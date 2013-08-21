В Приморье ханкайскую рыбу засунут в американскую коптилку

ООО «Рыбзавод Ханкайский», принадлежащее Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), продолжает модернизацию производства.

Как писал "Золотой Рог", на ООО «Рыбзавод Ханкайский», принадлежащем Тихоокеанской мостостроительной компании, в начале этого года опять сменилось руководство. При этом планы развития и реконструкции предприятия остаются в общем прежними. Как и несколько лет тому назад, перед руководством снова стоит задача модернизации производства. В прошлые годы заводу удалось после пятилетнего простаивания без загрузки мощностей провести частично ремонт. И сегодня у завода восстановленный причал, новый пирс, отремонтированная дорога, здание приобрело новую кровлю и окна. И даже появилась там небольшая торговая точка, где местным жителям можно купить свежую рыбу.

Но этого оказалось недостаточно. Сейчас, по словам нового генерального директора Олега СУХАЧЕВА, предстоит продолжить ремонтные работы и переоборудование цехов: «В этом году мы восстановили цех заморозки, установили новые рефкамеры, завезли льдогенератор. Будем выпускать рыбу как в охлажденном, так и в замороженном виде. Ханкайская рыба на рынке ценится в охлажденном виде, в замороженном ее обычно не продают. Но для переработки замороженная рыба очень удобна. Для этих целей мы планируем установить американскую коптилку. Сейчас решается вопрос по водоснабжению для производственных нужд. Это, конечно, больной вопрос. Но мы надеемся, что сможем профинансировать строительство скважины».

Сегодня на Ханке разрешение на добычу рыбы имеют порядка 20 пользователей. В общей сложности наука разрешила вылавливать только 205 тонн в год. Самые крупные рыбаки на озере - это «Ханкайский рыбзавод» с квотой 62 тонны и «Рыболовная артель «Ханка» с квотой 59 тонн. Но еще совсем недавно рыбу там добывало только одно предприятие - рыбзавод с квотой, немного превышавшей 100 тонн. Это положение дел сохранялось в течение четырех лет после открытия озера для рыбодобычи в 2007 году. Как известно, в 2001 году озеро было закрыто на пять лет из-за того, что запасы промысловых рыб после бесконтрольных 90-х были серьезно подорваны. К моменту закрытия там ловили рыбу порядка 70 пользователей. И это не считая браконьеров как с китайской, так и с российской стороны. Тогда промышленное рыболовство на озере было запрещено по инициативе ТИНРО-Центра.

Но в последние годы тенденция изменилась. Количество рыбодобытчиков стало опять расти. В 2011 году рыбу добывали на Ханке уже 4 пользователя, в 2012-ом - 10 пользователей, а в 2013 году их стало 20. Руководитель ООО «Рыболовная артель Ханка» Сергей ВОРВУЛЕВ считает, что развитие ситуации может пойти по непредсказуемому варианту: «При нормальной добыче запасы рыбы в озере стали расти, Ханка пополняется биоресурсами. Но браконьерство по-прежнему наносит большой вред. В прошлом году удалось навести порядок, и пока китайских браконьеров не замечено. Но судить о ситуации в этом году еще рано, т.к. сезон основного промысла не наступил. Осень покажет».

Сегодня на Ханке ловят рыбу только мелкие предприятия. В то же время на рынке ханкайскую рыбу можно встретить довольно часто. Да и сам рынок, по словам рыбаков, в значительной степени теневой. По оценке Сергея Ворвулева, порядка 60% рыбы из Ханки и Амура, поставляемой на рынки Приморского края, добыты браконьерами. Они-то и являются основными конкурентами официальным рыбакам. При этом, как любой теневой бизнес, находятся в более выгодном положении, чем легально работающие предприятия. В этой ситуации Ханкайский рыбзавод надеется на увеличение квоты.

«Квоту надо увеличивать, - говорит Олег Сухачев, - 60 тонн, конечно, очень мало для рентабельного производства и окупаемости затрат на перевооружение. Тем более для того, чтобы производить заморозку, нужны дополнительные рабочие места. Конечно, у нас есть цеха, оборудование, мы будем создавать рабочие места для района. Численность рабочих на первом этапе планируется человек 20, потом она увеличится до 35-40 рабочих. Сегодня у нас рыбу добывают 6 бригад. Но сезон добычи короткий. А нам надо обеспечить работой наших сотрудников, поэтому мы будем принимать на переработку рыбу от других рыбаков».

Сегодня «Ханкайский рыбзавод» ищет пути расширения рынка сбыта. Естественно, привлекательным выглядит рынок соседнего Китая. Собственно, этому способствует и разница в традиционной культуре потребления соседних стран. Если в Приморском крае потребитель отдает предпочтение таким видам рыб, как сазан, судак, щука, толстолобик и др., то Китай готов покупать те виды рыбы, которые на местном рынке не пользуются спросом, например востробрюшка, конь, касатка. Первые пробные партии уже были доставлены в Китай. Этот опыт сотрудничества Олег Сухачев считает вполне успешным.

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.