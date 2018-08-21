Дикоросы пошли с аукционов

Аренда лесных делян в Приморье оказалась привлекательна для заготовителей лесных даров

Лесные богатства - это не только древесина и дичь, но и различные дикоросы. Заготовки грибов, ягод, орехов, лекарственных растений, папоротника, березового сока и пр. позволяет не только насытить экологичной и полезной продукцией местный рынок, но и развивать экспортный потенциал края.

При реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, в практику сбора дикоросов внедряется аренда лесных участков, которые предприниматели считают наиболее продуктивными и выгодными для освоения в промышленных масштабах.

Правила игры меняются…

Осенью прошлого года врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО и заместитель министра природных ресурсов РФ Мурат КЕРИМОВ в ходе рабочей встречи обсуждали непростую ситуацию с заготовкой в Приморье кедрового ореха, которая ведется хищнически и варварски, когда шишкари, отличающиеся низкой культурой, калечат деревья, устраивают лесные пожары и иногда сами гибнут в погоне за крупным заработком. К разграблению приморского ресурса традиционно подключаются жители других регионов и Китая.

В итоге Приморье от сбора дикоросов мало выигрывает. Глава региона подчеркнул, что в заготовке дикоросов надо менять правила игры, обязательно квотировать заготовки и установить контроль по вывозу дикоросов из края, поскольку любой мог пойти в тайгу и заготовить кедровых орехов хоть 100 тонн.

В Минприроды инициативу Приморья поддержали. В Совете Федерации ее положительно оценила сенатор от региона Светлана ГОРЯЧЕВА.

По инициативе Андрея Тарасенко были подготовлены поправки в закон «Об использовании лесов в Приморском крае». В частности было решено изменить правила аренды лесных участков, на которых простые граждане и предприниматели могли бы заниматься заготовками дикоросов.

В начале февраля по краю были определены участки под аренду заготовок дикоросов, общей площадью около 600 тысяч га в Дальнереченском, Партизанском и Шкотовском районах. В дальнейшем эту практику было решено распространить и на другие муниципалитеты - Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский, Ольгинский районы, Арсеньевский и Дальнегорский ГО.

В краевом департаменте лесного хозяйства определили, что без ущерба для природы разрешенный объем заготовок кедрового ореха ежегодно должен составлять около 1,1 тысяч тонн, а доход, полученный от аренды лесных участков, можно будет направить в бюджет края.

28 февраля Законодательное собрание Приморья утвердило законопроект, ограничивающий сроки сбора кедрового ореха населением для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября. При этом был введен запрет при сборе орехов производить рубку деревьев и кустарников, а также использовать инструменты, механизмы и устройства, которые могут их повредить.

Одновременно приморские законодатели направили в адрес министра природных ресурсов и экологии Сергея ДОНСКОГО предложение предоставить регионам право самим вводить ограничения на количество добываемых заготовителями недревесных и пищевых лесных ресурсов, а также лекарственных растений, заготавливаемых для собственных нужд. Это требуется для того, чтобы навести в лесу порядок и прекратить массовый бесконтрольный сбор гражданами дикоросов, который влечет негативные последствия для окружающей среды.

Ужесточение правил заготовки дикоросов уже дало определенный эффект. В мае приморские лесничие и сотрудники полиции задержали в Чугуевском районе фуру, перевозившую кедровый орех. Партия из 355 мешков с лущеным кедровым орехом общим весом 11,6 тонн была изъята, поскольку ни разрешительных документов на заготовку дикоросов, ни на транспортировку груза у водителя не было. Противозаконная деятельность нескольких человек, связанных с грузом, была пресечена.

...борьба за участки разгорается

То, что незаконная заготовка дикоросов влечет по закону наказания, видимо, очень убедительный аргумент для предпринимателей, занимающихся дикоросами, чтобы выйти на аукционы и добиваться права аренды участков для своей деятельности.

Первый аукцион по заготовке кедрового ореха и прочих дикоросов в этом году был разыгран на право аренды лесного участка площадью 3,1 тыс. га в Рощинском лесничестве Красноармейского района. Его выиграла предприниматель Е. ДОРОГАН. Ежегодно она будет вносить за этот участок арендную плату в размере 4,8 млн рублей, из которых 4,7 млн будет перечисляться в краевой бюджет, а остальные – в федеральный.

Вероятно, человек хорошо просчитал, что участок себя окупит.

Во второй декаде июля прошли четыре «дикоросных» аукциона, на которых были выставлены участки, входящие в ведение Сергеевского лесничества, площадью 12-20 тыс. га. Как отметил руководитель департамента лесного хозяйства края Валентин КАРПЕНКО, за каждый из лотов боролись 16-20 участников электронных торгов. В итоге краевой бюджет с этих арендованных участков ежегодно будет получать по 32,6 млн. рублей, а победители смогут на законной основе в промышленных масштабах заготавливать кедровый орех, лимонник, чагу и грибы.

Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО, наличие на лесных участках таких арендаторов не является препятствием гражданам бесплатно заготавливать на них дикоросы для личного потребления. С другой стороны, арендатор должен будет поддерживать на своем участке порядок и беречь лес от пожаров.

На фото: Вокруг заготовки кедровых орехов в Приморье уже возникла целая индустрия.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.