Заявления о банкротстве в Арбитражный суд Приморского края подали около 200 человек

Банкротом признается только каждый десятый приморец, подающий заявление о собственной несостоятельности

Прошедшие с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц 9 месяцев показали, что граждане не торопятся объявлять себя несостоятельными, а суды - принимать решения в их пользу. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», за все это время лишь 19 приморцев получили статус банкрота, при том что личные заявления в Арбитражный суд Приморского края подали около 200 человек.

С 1 октября россияне, у которых есть непогашенные долги, но нет возможности с ними расплатиться, могут объявлять себя банкротами. В рамках процедуры банкротства суд должен выяснить, сколько составляет ежемесячный доход должника, какое у него есть имущество, а также в какую сумму оно оценивается. Исходя из этих данных составляется план погашения задолженности. В частности, должнику могут предоставить рассрочку по выплатам максимум на три года. Если по истечении этого срока программа реструктуризации долга не сработает, оставшуюся сумму долга придется вернуть за счет продажи имущества.

Досье "Золотого Рога": 235 заявлений о признании должника банкротом поступило в Арбитражный суд Приморского края (с 1 января по 30 июня 2016 года). 185 приморцев сами пожелали стать банкротами, 50 заявлений поступило от коммерческих банков и других кредиторов (частных лиц и предприятий). Инициатором одного из дел о банкротстве стала Инспекция ФНС России.

Специалист по связям с общественностью Арбитражного суда Приморского края Ася БЕРЕЖНАЯ отмечает, что большее количество заявлений (146) поступило от граждан, имеющих долги в размере 500 тыс. - 3 млн рублей. В том числе 10 заявлений - от частных предпринимателей. Еще 36 заявлений – от приморцев, долги которых находятся в пределах от 3 до 10 млн рублей, в их числе трое индивидуальных предпринимателей. 30 заявителей не могут рассчитаться с долгами в сумме свыше 10 млн до 100 млн рублей, в их ряду 5 индивидуальных предпринимателей. И пока лишь одно частное лицо заявило о своей несостоятельности на сумму от 100 млн до 1 млрд рублей.

Директор ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга» Маргарита ЗУБЕНКО поясняет, что в соответствии с законом банкротом могут признать не только компанию или индивидуального предпринимателя, но и любого гражданина. Стоит лишь подать заявление в арбитражный суд в произвольной форме.

Гражданин обязан обратиться в суд, если сумма его долгов превысила 500 тыс. рублей (перед одним или несколькими кредиторами), а просрочка платежей составляет не менее чем три месяца. Сделать это нужно в течение 30 рабочих дней с даты, когда частному лицу стали известны основания для банкротства. Предметно говоря, исчезла возможность в полном объеме погашать долги перед одним или несколькими кредиторами, в том числе вовремя вносить обязательные платежи: налоги, сборы, страховые взносы, штрафы, пени и т.п.

Представитель НП «Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Елена ЭЙСМОНТ является финансовым управляющим в процедурах о финансовой несостоятельности 38 приморцев. Она рассказывает, что 95% из них являются должниками коммерческих банков (невозвраты касаются потребительских кредитов, кредитных карт), остальные 5% клиентов имеют задолженность перед бюджетом, организациями, другими гражданами (задолженность по займам, обязательным платежам и пр.).

Половина должников – потенциальных банкротов находятся в возрастном промежутке 50-60 лет. Как правило, это люди, потерявшие работу по сокращению и вышедшие на пенсию. 20% - тех, кому исполнилось 30-35 лет, 30% - 40-49 лет.

«С моей точки зрения, в большинстве случаев причиной подачи заявления о банкротстве стали в целом невыгодные условия кредитования. Не стоит забывать и о том, что в банкротстве граждан играет огромную роль человеческий фактор, ровно так же, как и обстоятельства личного характера. Косвенной причиной подачи заявлений граждан становятся частые звонки с угрозами от коллекторских компаний», - говорит управляющая.

Правовые нюансы

Начальник работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА объясняет юридические нюансы всей процедуры и полномочия налоговой инспекции, применительно как к физическим лицам, так и к компаниям.

При подаче заявления необходимо заплатить пошлину арбитражному суду в размере 6 тыс. рублей, а также внести на депозит суда 10 тыс. рублей (установленное законом минимальное вознаграждение финансового управляющего). По ряду дел гражданам предлагают реструктуризировать долг (составляют новый график выплат с более мягкими условиями, хотя срок его реализации не должен превышать три года). Возможно и мировое соглашение между сторонами спора. Полное признание несостоятельности влечет за собой продажу на торгах имущества должника, кроме вещей первой необходимости, для погашения долгов. Но в итоге гражданин полностью освобождается от своих долговых обязательств. Хотя получит целый ряд последствий.

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Приморскому краю Евгения ПАВЛОВА отмечает, что еще в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве бывший должник не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. Также он не сможет вновь объявить себя несостоятельным. В течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица.

Заявлять о своем банкротстве частным лицам, компаниям и предпринимателям также нужно вовремя, последним - в течение 15 дней после обнаружения обстоятельств, приведших к дефолту. ИП и его кредиторы должны опубликовать свое намерение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Иначе налоговые органы оштрафуют на суммы от 1 до 3 тыс. рублей частных лиц и от 5 до 10 тыс. рублей – должностных (повторный штраф может привести к дисквалификации до 3-х лет). Не говоря о наличии субсидиарной ответственности при ложном банкротстве, намеренном доведении до банкротства и т.д.

Должники заблуждаются

«Многие заемщики, обратившиеся в суд для признания себя банкротами, и не скрывают, что основная цель объявления себя банкротом – не платить долги. Банкротство – это предельно формализованная процедура, при этом она долгая и дорогая. В результате такие хитрые или заблуждающиеся должники больше, чем другие, рискуют остаться у разбитого корыта. Банк ВТБ24 в единичных случаях инициатором банкротства выступал, но в Приморском крае таких инцидентов пока нет. Что касается инициативы самих заемщиков, то зафиксировано 65 заявлений о банкротстве клиентов по стране. В 100% случаев все заявители являются заемщиками по потребительским и карточным кредитам», - рассказывает управляющий банком ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

Операционный директор банка «Восточный» Нино КОДУА говорит, что в практике «Восточного» есть лишь несколько клиентов, которые решили обратиться в суд для признания себя банкротами. В связи с тем, что банк «Восточный» предлагает своим клиентам различные способы урегулирования задолженности, как правило, решение заемщика о своем банкротстве вызвано наличием долгов перед другими кредиторами.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игорь ШКЛЯР отмечает, что в портфеле Росбанка в Приморье зафиксированы 14 должников этой категории, и предпринимателей среди них нет. Средняя задолженность по ним составляет порядка 700 тыс. рублей.

«По закону кредитор и заемщик получают возможность пересмотреть план выплат при посредничестве суда. Действие закона распространяется на любые типы кредитов. Хотя новый закон во многом посвящен реструктуризации долгов, а не прямому разорению граждан. У тех, кто находится в частных спорах - если сосед должен соседям и это доказано по суду, - личное банкротство фактически закрывает все перспективы получения средств. Остается только один способ восстановления справедливости - Уголовный кодекс», - поясняет председатель некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН.

Банкротов станет больше?

По мнению Нино Кодуа, судебная практика будет складываться еще несколько лет. На текущий момент процедура банкротства остается очень дорогой и недоступной по формальным признакам для большинства должников, которые действительно попали в трудную жизненную ситуацию. Клиенты ответственные будут искать возможность погашения задолженности перед банками без процедуры банкротства, в том числе с помощью программ, которые предлагают им многие банки, как добросовестным заемщикам.

По мнению Александра Вялкова, закон имеет ряд пробелов, который желательно устранить: конкретизировать порядок обращения взыскания на принадлежащее должнику жилое помещение, в котором совместно с ним проживают иные лица; определить судьбу начисляемых во время банкротства процентов для процедуры реализации имущества и т.д. «В суды сейчас поступает значительный поток заявлений о банкротстве, в результате судебные учреждения перегружены, и дела рассматриваются не так быстро, как нам бы хотелось. Из нарушений, с которыми мы встречаемся наиболее часто, можно отметить ошибки в публикациях по делам о банкротстве: неверные имя, дата рождения и т.п.», - отмечает Александр Вялков.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.