"Деньги на бочку", РПК и "морские монополисты"

Приказ №68 Минтранса России породил весьма скандальную ситуацию с РПК в морских акваториях Приморья: бизнес не согласен с чиновниками

ИА «Приморский репортер» не в первый раз рассказывает о противостоянии судоходных компаний с одной стороны и ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» - с другой. Причина проста: капитаны портов в Приморье пытаются перегрузки с судна на судно на рейде морских портов Российской Федерации «загнать» на так называемые «рейдово-перегрузочные комплексы» (РПК).

«Теоретической базой» для такого рода «понуждения» стал приказ №68 Минтраса, который теперь предписывает при передаче любой партии груза с борта на борт (даже если это сто литров воды или 100 кг гвоздей) швартоваться на РПК. При этом РПК принадлежит частной компании, а цена вопроса за швартовку – порядка 750 тыс. рублей. При этом в случае с Находкой и портом Восточным в качестве РПК выступает «бочка», то есть плавающий якорь. Собственно, некоторая «надуманность» того, что федеральные чиновники вдруг фактически «вспомнили», что приказ №68 можно трактовать как-то по-другому и «загонять» всех на «бочку», и породила недовольство.

Диктофон не соврет

Наш рассказ был бы неполным без цитат самого Виталия КЛЮЕВА – директора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России. Вопросы Виталию Клюеву о том, почему приказ №68 и его новая редакция в одночасье «загнали» всех на РПК, как РПК попал в 98-й район, который на морских картах отмечен как запретный, задал Иван КУЗНЕЦОВ - представитель ООО «Находка Мэритайм Сервисес». Он же спросил: если «свободный порт», который активно внедряют в Приморье, подразумевает либерализацию, то почему же сегодня для всех судов, включая иностранные, «федералы» в лице Минтранса и монополисты начинают «закручивать гайки»?

Виталий Клюев: - Не очень понял, чего 68-й приказ усугубляет. Он вообще не изменил ситуацию никак. Еще раз подчеркиваю: новая версия 68-го приказа, поправьте меня, вообще никак на жизнь не повлияла.

Иван Кузнецов: - Мы изучали его…

Виталий Клюев: - Ну молодцы, что изучали. Мы изучали, когда писали, а вы изучали, когда было написано. Коллеги, еще раз подчеркиваю, ни на что не повлияло. Если раньше вот это описание во взятых постановлениях точек, где осуществлялась перегрузка с судна на судно, логически вытекало, явным образом написано не было, но логически вытекало, что именно так надо сделать. Чтобы никаких сомнений не было, мы это уточнили в 68-м приказе. И раньше так было - это первое. Второе - вы же лукавите. Вы вот всех, кто здесь сидит, вы просто обманываете. Это 100 кг гвоздей, там малые партии груза, о которых вы говорите, - не самоцель вообще. Вы «надуваете» таможню, уж извините за грубость. Перегружая маленькую бочечку чего-то там, на самом деле осуществляете грузовую операцию по бункеровке. Заплатите таможне пошлину по бункеровке - и бункеруйтесь без всякого перегруза маленьких и больших грузов! Выполните законодательство - и пожалуйста. Вы же хотите обмануть нашими руками! Нет, не будем мы вам пособничать в нарушении закона, ни обход законодательства. 68-й приказ делался не для маленьких партий груза, он делался для операций грузовых. Он таковым и остался. Если вы под это хотите подтянуть псевдогрузовые операции, хотите и под эту марку загрузить бункерное топливо - тогда это не к нам, это вы с таможней разберитесь, пожалуйста. Она вам разрешит так сделать - да пожалуйста. Это не тот вопрос. Как только вам таможня разрешит бункероваться с маленькими пошлинами - вы забудете немедленно об этих маленьких партиях груза. Поэтому мы честно говорим: че мы друг друга обманываем?

Теперь по собственному якорю. Вы правильно нашли в Петропавловске-Камчатском: действительно, такие точки разрешены, где нет крепления к дну, и 68-ой приказ точно сказал, так можно делать, раньше было неоднозначно. Если под это есть обоснование, так что можно и чтоб это безопасно в определенных условиях, - тогда это будет сделано в обязательных постановлениях. Это каждый конкретный случай. Если вы еще поизучаете обязательные постановления, то там регламентировано все до деталей по каждому морскому порту, каждая якорная точка, что на ней можно делать: здесь стоят арестованные суда, здесь - карантинные, здесь, там - танкеры, здесь - буксировка. Все регламентировано, и только РПК не было регламентировано в обязательных постановлениях в силу 68-го приказа. Потому что он вышел раньше, чем любые обязательные постановления. Он был раньше, обязательные постановления пошли вперед. Вот сегодня мы привели его в соответствие с уже изданными обязательными постановлениями.

По поводу либерализации. Да, мы за либерализацию. Да, этих точек должно быть больше, как можно больше, но при этом - безопасность. Либерализация и безопасность, к великому сожалению, - на разных полюсах. Нам надо так либерализовываться, чтобы не нарушать требования безопасности. Вот эти утверждения, что с бочки сняться и там встать сложнее. Ну давайте не будем устраивать дискуссионный клуб с точки зрения безопасности мореплавания. Вот специалисты считают, как раз наоборот. Швартовка к бочке, если все правильно сделано, - это более безопасная вещь, чем стоянка на судовом якоре.

Иван Кузнецов: - Про две точки - РПК «Восточный-1» и «Восточный-2»…

Виталий Клюев: - Я поясню, я вспомнил. 98-й район запретный. Почему запретный - выяснить не удалось, вплоть до министерства обороны. Никто не знает, почему. Просто на картах нанесено. С точки зрения права я вам сейчас скажу: - карта не является нормой права, а также лоция и есть такой документ – «режим плавания» – справочник. У меня есть письмо замминистра обороны Герасимова о том, что этот справочник тоже никакой нормативной силы в себе не несет. Нормативными актами являются только приказы, распоряжения, зарегистрированные в Министерстве юстиции. Так вот ни одного документа, который бы устанавливал запретным 98-й район, нету, в природе не существует. Просто на картах указано - и никто не знает, почему. Нам выяснить не удалось, вплоть до, я еще раз подчеркиваю, замминистра обороны Герасимова. Но понимая, что там опасность есть, вот эти два кусочка, которые теперь именуются как «Восточный-1» и «2», там были проведены специальные работы по проверке дна. У нас есть заключение организации, которая имеет право проводить такие работы. И только после этого мы исключили эти районы из запрета постановки на якорь. Там был район целиком, когда были проведены водолазные работы, у нас есть заключение. Мы доверяем этим водолазным работам, вот эти кусочки исключили из запрета постановки на якорь. Запрет в постановке на якорь возникает только из обязательных постановлений по морскому порту, ни из каких других документов он не возникает. Ваше обвинение в том, что в запретном районе разрешили, - оно не состоятельно.

Карты, деньги, РПК…

Минтранс (формально) к таможенным платежам отношения не имеет, но об этом тоже позже. Как можно понять из речи Виталия Клюева, как представителя Минтранса России, сегодня ни карта, ни лоция не являются документами, которые регламентируют безопасность мореплавания. То есть получается, что если какой-то капитан, игнорируя указанные на карте опасности, на том основании, что карта - не документ, совершит аварию на море с человеческими жертвами, то он будет освобожден от уголовной ответственности? Или слова Виталия Клюева можно истолковать как-то по-другому?

Странно, но приведенные нами цитаты Виталия Клюева почему-то не попали в публикацию организатора круглого стола - ИАА «ПортНьюс». Впрочем, нет, кое-что «ПортНьюс» написал. Цитата: «Наибольший объем рейдовых бункеровок судов на протяжении 2014 года и половины 2015 года осуществлялся в морских портах Приморского края. Причем бункерные компании инициировали небольшие грузовые операции (перегрузка 1 тонны бутилированной воды или 100 кг гвоздей) для того, чтобы не попасть под требование таможенных органов об уплате пошлин на бункеровку транзитных судов. По документам, судно заходило в порт для проведения погрузо-разгрузочных операций, что дает ему право без уплаты пошлин пополнить судовые припасы. Фактически вопрос заключается не только и не столько в организации точек для проведения операций по перегрузке с судна на судна, а в особенностях таможенного оформления бункерного топлива. Стремясь уклониться от требований таможни, бункеровочные и агентирующие компании нашли выход – проводить псевдогрузовые операции. Ведь если официально заявляется бункеровка судна, то на нее не распространяются требования приказа №68, она может осуществляться во всех местах, предусмотренных для этого обязательными постановлениями по порту, но в этом случае надо платить таможенную пошлину на топливо. Обходя требования таможни, предприниматели попадают под требования о безопасном проведении перегрузочных операций на рейде. И от этих требований многим также хотелось бы уклониться. Со второй половины 2015 года в силу ценовых изменений на бункерном рынке интерес со стороны транзитных судов к бункеровкам в портах Приморья резко упал, объем реализации бункера снизился за прошедший год на 17%. Компании, не имеющие грамотных менеджеров, способных к аналитике товарно-сырьевых рынков, стали списывать падение объемов продаж на морских чиновников. Все чаще были слышны заявления бизнеса об ужесточении федерального законодательства, которое ограничивает их свободу деятельности. Причем эти неаргументированные жалобы носили характер демагогии и поддерживались публикациями в той же риторике в отдельных СМИ Приморского края».

Дело в том, что Министерство транспорта РФ, как мы уже сообщали выше, в принципе не вправе заниматься вопросами таможенных сборов. На самом круглом столе во Владивостоке корр. ИА «Приморский репортер» увидел троих представителей таможни, которым даже не предоставили слово. То есть капитаны портов Приморья и представители Минтранса России много сказали о нарушениях таможенного законодательства, а сама таможня на этом же совещании не сказала ничего!

Еще хотелось бы добавить, что не все суда, заходящие в порты Приморского края, заходят в них для бункеровки. Многие действительно пополняют припасы. Иностранные суда руководствуются простым правилом: куда выгоднее – туда и идут. Тем более что российские власти все время говорят о режиме «открытого порта» - то есть о минимуме сборов и контрольных процедур при заходе в порты Приморья. А на деле: в один прекрасный день в приморских портах стало на один сбор больше – за «бочку». И цена – 750 тыс. рублей. Иностранцы просто не поняли, почему их заманивают в «свободный порт» снижением финансового обременения – и тут же увеличивают затраты тем, что по требованию капитана порта «загоняют» на «бочку» частной компании? А где выгода от «свободного порта»? Когда спонсором круглого стола, на котором выступает федеральный чиновник, становится компания-монополист, которая и получает все бонусы от «навязывания» РПК, за которые ратует этот же федеральный чиновник, – это нормально? И еще одно странное совпадение. Приказ №68 Минтранса России существует с 2009 года. И только с 2015 года его начали трактовать в Приморье так, чтобы загонять всех на «бочку» (или на РПК?). Может быть, это происходит потому, что с 2009 по 2014 гг. никаких РПК в Приморье еще не было?

Виктор ГРАДОВ, ИА «Приморский репортер».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.