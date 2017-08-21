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По поручению Путина план развития инфраструктуры ВНХК в Приморье подготовят к ноябрю

21 Августа 2017, 17:30 | Приморье

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России разработать дорожную карту развития инфраструктуры для реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье. Поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2017 года.

Поручение Министерству энергетики дано по итогам совещания о реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке.

«Минэнерго России: разработать при участии ПАО “Нефтяная компания “Роснефть” и других заинтересованных организаций и утвердить дорожную карту развития инфраструктуры и ее финансирования в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта, с учетом ранее данных поручений Президента РФ», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, в ходе совещания 3 августа, в котором принял участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, проект Восточного нефтехимического комплекса был назван одним из крупнейших, призванным создать новое качество роста экономики региона и его социальной сферы, дать мощный эффект в масштабах всей России, серьезный стимул развития смежных производств и выпуска продукции и наращивания экспортных возможностей страны.

«До конца года должно начаться строительство еще одного крупного объекта – Восточного нефтехимического комплекса в Приморье. Чтобы выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в заливе Восток, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно здесь тоже разобраться с источниками финансирования – посмотреть, как организовать эту работу, где за счёт частных инвестиций, где за счёт поддержки со стороны государства, что еще нужно для поддержки предприятия», – обратился тогда к участникам совещания президент.

Отметим, для реализации данного проекта в Приморье была создана территория опережающего развития «Нефтехимический». Предполагается, что современный нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс разместится в Партизанском районе Приморского края. Проект будет реализован в две очереди: первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 миллион тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 миллиона тонн по сырью.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, проект ВНХК – один из важнейших для края.

 «Проект ВНХК станет крупнейшим нефтехимическим кластером в стране. Его реализация приведет к пополнению бюджетов всех уровней и созданию большего количества новых рабочих мест, которые будут заняты как приморцами, так и приехавшими в наш край. Конечно, мы будем для этого строить транспортную и социальную инфраструктуру – школы, больницы, детские сады», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Более того, подчеркнул глава Приморья, проект решит сразу несколько масштабных задач. Первая задача – это обеспечение растущих потребностей регионов Дальнего Востока качественным моторным топливом. Вторая – уход от экспорта сырьевых продуктов к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция нефтехимии – полимеры – пойдет как на перспективные рынки стран АТР, так и для производства продукции внутри страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Минэнерго  ВНХК 



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