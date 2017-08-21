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Чаще всего "дальневосточный гектар" берут под строительство жилья
Самые востребованные меры поддержки для получателей «дальневосточного гектара» связаны со строительством собственного жилья.
Об этом сообщила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.
«Есть наиболее приоритетные меры поддержки, которые пользуются спросом. Мы видим это по активности граждан, по тому, как часто они задают свои вопросы. Чаще всего люди хотят построить на «дальневосточном гектаре» жилье. Сейчас есть единственная возможность для этого – квота на древесину. Иных мер поддержки для этого в настоящее время не существует», – уточнила Мария Полякова.
Вместе с тем, как отмечает эксперт, ряд дальневосточных регионов запланировал специальные меры поддержки для получателей гектара, чтобы помочь им построить дом.
«Сахалинская область планирует возмещать до 30 процентов расходов при строительстве индивидуального жилого дома. Это очень востребовано. Жилье хотят строить во всех регионах, но для Сахалина это актуально, где стоимость жилья высока. Финансовая помощь гражданам, связанным с компенсацией затрат при покупке стройматериалов, хочет предоставлять Чукотский автономный округ», - рассказала представитель АРЧК ДВ.
По данным агентства, много запросов идет на получение так называемых делянок – заключения договора купли-продажи по льготной цене на строительство индивидуального жилого дома.
«Таких запросов приходит очень много и письменно, и в электронном обращении. Граждане хотят получить такую помощь. Сейчас в Хабаровском крае такая программа работает и такая возможность предоставляется. Сейчас обсуждается вопрос, как сделать этот процесс прозрачным и понятным для граждан, чтобы это было удобно для граждан, и чтобы граждане максимально эффективно получали готовые дома/домокомплекты в обмен на право на древесину», – прокомментировала Мария Полякова.
Для получателей «дальневосточного гектара» из недальневосточных регионов самые востребованные меры касаются переезда и строительства жилья.
"Если мы хотим, чтобы люди из других частей страны приезжали на Дальний Восток, укоренялись здесь, мы должны продумать специальные предложения для такой категории граждан. Кроме квоты на древесину или частичного возмещения расходов на строительство жилья нужна дополнительная поддержка. Нужно рассмотреть возможность предоставления временного проживания для таких людей в общежитиях или предоставлять им льготную аренду жилья, пока они строят свой дом", - Мария Полякова, руководитель центра методологии АРЧК ДВ.
По словам эксперта, значительное число консультаций для получателей «дальневосточного гектара» связано с переездом на Дальний Восток. В настоящее время существуют две программы – программа по трудовой мобильности и помощь в содействии занятости населению. По обеим программам предоставляется компенсация переезда, перевоза багажа и некая субсидия на обустройство на первом этапе. Обе программы полностью не выбирают заложенные в них финансирование.
«Мы предлагаем те средства, которые не выбираются, использовать для компенсации переезжающим по программе «Дальневосточный гектар». Во-первых, предоставлять их тем, кто трудоустроится на работу. Для этого не требуется большого изменения. Сейчас прописано, что, если человек трудоустроился и проработал в течение трех лет, ему положена помощь. Если человек не устроился на работу, но собирается быть самозанятым, хочет сам возделывать участок и регистрируется как субъект МСП и в течение трех лет доказывает, что он работает и платит налоги, то тут также можно привести некую аналогию и компенсировать ему стоимость переезда и провоз багажа», – уточнила она.
Также АРЧК ДВ разрабатывает свой специальный продукт, когда участники программы «Дальневосточный гектар» смогут обменять свой порубочный билет на готовые домокомплекты.
Отметим, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал: «Мы стремимся ориентироваться на мнения людей, чтобы сделать механизмы поддержки реально работающими и максимально удобными для граждан, которые искренне заинтересованы в хозяйственном освоении полученной земли».
Все виды государственной поддержки, а это около 35 мер, которые могут быть полезны при освоении «дальневосточных гектаров» собраны на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме того, Агентством сформирован портфель типовых решений и бизнес-планов, достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия и особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.
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