд рублей. В сторону увеличения меняются объемы глубокой переработки морепродукции, их поставок и потребления на внутреннем рынке, инвестиций в развитие производства, обновление флота, освоение новых видов биоресурсов.

Однако на протяжении ряда лет в 166-ФЗ отдельными структурами в интересах узкого круга лиц регулярно инициируются поправки, направленные на изменение механизма распределения водных биоресурсов путем введения новых видов квот («инвестиционных», «под киль») и порядка их распределения.

Одна из последних таких инициатив, как вам известно, касается крабовых квот. Авторы нововведения, среди которых – Федеральная антимонопольная служба, предлагают изъять их у рыбаков и перепродать на аукционах. Доводы рыбацкого сообщества о том, что это крайне негативно, вплоть до банкротства, скажется на экономической устойчивости многих промысловых предприятий, а разовое пополнение федерального бюджета от продажи квот будет полностью обесценена отсутствием налоговых поступлений в последующие годы, пока остаются в правительстве без внимания».

Михаил Котов привел в пример магаданские компании, специализирующиеся, в том числе, на вылове краба. В случае лишения квот они будут вынуждены частично или полностью свернуть менее рентабельные направления промысла и береговое производство, что повлечет за собой значительное сокращение рабочих мест и налоговых поступлений во все уровни бюджетов, отказаться от строительства новых судов, а также закрыть социально значимые программы.

Внесенный членами Совета Федерации законопроект, по мнению депутата, не позволит допустить такого развития событий. «Фиксация исчерпывающего перечня квот исключит саму возможность негативного влияния на отрасль неоправданных законодательных инициатив, способных в связи с изменением правил предоставления квот ослабить финансовую устойчивость рыбопромышленного комплекса, создаст юридический механизм, гарантирующий незыблемость, неприкосновенность экономических прав и свобод», - считает он.

Совет Магаданской областной Думы единогласно проголосовал за предложение Михаила Котова выступить в поддержку федерального законопроекта. Также документ получил одобрение законодательных собраний других субъектов Дальнего Востока, Российского союза промышленников и предпринимателей, профессиональных общественных объединений.

На фото: Росрыболовство хочет ополовинить рыбацкие сети.

Фото из архива.