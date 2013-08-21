Павел Маракулин: Эффективные инструменты защитят бизнес-план

Зачастую перспективный проект не получает финансирования у банка и инвестора. Что могло стать причиной?

В мировой практике принято считать, что наличие бизнес-плана является одним из инструментов повышения доходности предприятия и защищает его от неоправданных рисков. Бизнес-план является документом корпоративного управления, страхующим успех предполагаемого и существующего бизнеса. Решение о предоставлении предприятию кредита, субсидии, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана.

Зачастую перспективный проект не получает финансирования у банка и инвестора. Что могло стать причиной? Возможно, необходимо внести доработки в бизнес-план или технико-экономическое обоснование для повышения шансов на успех. Для этого необходимо произвести анализ эффективности бизнес-плана. Современные компьютерные технологии позволяют сэкономить время и формализовать сам процесс бизнес-планирования. Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert – лучшая в своем классе программа, ставшая, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии.

Компании нет необходимости самой приобретать коммерческую лицензию на эту компьютерную программу. Для опытных владельцев бизнеса и начинающих предпринимателей доступны услуги профессиональных консультантов, которые обладают большим опытом реализации подобных проектов и помогут разработать или проанализировать бизнес-план с позиции банка или бюджетного органа, выявить и устранить его узкие места, внести необходимые доработки и сопроводить проект до получения финансирования.

В зависимости от адресата бизнес-плана его финансовая модель может быть разработана по рекомендациям Внешэкономбанка или в соответствии с формой финансовой модели инвестиционных проектов Роснанотех, форматами, рекомендуемыми «Сколково», Сбербанком, Газпромбанком, Россельхозбанком, и др. Можно написать бизнес-план и самому, но лучше под руководством опытного консультанта.

Все это делает бизнес-план доступным как для крупных предприятий, так и для начинающих предпринимателей.

Павел МАРАКУЛИН, Инвестиционный консультант 1-й категории, Член Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов (ДВАБК).

газета "Золотой Рог", Владивосток.