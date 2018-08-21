"…Уголь этот может удовлетворять всем нуждам..."

Угледобыча в Приморье начиналась вместе с его заселением

Приморье с полным основанием можно назвать шахтерским краем, отрасль после десятилетия спада в конце 90-х годов прошлого века вновь набирает обороты, в деятельности угледобывающих предприятий обозначилась позитивная динамика. Ведется модернизация производств, открываются новые угольные разрезы, растет добыча ценного материала, который раньше называли черным золотом, возвращается престиж шахтерской профессии.

Впрочем, в Приморском крае всегда уважали тех, кто связал свою жизнь с нелегким трудом шахтера, требующим знаний, опыта, мужества и человеческой надежности. Да и само Приморье развивалось во многом вслед за открытием и освоением угольных месторождений, рядом с шахтами и разрезами росла инфраструктура, появлялись новые поселки и города. Они и сегодня играют важную роль в экономике региона - Артем, Липовцы, Лучегорск, Партизанск и Новошахтинск.

В ближайшее воскресенье здесь отметят День шахтера. Накануне праздника чествуют ветеранов и тех, кто уходит в забой и на разрез сегодня, вспоминают историю. В год 80-летия Приморского края Деловая газета «Золотой Рог» также вспоминает основные этапы становления одной из старейших в регионе отраслей.

Накануне профессионального праздника поздравления вместе со своими товарищами будет принимать и машинист шагающего экскаватора с угольного разреза «Павловский-2» Заслуженный шахтер России Александр БЕРЕЖНОЙ.



Каменный уголь нашли моряки

Как утверждают краеведы, в Приморье история угледобычи начиналась одновременно с заселением края, а первыми разведчиками и добытчиками каменного угля были военные моряки, исследовавшие побережье Дальнего Востока. Когда на смену парусным судам стали приходить пароходы, им потребовалось топливо - каменный уголь. И пионеры Южно-Уссурийского края были вынуждены приступить к его поискам. Первый в крае уголь был обнаружен военными моряками еще летом 1859 года в заливе Посьета. Это, безусловно, была удача, поскольку корабли Сибирской военной флотилии бункеровались углем в Японии, Китае или на Сахалине. Добычу наладили на северном берегу бухты Экспедиции, но вскоре залежи угля были исчерпаны.

В 1861 году было обнаружило несколько открытых месторождений каменного угля на побережье Амурского залива. К 1870 году относятся сообщения о наличии залежей каменного угля у Сучана, сегодня это Партизанск. В 1890 г. начальник эскадры Тихого океана вице-адмирал П. НАЗИМОВ писал: «…Уголь этот может удовлетворять всем нуждам нашей эскадры на Востоке: он совершенно бездымен, так что вполне пригоден для военного времени, достаточно паропроизводителен. Залежи его настолько велики, что его хватит на долгие времена...» Практическая разработка угля на Сучане началась в 1896 году, а в 1901-м - заложили ствол первой шахты», - сообщается в архивных материалах. Прогнозы оказались верными, и уголь здесь добывали почти сто лет.

В 1889 г. качественные пласты угля были обнаружены у села Никольского (Уссурийск) на правом берегу реки Суйфун (разработка началась в 1905 году). По данным краеведов и историков, в районе нынешней станции Угольной огромные залежи добротного угля были обнаружены при строительстве Уссурийской железной дороги в 1895г. В начале ХХ века были открыты залежи каменного угля в районе урочищ Барабаш (Монгугайское), Зыбунного (Артем), у деревни Липовцы.

Топливо для промышленности

В связи с развитием угледобычи в крае у российских судов отпала надобность бункероваться в иностранных портах. Наш уголь был качественным и более дешевым. Значительную роль стал играть местный уголь и для развития промышленности Приморья. Кстати говоря, и сегодня о приморском угле говорят как о качественном, сравнивая его со знаменитым кузбасским, а также более дешевом.

В марте 1943 года все предприятия угольной промышленности края были объединены в комбинат «Приморскуголь», что помогало в годы Великой Отечественной войны принимать единые управленческие решения в масштабах всей отрасли региона. В послевоенные годы приморские шахтеры включились в борьбу за высокую производительность и добивались выдающихся результатов в масштабах страны, устанавливая рекорды по отрасли.

Важной страницей развития угледобычи Приморья стало открытие в 1973 году Бикинского угольного разреза, который в то время также входил в состав производственного объединения «Приморск-

уголь». Там с 1974 года началась добыча низкокалорийного энергетического бурого угля для последующего сжигания на Приморской ГРЭС - крупнейшей на Дальнем Востоке электростанции.

Не миновала угледобывающую промышленность Приморья и тяжелая участь кризиса 90-х, когда сокращалась добыча, закрывались шахты и перспективы экономики региона перестали связывать с углем. К счастью, почти все это уже в прошлом. Рынок, региональный и мировой, возрождающаяся промышленность потребовали новых поставок твердого топлива. И угледобывающие компании, сохранившие производственные мощности и профессиональные коллективы, смогли ответить на этот запрос.

По данным primorsky.ru, в крае было добыто в 2016 году 8,2 млн тонн угля, а в 2017-м - 8,7 млн тонн. В январе-мае 2018 года в добывающем секторе индекс производства составил 117% к уровню прошлого года. Отмечен рост в добыче угля на 4,4%.

От подземной добычи - к разрезам

В первом полугодии 2018 года, по сообщению газеты «Золотой Рог», в крае добычу угля вели ООО «Приморскуголь» (с 2003 года входит в АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), АО «Лучегорский угольный разрез» (теперь входит в группу «Дальневосточная генерирующая компания», вместе с Приморской ГРЭС и сегодня является мощным комплексом по добыче угля и производству электроэнергии), а также более мелкие компании: ООО «Алексее-Никольский угольный разрез», ООО «КИНГКОУЛ Дальний Восток», «Угольный разрез Раковский», ООО «Разрез Полтавский». Активно развивается бизнес по добыче угля открытым способом, что дает новую жизнь профессии шахтера.

Доля СУЭК в 2017 году в краевом объеме поставок угля, по данным пресс-службы компании, составила 47%. Здесь также подчеркнули, что приморские активы СУЭК остаются самыми крупными поставщиками угля в крае, и угольщики «Приморскугля» готовы нарастить добычу настолько, насколько этого потребует регион. Новые возможности связываются, в том числе, с недавно открытым угольным разрезом «Некковый» на Липовецком месторождении, который обеспечил работой и социальными гарантиями более 200 жителей Октябрьского и Михайловского районов.

Выступая на церемонии открытия разреза, генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ сказал: «Я сдержал обещания, которые давал на собраниях при решении о ликвидации подземной добычи. Мы создали рабочие места, закрывающие потери. Были опасения в качестве угольных пластов. Сейчас понятно, что пласты здесь даже лучше по качеству, чем те, что мы отрабатывали под землей», цитирует руководителя Primamedia.Ru.

Заметим - основные потребители угля в Приморском крае - объекты энергетики и жилищно-коммунальной сферы. А потребности Приморья в угле, по экспертным оценкам, близки к 11 млн тонн в год.

Наращиваются объемы добычи и на Бикинском месторождении бурого угля; так, по данным портала NEDRADV, за первый квартал 2018 года здесь добыли более 1,242 млн тонн твердого топлива. Весь добытый уголь отправлен на Приморскую ГРЭС. До конца года на этом буроугольном месторождении планируется добыть 5,1 млн тонн твердого топлива - на 4% больше, чем было в 2017 году.

В целом угледобывающая отрасль Приморья сегодня развивается и смотрит в будущее. Значит, День шахтера в юбилейном для края году пройдет на позитивной волне.

КСТАТИ

В память об организаторе угледобычи в крае установили мемориальную доску

В память о знаменитом земляке, Алексее Степановиче АЛЛИЛУЕВЕ, сыгравшем большую роль в развитии угледобывающей отрасли Приморья и всего Дальнего Востока на здании «Приморскугля» во Владивостоке установили мемориальную доску.

В 2018 году исполнилось 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда А.С. Аллилуева, управляющего комбинатом «Приморскуголь» с 1948 по 1968 годы, Почетного жителя Владивостока. В торжественной церемонии приняли участие ветераны и сотрудники предприятий компании. Потомков знаменитого управляющего в этот памятный день представляла правнучка Алексея Аллилуева Алина КАПИТАНЮК.

На фото: Дадим стране угля - на угольном разрезе «Павловский-2».

Фото Юрия РОГОВА