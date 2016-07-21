Как идут дела в Приморье у "семейных фирм"

Когда работа переносится из офиса в дом и даже после рабочего дня продолжается принятие решений, вопросы семейного счастья оказываются задвинутыми в угол

В то время как в мировой экономике семейные компании создают от 50 до 80% рабочих мест, в России семейный бизнес занимает очень скромную долю. Но несмотря на то, что к работе на семейном предприятии многие относятся со скептицизмом, предприниматели, начинавшие в 1990-е и 2000-е, серьезно задумываются о семейных династиях. В чем состоят плюсы и минусы семейного бизнеса, выясняла Деловая газета «Золотой Рог».

Существовавшие веками традиции семейного предпринимательства в России начали возрождаться совсем недавно. Сегодня бизнес-сообщество только подходит к первому порогу наследственности: передаче фирмы от отца-создателя к сыну – продолжателю бизнеса. Но далеко не все предприниматели готовы перешагнуть этот порог.

Компания EY совместно с Центром изучения предпринимательства Kennesaw State University Cox Family Enterprise Center провела опрос крупнейших семейных компаний, работающих на 21 рынке, включая Россию. Так, 57% частных компаний в России планируют полную или частичную продажу своего бизнеса. Аналогичный международный показатель составляет лишь 17%. И только 10% представителей частного бизнеса планируют передачу владения и управления компаниями своим наследникам, в то время как еще 14% планируют передачу владения бизнесом следующему поколению, но с привлечением к управлению сторонних менеджеров.

Леонид ЗАЛЮБОВСКИЙ, коммерческий директор сети канцелярских товаров «Мультиком»:

- Мои родители начали заниматься бизнесом с конца 90-х, и изначально судьбу предпринимателя пророчили брату, меня же хотели сделать военным. Но жизнь распорядилась по-своему, и в итоге руководящую должность в родительском бизнесе занял я, а брат сделал карьеру в армии.

Когда я только вошел в компанию отца, мне было сложно. В коллективе к ребенку руководителя складывается особое отношение: все почему-то думают, что у него есть особые привилегии. На практике я убедился в обратном: только дома я был сыном, а на работе – обычным сотрудником. Первое время я получал даже меньше, чем инженеры, а система корпоративных отношений никогда не делала для меня исключений: хочешь попасть на прием к директору – запишись. Поблажек я никаких не получал, а даже более того – понял все прелести русской пословицы: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Поэтому если работникам со стороны удавалось увильнуть от наказаний за опоздания, то я этой участи избежать никак не мог. Приходилось быть дисциплинированным, почти идеальным сотрудником.

Многие думают, что семейный бизнес превращает домашний очаг в кабинет совета директоров. На самом деле это зависит от самих членов семьи. Например, одно из правил нашего дома – никогда не говорить о работе. Конечно, не всегда оно действует, мы можем и уже за рамками офиса обсуждать особо острые рабочие вопросы и даже ругаться. Обычно мама сглаживает все острые углы, и до семейной конфронтации дело не доходит – домашний очаг горит ровно и согревает нас теплом.

На протяжении всей моей жизни отец был и остается для меня авторитетом – я постоянно беру с него пример. У него богатый опыт не только ведения бизнеса, но и в политике, поэтому я могу у него учиться. В данный момент отец контролирует бизнес, я выполняю свою работу, а мама – свою. Каждый из нас является частью одного механизма, обеспечивающего благополучие нашей семьи.

Я думаю, что начинать бизнес с родственниками намного проще, чем с друзьями. Своих родных ты знаешь досконально, понимаешь, на что они способны, чего хотят. Если родственник обманывает, это сразу становится явным, в то время как чужим людям эти эмоции скрыть намного проще. Я также знаю, что добрые традиции семейного бизнеса и родственные связи бывают намного прочнее дружеских отношений и холодного расчета.

Евгений МАЗУР, заместитель директора ООО «Приморский Канат»:

- С самого раннего детства я хотел стать директором, причем не на постороннем предприятии, а в компании отца. Именно поэтому еще в школе я начал работать на предприятии во время летних каникул. После окончания университета там же продолжил карьеру.

На мой взгляд, надо пользоваться возможностью работать и расти как специалисту в компании родственников, а не в какой-либо другой. Ведь добиваться профессиональных успехов в семейном бизнесе под строгим руководством родных намного проще: они, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы ты мог перенять их опыт, стать по-настоящему грамотным специалистом и взять бразды правления в свои руки. Благодаря этому можно совместно развивать бизнес, сохраняя традиции.

Конечно, если перед владельцем бизнеса стоит задача вырастить своего преемника настоящим специалистом, то ждать поблажек не стоит. Меня, например, отец всегда держал на контроле во время обучения на предприятии, внимательно следил за выполняемыми мной задачами. С самого начала я уяснил, что на меня возлагается особая ответственность за сохранение и процветание общего дела. Но не все так сурово, как может показаться. Есть и несомненный плюс – это относительно лояльное отношение со стороны руководства к рабочему времени и к отпуску. Хотя, несмотря на это, в итоге все равно отдыхаешь меньше, чем другие работники компании. Во-первых, потому, что отпуск берешь более короткий, а во-вторых, потому, что рабочий день не заканчивается в 17 часов, как у остальных. Даже дома мы часто разговариваем на рабочие темы и продолжаем обсуждение важных вопросов.

Несмотря на это, я нередко сталкиваюсь с тем, что посторонние люди сомневаются в моей компетенции. Но я не пытаюсь доказать им обратное, а просто предлагаю поработать со мной. В любом случае я знаю, что люди, которые видели, как я работаю, никогда не скажут, что я чего-то не умею.

Конечно, у нас с отцом возникают размолвки, и наши точки зрения могут значительно отличаться. Но я не вижу в этом ничего особенного – люди вообще нередко спорят. Но рабочие разногласия никогда не отражаются на наших отношениях. Думаю, что в семейном бизнесе, если родственники не достигают понимания, их шанс прийти к консенсусу намного выше, чем у друзей. Все-таки кровные узы связывают лучше дружбы, и договориться намного проще.

Ольга СТАЦЕНКО, директор Бизнес-академии Ольги Стаценко:

- Я не очень хорошо отношусь к семейному бизнесу. Как показывает практика, у родственников намного острее стоит вопрос разделения обязанностей и функционала, чего не возникает при приеме на работу сотрудника со стороны. Связано это с тем, что отделить человеческое отношение к родственнику и работу бывает очень сложно. Также родственникам прощается намного больше ошибок, которые могут стать фатальными для компании. Именно поэтому в 80% случаев семейный бизнес распадается.

Не удается родственникам сработаться и по другим причинам. Например, ребенок, которого родители вводят в бизнес, очень часто сталкивается с активным противостоянием. Так, сотрудники, которые работают давно и по праву считают, что знают и умеют больше, оказывают ему сопротивление. Наследнику приходится преодолевать их скептицизм и доказывать, что он чего-то стоит. Такое давление выдерживают немногие люди, для этого нужны не только профессиональные компетенции, но и личностные качества.

Еще большие проблемы переживают супруги, которые решили стать бизнес-партнерами. Когда работа переносится из офиса в дом и даже после рабочего дня продолжается принятие решений, вопросы семейного счастья оказываются задвинутыми в угол. К тому же роль жены и бизнес-партнера может грамотно совместить далеко не каждая женщина. Таким образом, бесконечная совместная работа просто вытесняет семью, появляются глухое недовольство и неприязнь друг к другу.

Единственным противоядием от такой ситуации является четкое разделение обязанностей еще до открытия бизнеса. О функционале, ответственности необходимо договориться еще «на берегу». Важно не забыть и о «разводе», как в брачном контракте. Родственники, которым удалось это сделать, становятся успешными предпринимателями с расцветающими семейными бизнес-династиями.

Я видела немного собственников, которые могли долго работать вместе и достойно разойтись, когда бизнес начинало «трясти». Но пережить предательство бизнес-партнера, когда он является чужим человеком, намного проще. В этой ситуации рушится только бизнес, а семейная жизнь остается утешением. Когда родственники ругаются из-за неудач в компании, человек теряет все. Поэтому я не сторонник смешения семьи и бизнеса, все-таки бизнес – это работа, а семья – это семья.

Корпоративная культура семейных предприятий не предполагает обмана

О семейном бизнесе высказывают зачастую прямо противоположные мнения. В пользу сторонников ведения дел с родственниками говорят известные всему миру успешные бизнес-династии: РОКФЕЛЛЕРЫ, ЛАКОСТЫ, ОППЕНГЕЙМЕРЫ. Зато к их оппонентам присоединяется хор менее удачливых семейных компаний, о которых знают лишь единицы. О своем отношении к семейному бизнесу Деловой газете «Золотой Рог» рассказали успешные предприниматели.

Анатолий БЕЛЯЕВ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины:

- На мой взгляд, ничего плохого в семейном бизнесе нет. Во многих странах небольшие компании годами передаются из поколения в поколение, сохраняя ценности и традиции. Корпоративная культура таких предприятий не предполагает обмана: родственники давно знают друг друга и работают на благо общего дела без отпусков и выходных. Основной принцип, который должен сохранять семейный бизнес, – это подчинение главе семьи, который стоит и во главе компании. Непререкаемый авторитет такого руководителя позволит выстроить успешное и сплоченное предприятие. Но, на мой взгляд, семейный бизнес – это идеальный формат для малых компаний. Как только предприятие начинает расти, родственные связи сковывают его бизнес-процессы и пользы не приносят.

Евгений ШКАРУПА, директор компании «Финансовый навигатор»:

- Я отношусь к семейному бизнесу нормально – знаю многих предпринимателей, которые сумели наладить работу с родственниками. Конечно же, у этого бизнеса есть своя специфика, и если транслировать семейную модель на компанию – это будет путь в никуда. Но если родственникам удается договориться в самом начале и разделить работу и семью, то проблем не возникает. На мой взгляд, действительно сложно наладить работу не с родными, а с друзьями. Пока такой бизнес начинает набирать обороты, все в порядке: все вдохновлены, увлечены. Но как только компания встает на ноги, возникают вопросы: кто больше заработал, кто больше сделал. Разрешить подобные конфликты удается редко, и бизнес распадается.

Сергей СУХОВ, генеральный директор ООО «Восход ДВ»:

- Организовывать свой бизнес нужно с профессионалами, и совсем не важно, будут ли они родственниками, друзьями или чужими друг другу людьми. Главное, чтобы каждый был адекватным человеком, который мог справляться с возложенными обязанностями. Конечно же, с родственниками в некоторых моментах будет сложнее: ругаться с ними совершенно не хочется да и наказывать труднее, чем наемных сотрудников, к тому же рабочий день нередко проходит в режиме non-stop и не заканчивается в 17 часов. Тем не менее, если в команду семейного бизнеса набирать профессионалов, такие ситуации будут очень редки.

Сергей КОМИССАРОВ, индивидуальный предприниматель:

- Я против семейного бизнеса ничего не имею: нет ничего плохого в том, что твоими партнерами выступают родственники. Ты знаешь их способности, знаешь, чего можно от них ожидать. А если разделить обязанности еще на стадии формирования компании, то не возникнет никаких конфликтов. В конце концов, с родными не жалко делиться, ведь все остается в семье. В Европе семейные предприятия – обычное дело. Добыча золота, оружейный бизнес и многие другие отрасли развиваются, благодаря родственникам. Но только дети этих предпринимателей работают с раннего возраста, причем начинают с рабочих позиций и постепенно дорастают до руководителей. В России же семейный бизнес встречается намного реже. Думаю, потому, что детей воспитывают плохо. Их не то что преемниками не сделаешь, но и вообще на работу брать не хочется, даже на самые низкие позиции. Почему-то у нас принято считать ребенком человека лет до 25-30. Якобы, работать ему еще рано, взрослеть надо. К тому же большинство детей предпринимателей относят себя к «золотой» молодежи, не понимая, что в семейном бизнесе (как и в другом) надо пахать, чтобы компания стала успешной.

Сергей КРИВОНОСОВ, генеральный директор холдинга «СДП group»:

- Если хочешь, чтобы все закончилось плохо, начинай бизнес с родственниками или друзьями. А если хочешь стабильную, успешную компанию, подбери команду из наемных работников. Мое мнение обусловлено тем, что классическая модель бизнеса строится на иерархии. Если работа проведена грамотно, выстраиваются четкие отношения: подчиненный - руководитель, и по-другому быть не может. В случае если в иерархии появляются друзья или родственники, использовать даже такие простые инструменты, как «кнут» и «пряник» уже невозможно. Так, родственник чувствует послабления и позволяет себе вольности, которые отвлекают фокус внимания от основной задачи – организации бизнеса.

Люди, которые говорят, что семейный бизнес – это хорошо, считают, что родственники – это те кадры, которым можно доверять, они не обманут. Но, во-первых, финансовый вопрос разрушил много семейных отношений. Сколько есть случаев даже вне предпринимательской деятельности, когда родственники переставали общаться из-за денег. Во-вторых, если руководитель не может доверять наемным сотрудникам, у него есть два варианта решения этой проблемы. Либо выстраивать более качественную систему отбора и контроля, либо выбирать грамотного специалиста по подбору кадров.

Я лично пережил ситуацию, когда бизнес развел по разные стороны баррикад меня и лучшего друга. К счастью, мы смогли оставить предпринимательскую деятельность в прошлом, а дружбу – в настоящем. Но знаю примеры и из большого бизнеса нашего города, когда врагами становились не только лучшие друзья, но и родственники. Рано или поздно либо много денег, либо их отсутствие наложат отпечаток на отношения между людьми. Это может привести не только к ссорам, но даже и к воровству. Один будет считать, что нужно было сделать так, другой будет считать, что сделать нужно было по-другому. А третий вообще молча возьмет свою долю потому, что будет считать, что она его. Поэтому я категорически против и семейных, и дружеских предприятий. Есть наемный сотрудник, которого ты можешь воспитать, вырастить или уволить. А с родственниками или друзьями так не получится.

Елена НОВГОРОДОВА, директор МКУ «Центр развития предпринимательства Владивостока»:

- Семейный бизнес может и должен стать драйвером роста сектора малого бизнеса, ведь начинать развитие намного проще в команде с близкими родственниками. В маленьких компаниях очень часто один работник выполняет несколько функций: он становится не только менеджером отдела продаж, но и уборщиком, и администратором и т.д. Родственники такой подход к ведению дела одобряют: это их общая компания, благополучие которой зависит от их совместной работы.

Да и в кризис семейный бизнес может стать той спасительной соломинкой, за которую может ухватиться предприниматель. Наемным работникам ведь очень сложно объяснить, что зарплаты упали потому, что предприятие терпит убытки. Родственники в этом вопросе более лояльны: они согласны получать зарплату с задержкой и в меньшем объеме для того, чтобы спасти компанию. Поэтому сейчас во Владивостоке активно развивается семейное предпринимательство, причем в самых разных сферах: от общепита до малой розницы.

Но, к сожалению, данный формат не очень хорошо подходит более крупным компаниям. Когда предприятие начинает расти, увеличивается ответственность, объем обязанностей и проблем. Если такой компанией руководят близкие родственники, их семейная жизнь превращается в постоянную работу. Я на личном опыте убедилась в этом: моя семья управляла сетью магазинов, и 90% наших разговоров сводилось к работе. Планерки продолжались за ужином, в выходные и даже во время отпуска. Лично у меня практически полностью стерлась грань между работой и домом. В итоге я оставалась руководителем все свое время, забывая про то, что я должна была быть женой и матерью.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.