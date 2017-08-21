На ферму бабочек ловить

Предпринимателей Приморья стараются заинтересовать агротуризмом

Сельский туризм, или агротуризм, – одно из направлений экологического туризма, которое также ориентировано на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов местности. Данный вид туризма особенно хорошо развит в европейских странах, в то время как в России он только набирает обороты. По словам экспертов, Приморский край имеет все возможности для того, чтобы сельский туризм стал комплексным и качественным туристическим продуктом региона. Но для этого необходимы развитие агропромышленного сектора и желание фермеров осваивать новый вид деятельности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарьи ГУСЕВОЙ, в Приморском крае есть вполне успешные и показательные проекты. Так, винодельческое хозяйство «Майхинское» – это яркий пример эффективного использования даров приморской природы и один из пилотных проектов гастрономического туризма.

Туристу нальют

Винодел производит вино по собственным рецептам из местного таежного и садового сырья – дикого винограда, лимонника, кишмыша, крыжовника, смородины, жимолости, вишни. Экскурсия в винодельческом хозяйстве состоит из двух частей. Во время первой показывают производственное помещение винодельни и рассказывают обо всех стадиях винодельческого процесса. Обязательная часть этого этапа – посещение винного погреба. А когда все гости уже вдоволь насмотрелись и наслушались, начинается самое интересное – дегустация. Всего за час хозяева обещают сделать из туристов настоящих винных гурманов.

Другой успешный проект – «Сыроварня» в Уссурийске. Экскурсия позволяет туристам окунуться в народную культуру, побывать на сыроварне, ставшей своеобразным «эталоном импортозамещения» в Приморье, и попробовать сыры, изготовленные по специальной итальянской рецептуре.

В Пограничном районе Приморского края также появляются различные проекты, связанные с сельским туризмом. Данный район уже имеет достаточно стабильный туристический поток – в 1916 году на его территории упал огромный метеорит, осколки которого сейчас хранятся в разных уголках мира. Благодаря этому историческому событию на место падения метеорита регулярно водят экскурсионные группы. Местные жители нередко принимают туристов у себя дома, знакомят их с культурой и блюдами русской кухни. По словам экспертов, таким радушным хозяевам не нужно прикладывать много усилий для того, чтобы со временем стать полноценными участниками туристического рынка – главное, создать атмосферу гостеприимства.

«Направление агротуризма не является основным для Приморья, потому как наш регион берет все же другим. Однако, нельзя списывать этот вид туризма ввиду того, что в Приморском крае богатые земли и очень много людей занимается земледелием и выращиванием различных культур, а также животноводством, развито производство изделий из природных материалов и так далее. И особо смышлёные и предприимчивые не ходят на рынок, а делают так, чтобы покупатели приходили к ним и уже в другом качестве – как гости. Они понимают ценность туризма, ценность своего труда и не боятся быть открытыми, а это – залог гостеприимства. На мой взгляд, подобную практику стоит развивать не только на вышеперечисленных территориях, где уже запущен ряд проектов, но и в обязательном порядке в Хасанском районе. Там такой бизнес был бы очень прибыльным», – уверена Дарья Гусева.

«Приземлить» предпринимательскую активность

Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», туристический поток в Приморье достиг рекордных для региона отметок, и многие предприниматели стараются внедриться в туристическую нишу. Однако агротуризм, способный заинтересовать и иностранцев, и россиян, остается пока без горячего отклика в сердцах предпринимателей. «Ориентирован агротуризм на оба сегмента туристов. Если россиянам интересно знакомиться с новыми продуктами, то иностранным туристам интересен национальный колорит, специфика, для них больше важна культурная составляющая. Россияне более практичны, иностранцы – любопытны. Одну и ту же винодельню можно подать по-разному, но значимость ее от этого не меняется, – поделилась Дарья Гусева. – Мы активно продвигаем все, что у нас есть в регионе. Однако практика до сих пор не стала общепринятой, и данное направление необходимо развивать. К сожалению, мало кто видит в этом пользу и экономическую выгоду. Люди либо не знают, что такое агротуризм, либо не думают о нем как о перспективном направлении. Для этого нужно вести хозяйство, а это зачастую сложно, и людям просто не до туристов».

Именно поэтому, по словам директора ТИЦ, агротуризм пока носит индивидуальный, а не массовый характер – люди привлекают гостей, но не сотрудничают с турфирмами. Впрочем, помощник главы Пограничного муниципального района по внешнеэкономическим связям Антон ХАЛИН отмечает, что на территории Пограничного района предприниматели все больше внимания обращают на туристическую сферу. «Мы отмечаем рост интереса бизнеса к этому направлению. Еще полтора года назад мы постоянно поднимали тему привлекательности туризма на различных конференциях и встречах, буквально, тянули предпринимателей за уши. Сейчас они сами активнее вовлекаются в эти процессы. Например, пасечники наконец-то перевели на китайский язык название продукции, чтобы облегчить туристам покупку меда. В прошлом году начало действовать крестьянско-фермерское хозяйство «Сказка» близ села Софье-Алексеевское – настоящий флагман агротуризма Пограничного района. Мы также ведем переговоры по строительству аналогичного проекта», – рассказал помощник главы Пограничного муниципального района.

Основным туристическим объектом показа крестьянско-фермерского хозяйства выступает животноводческая ферма, где обитают овцы, козы, куры, гуси и утки. Туристы имеют возможность покормить птиц и животных, а также приласкать их. В будущем к поголовью хозяйства присоединятся олени. Также в планах владельца «Сказки» построить экологический магазин, поскольку многие гости фермы хотят увезти с собой утиные яйца, мясо, молоко. Для этого необходимо оборудовать торговую точку, и, по предварительным прогнозам, она начнет работу уже в следующем году. Всего за год крестьянско-фермерское хозяйство «Сказка» стало популярным местом отдыха у жителей Пограничного муниципального района и ближайших районов Приморского края. И, как отмечают эксперты, интерес к этой ферме растет и среди иностранной аудитории. «Крестьянско-фермерское хозяйство «Сказка» уже имеет опыт в обслуживании китайских делегаций, а российские туристы давно стали постоянными гостями фермы. Ее владелец планирует сформировать еще более массовый и устойчивый туристический поток с помощью услуг туристических фирм», – добавил Антон Халин.

Фермеров необходимо просвещать

По мнению Дарьи Гусевой, для того чтобы предприниматели активнее интересовались агротуризмом, нужно начинать с бизнес-просвещения фермеров. «Территория есть, а программа «дальневосточный гектар» может дать толчок к развитию этого направления, – убеждена директор ТИЦ. – Необходимо людям дать понять, что они не только могут работать себе в удовольствие, но и получать с этого деньги. И, конечно, при грамотной подаче можно привлечь туристов, причем азиаты этой темой очень интересуются. У нас зачастую это самими людьми воспринимается как тяжкий труд и не более. Поэтому необходимы правильное отношение и умение преподнести себя. Например, туристы в Корею ездят собирать клубнику, но сами корейцы об этом рассказывают настолько «вкусно», что даже заядлому горожанину хочется все бросить и начать заниматься сбором ягод. Важно понимать, что для многих агротуризм – это способ заработать с минимальными, а то и нулевыми финансовыми тратами. Просто людей надо научить».

Антон Халин отмечает, что агротуризм требует в первую очередь развития агросектора в целом. «У нас не так развито сельское хозяйство, чтобы фермеры стабильно работали, имели много свободного времени и лишние денежные средства, которые они могли бы потратить на развитие туристической составляющей своего бизнеса. Именно поэтому должна быть серьезная поддержка агропромышленной отрасли в целом, а потом уже – агротуризма. Только в таком случае появится стабильный интерес к сельскому туризму, и направление продемонстрирует рост», – считает помощник главы Пограничного муниципального района.

Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящее время небольшие сельхозпроизводители имеют возможность получить поддержку как из краевого, так и из федерального бюджетов наряду с крупными инвесторами. В Приморском крае на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского хозяйства предусмотрено предоставление гранта по краевой госпрограмме в размере до 1,5 млн рублей, на создание семейных животноводческих ферм – до 10 млн рублей. В этом году из краевого и федерального бюджетов выделено 100 млн рублей на гранты семейным фермам и 80 млн рублей – начинающим крестьянам. Причем поддержка происходит по различным направлениям: субсидии на покупку скота, субсидирование процентной ставки по кредитам и другие. «Крестьянско-фермерские хозяйства, семейные фермы играют важную социальную роль, потому что обеспечивают занятость населения», – подчеркнули власти края.

На фото: Приморская живность уже давно подрабатывает в туристической сфере.

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