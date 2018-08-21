Противоречивый лосось

Плохо, когда у рыбаков маленькие уловы, но когда большие, похоже, еще хуже

Рекордные уловы дальневосточных рыбаков не обвалят цены на российском рынке красной рыбы. Несмотря на отсутствие продаж, большинство крупных предприятий не будут продавать рыбу по бросовым ценам. При этом руководители крупнейших компаний уверены, что цена на горбушу и кету будет снижена до 150 рублей за килограмм. Трейдеры мечтают о цене в 70-80 рублей. Однако сломать рыбаков по цене возможно, для этого нужно только парализовать вывоз рыбы из дальневосточных портов.

Координационное совещание по логистике красной рыбы провел во Владивостоке заместитель главы Росрыболовства Петр САВЧУК. Основная цель - попытаться организовать ритмичный вывоз рыбы в центральную часть России по железной дороге. Однако, скорее всего, руководить рынком и влиять на ценовую конъюнктуру регулятор не сможет, и до какой критической отметки накалится ситуация, покажет время.

Между тем, мощные подходы рыбы все еще не прошли на Западной Камчатке. По данным Росрыболовства, на Камчатке уже добыто 352 тыс. тонн, а на северо-востоке Сахалина - 30 тыс. тонн. По информации с промысла, спасителями ситуации стали большие плавбазы. Две плавбазы компании «Доброфлот» («Залив Восток» и «Всеволод Сибирцев») и «Петр Житников» компании «Дальморепродукт».

Запланированный недобор

Однако даже героическая приемка приморских предприятий не обеспечила вылов огромной лососевой биомассы. По словам очевидцев, многие речки уже заполнились рыбой, и наблюдается массовая гибель горбуши. Петр Савчук заявил о потерях российского промысла в 50 тыс. тонн горбуши. Этот потерянный объем мог кормить Россию до начала Нового года.

Истории с пролетом рыбаков происходят не первый год. Эксперты отмечают, что развитие строительства на каждой речке береговых заводов не всегда оправдано. Рыба всегда идет неожиданно, там, где ее не ждали в таких количествах. И следующий «рыбный выстрел» можно ждать 6-8 лет, а вот отсутствие подходов рыбы в определенном районе встречается каждый год. Именно поэтому в СССР делали акцент на строительство перерабатывающих процессоров. Это позволяло значительно снизить затраты на производство продукции.

А вот какие ценники приморцы увидят в магазинах, сложно сказать. Если в начале путины рыбаки реализовывали рыбу по 200-180 рублей за килограмм, то теперь цены пока нет. Соответственно, нет продаж, и нет движения рыбы в центральную часть России.

«Первую рыбу купили по 180 рублей за килограмм. Она еще не доехала до Москвы, а стоимость упала до 120 рублей. Наши потери - почти 50 млн рублей», - рассказывает директор компании «ИРНА» Виталий СОМ.

Холодильные таяния

Несмотря на то, что рыбу у рыбаков временно не покупают, компаниям необходимо начать перемещать уловы в порт Владивосток из района промысла. Вот только традиционно на холодильниках Владивостока практически уже нет места для хранения продукции.

По словам представителя «Владморрыбпорта» Алексея ЗЛАТКИНА, у них лежит 10 тыс. тонн кальмара еще с начала лета. Владельцы груза ждут, когда поднимется цена. Кальмаровая закладка рыбаков существенно снижает возможности оборота порта.

«Порт вынужден вводить прогрессивные ставки на хранение. В данный момент на хранении 22 тыс. тонн. Ежедневно в порту четыре судна под обработкой. Нами достигнуты договоренности с холодильниками в пригородах Владивостока и Уссурийска. Можем вывезти автомобильным транспортом на них еще 35 тыс. тонн. В этом году начали строительство нового холодильника на 40 тыс. тонн. Строительство планируем завершить за полтора года, и после ввода в эксплуатацию проблема хранения продукции будет существенно решена», - рассказал Алексей Златкин.

21 тыс. тонн лежит на холодильнике «Далькомхолода». Свободных площадей для хранения уже почти нет. Портовики ждут начала движения рыбы по железной дороге, но сделок купли-продажи нет, и постепенно ситуация ухудшается. Третий крупный портовый терминал - компания «ДВ-порт» - уже обработал 15 тыс. тонн рыбы. Готов обработать еще 14 тыс. тонн. Резерв холодильных мощностей есть еще в порту Зарубино.

Ты сюда не ходи…

В ближайшую неделю, если рыба не начнется выдавливаться с портов, суда начнут простаивать на рейде. Однако затор на пути движения рыбы к прилавку российского потребителя начался в районах промысла. Холодильники на Камчатке забиты рыбой, а вывозить рыбу нечем. На прошлой неделе во Владивостоке пограничными властями были арестованы два транспортных судна. Аресты произошли в порту Владивосток, при выгрузке рыбы на «Далькомхолод». Законность ареста транспортных судов - под большим вопросом. Формально под основание ареста подводят нарушение части 4 закона «О рыболовстве». В ней указано, что рыболовство запрещается осуществлять судам, принадлежащим иностранцам. А эти транспорты хоть и ходят под российским флагом, являются иностранными.

По неофициальной информации, планируется арест еще 15 таких транспортных судов. Если это сделают, то вывозить рыбу с промысла будет крайне сложно. Потери отрасли будут существенны. Каждый транспорт за пару месяцев может вывезти около 20 тыс. тонн рыбы. Руководство ФАР было информировано о ситуации, и, по словам Петра Савчука, арестов по этим основаниям на бассейне не должно быть.

«У руководства ФАР были договоренности с пограничным руководством в Москве, чтобы судовладельцы до конца года перерегистрировали имущество в РФ. Для нас каждый транспорт важен в ситуации, когда нужно вывозить рыбу», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Росрыболоства.

Между тем, облегчить транспортировку рыбы с Камчатки и других районов промысла можно перевозками по Севрному морскому пути. Но пока только один рефрижератор «Прогресс» (судовладелец - «Доброфлот») везет по Севморпути в порт Архангельска 3 тыс. тонн рыбы. Доставка рыбы на север страны уже стала традиционной для компании, ведь это происходит уже третий год подряд. Причем рыба идет из района промысла, а значит, она доедет до потребителя в надлежащем качестве.

Дешево не значит вкусно

Вопрос качества рыбы неразрывно связан с началом продаж на внешний рынок. Компании, у которых есть непроданная рыба, ждут, как отреагирует китайский рынок на удачную российскую рыбалку. Старт продаж на азиатские рынки зависит от инспекций, которые определят качество российской рыбы, выставленной на продажу. Все иностранные покупатели тщательно проверяют рыбу. Как правило, лучшее качество у рыбы, переработанной в море. Традиционно хорошее качество у рыбы принятой плавбазами, у них почти нет «задержанного сырья». Но и отдельные береговые заводы производят высококачественную продукцию, то есть рыбу, после дефростации которой потребитель не обнаружит «пластилиновое» мясо.

А вот российский потребитель не защищен российскими инспекциями. Отечественные трейдеры и переработчики в основном ориентируются на цену. Для россиян покупка безликой рыбы - это лотерея. Никогда не знаешь о качестве рыбы, пока ее не разморозишь. При этом даже цена в 300 рублей за килограмм не дает гарантии качества. Защитить рынок могло бы брендирование и создание собственных торговых марок лососевой продукции. Но относительно красной рыбы всего несколько производителей готовы отвечать за качество брендом компании.

Хватай мешки вокзал отходит

Однако самая большая проблема на пути рыбы к потребителю - в сфере перевозки. Перевозки по железной дороге в России дороги и длительны. Узкое горлышко Владивостока не могут расшить уже более 20 лет. Никакие скорые рыбные поезда в удачные путины не справляются в объемами, и рыба порой на несколько месяцев застревает на Дальнем Востоке.

Но нужно отдать должное руководителям РЖД, которые заранее пытаются подготовиться к красной путине. По словам директора по коммерческой деятельности РЖД Алексея ШИЛО, их компания разработала технологию грузового экспресса. Новинка заключается в том, что если рыбы не хватает, то грузовой экспресс добивается другими грузами. Также создана рабочая группа, которая рассматривает вопрос увеличения стоимости перевозки. По словам представителя РЖД, доля транспортной составляющей в конечной цене в минтае составляет 10%, в сельди - 7%.

«Стоимость перевозки зависит от ваших объемов. В течение 7 месяцев владельцы подвижного состава работают в убыток, и только в высокий сезон (лососевая путина) потом задирают цены. Чтобы снизить цену в высокий сезон, нужно понимать объемы и заключать долгосрочные контракты на перевозку по фиксированным ценам», - говорит представитель РЖД.

А вот рыбаки не готовы возить рыбу по фиксированным ценам, у них есть свои экономические обоснования. По словам президента ВАРПЭ Германа ЗВЕРЕВА, цена перевозки и доля цены в стоимости продукции - значительно больше.

«Нужно сравнивать с оптовой ценой. Если анализировать стоимость рыбы в системе координат оптовика или трейдера, то это будут другие показатели. Рынок перевозчиков - всего 7 млрд рублей. Это говорит о том, что игроки финансово слабы. Идет активная конкуренция с вагонами-термосами и автомобильным транспортом. Перевозчики не могут накачать финансовые мышцы, а значит, нет возможности обновить парк рефрижераторных вагонов. Разговоры о поднятии цен традиционны. И всегда в разгар лососевой путины. Диалог всегда такой: хватай мешки, вокзал отходит», - отметил президент ВАРПЭ.

Этот ценовой дисбаланс, когда рыбакам дорого, а перевозчикам дешево, наблюдается не первый год. Со скрипом, но пока логистика работает. Помогают автомобильные перевозки, они уже занимают около 20% рынка. И скорее всего, это направление еще будет развиваться.

ОДНАКО

Убытки с колес

Перевозчики считают, что дальше возить дешево рыбу невозможно. Выбывание подвижного рефрижераторного состава уже через три года может достигнуть критических пределов. Стоимость перевозок даже в высокий сезон не покрывает расходов.

Руководитель Ассоциации собственников рефрижераторного подвижного состава Михаил СИНЕВ, обратил внимание на то, что повышение платы за перевозку рыбопродукции произошло из-за необходимости компенсации понесенных операторами подвижного состава убытков в размере 450 млн рублей. По словам представителя рефперевозчиков, эти убытки накопились из-за перевозки рыбной продукции в зимне-весенний период ниже себестоимости (10,5 рублей за килограмм).

«80% компаний - членов ассоциации - банкроты. Их не спасет перевозка даже по 15 рублей за килограмм. 8 месяцев в году рыбу возят с убытками. Есть требования к перевозкам со стороны технического регламента. На обновление парка вагонов нет денег. Мы сможем получить повышение цен, даже если не будет вагонов-термосов», - считает Михаил Синев.