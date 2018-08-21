Экономика и транспорт в Приморье идут рука об руку

Укрепление связей между населенными пунктами края даст импульс развитию экономике и сделает более удобной жизнь людей

Участники второго выпуска телепроекта «Приморье, вперед!», который был посвящен вопросам развития транспортно-логистического комплекса, а также экономической стратегии региона на ближайшие годы, пришли к выводу, что развитие современного транспортного сообщения между населенными пунктами края даст хороший импульс развитию региональной экономике и сделает более удобной жизнь людей.

Важной темой стала поддержка резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития, а также субъектов малого и среднего предпринимательства – все эти направления работы одинаково важны для нового руководства Приморья.

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Разговор о перспективах развития транспорта сразу принял практический оборот. За последнее время жители Приморья, особенно его северных территорий, успели привыкнуть к тому, что добраться из Владивостока до своей малой родины можно всего за час-полтора. Небольшие канадские самолеты DHC-6 хорошо зарекомендовали себя в приморском небе, обеспечив надежную связь между территориями края.





Вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО подчеркнул, что воссозданная несколько лет назад сеть внутрикраевых авиамаршрутов будет сохранена, а возможно - расширена. При этом бюджет края продолжает субсидировать авиаперевозки в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 годы», чтобы их стоимость оставалась привлекательной для граждан.

По словам заместителя главы региона, по итогам 2017 года услугами малой авиации Приморья воспользовались 38 тысяч человек, а в ближайших планах - довести пассажиропоток до 42 тысяч. Ориентировочно в 2020 году к перевозке пассажиров по краю может подключиться новый гражданский вертолет Ка-62, производство которого налаживают на авиазаводе «Прогресс» в Арсеньеве.





Кстати, уже через год город авиастроителей может стать еще одним направлением полетов, рассказал директор приморского филиала авиакомпании «Аврора» Дмитрий ТЫЩУК.

- Мы установили абсолютный рекорд регулярности перевозок - 90 процентов, учитывая, что практически никакого оборудования на посадочных площадках в крае нет. Схема взаимодействия авиакомпании и администрации Приморского края заслуживает внимания и распространения на весь дальневосточный регион, - считает Дмитрий Тыщук. По его словам, наибольшей популярностью пользуются рейсы из Владивостока в Кавалерово и Дальнегорск. Пик перевозок практически по всем маршрутам приходится на летний период, причем частота рейсов при необходимости увеличивается.

В свою очередь, Александр Костенко напомнил, что в Приморье пополнится и парк «наземного» транспорта. В регион уже прибыл первый из пяти новых электропоездов – он должен выйти на маршрут уже в конце августа. До конца 2018 года должны быть приобретены городские автобусы, приобрести которые планируется по программе льготного лизинга.

- Край поддержит приобретение новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, для Владивостока. Посмотрим на практику их работы, примем решение по другим городам. Что касается качества обслуживания пассажиров, то важно создать конкуренцию частным компаниям со стороны муниципального транспорта, - подчеркнул Александр Костенко.

Поговорили и о перспективах морского транспорта, который, учитывая изрезанную береговую линию Приморья, также является важным элементом транспортной схемы края.





- В Приморском крае есть не только коммерческие, но и социальные маршруты. Сейчас мы работаем над стратегией развития судостроения в регионе, и она будет тесно связана с развитием морского транспорта. Но необходим заказчик, который четко формулирует техзадание, обращается в проектную организацию, - рассказал генеральный директор ООО «Восточная верфь» Олег СИДЕНКО.





- Структура валового регионального продукта Приморского края состоит из 15 секторов, но почти 25 процентов дают транспорт и логистика. Это достаточно современная структура экономики, и ее надо поддерживать. Если логистика будет расти на 4-5 процентов в год, она потянет за собой и сопредельные отрасли, - убежден еще один участник дискуссии, профессор ДВФУ Александр АБРАМОВ.

От Приморья ждут чуда

Как известно, темпы роста экономики Приморья традиционно более высоки, чем среднероссийские. Край стал пилотным регионом, где были опробованы особые экономические режимы свободного порта и территорий опережающего развития.





- В реестре СПВ уже больше 800 проектов. Это новые предприятия, рабочие места, налоги. Около 60 предприятий уже приступили к работе, - отметил исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток Денис ГАРИН.





Муниципалитеты, где проекты резидентов ТОР и СПВ начали воплощаться в жизнь, уже чувствуют эффект от их реализации в виде новых рабочих мест и роста налоговых платежей. Но это не повод останавливаться на достигнутом: задача властей региона – локализовать производства комплектующих для «больших» проектов, подчеркнул вице-губернатор Приморья Константин БОГДАНЕНКО. В настоящее время в крае ведется работа над программой по развитию таких производств. Еще одним перспективным направлением для бизнеса заместитель главы региона считает туристическую отрасль.

-Сейчас мы видим «болезнь роста». За последний год количество туристов во Владивостоке выросло в разы, и никакая инфраструктура такое количество туристов не переварила бы. Поэтому наша задача – создать условия для бизнеса, который готов вкладывать в развитие инфраструктуры приема туристов, - добавил Константин Богданенко.





Вопросам поддержки бизнеса было посвящено и выступление председателя приморского отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Виталия ГУМЕНЮКА.

- Сегодня в Приморском крае работает более 20 региональных инструментов поддержки предпринимателей, а также федеральные инструменты. Ведется работа по созданию единого информационного портала, на котором была бы доступна информация обо всех таких мерах, в том числе – по отраслям, - рассказал Виталий Гуменюк. – Что касается финансовой поддержки, то у федеральной Корпорации МСП есть программы с достаточно комфортной процентной ставкой.

- Корпорация – очень эффективно действующий институт развития, позволяющий закрывать вопросы по финансированию. Они очень требовательно относятся к документам, но на практике получение кредита под 6,5 процентов для приморского бизнеса уже стало реальностью, - добавил Константин Богданенко.

Еще одним инструментом реализации бизнес-проектов становится бесплатная выдача земли по программе «Дальневосточный гектар».

- За последние два года ситуация кардинально поменялась. Сегодня необслуженных заявок на получение ДВ-гектаров в Приморье практически нет, - отметил заместитель главы региона.

Кроме того, Константин Богданенко напомнил о работе по выравниванию энерготарифа в европейской части РФ и на Дальнем Востоке, которая ведется федеральными властями. К концу 2019 года этот процесс должен завершиться. Кроме того, ряд мер принят и на региональном уровне - поручение снизить в Приморье тарифы на электроэнергию для юридических лиц, а также оплату за подключение к электросетям, сетям водоснабжения и водоотведения дал врио губернатора края Андрей Тарасенко. С начала 2018 года тарифы на электроэнергию для юридических лиц на территории Приморского края снижены на 5-10% – в зависимости от категории потребления и потребляемой мощности.

В финале передачи один из ее ведущих, Дмитрий НОВИКОВ, предложил гостям «заглянуть в будущее» края и высказать свое мнение – стоит ли ждать от экономики края новых рывков, а от зарубежных партнеров – рассуждений о «приморском экономическом чуде»?

- Россия – это большое государство, влияющее на мировую экономику. И пока оно не имеет ни одного крупного экономического центра, который бы находился вблизи Азии – драйвера мирового экономического роста. Появление такого центра в Приморском крае – это государственная задача, - подвел итог обсуждению вице-губернатор Приморья Константин Богданенко.

Досье "Золотого Рога": Проект «Приморье, вперед!» выходит в прямом эфире телеканала «ОТВ-Прим» каждую среду в 19.00 по местному времени. Повтор эфира – на телеканале «Россия-24. Приморье» в 22.00.

На фото: Современных автострад в Приморье становится все больше и больше.

Фото Юрия РОГОВА.