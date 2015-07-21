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Определяется повестка Восточного экономического форума во Владивостоке

21 Июля 2015, 17:20 | Приморье

В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму прошла встреча замглавы Минвостокразвития Максима ШЕРЕЙКИНА с представителями российско-японского бизнес-клуба, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам замминистра, основная программа ВЭФ уже сформирована. Основным акцентом форума станет обсуждение новых инвестиционных возможностей Дальнего Востока. Инвесторам будут представлены различные проекты, реализация которых возможна как в рамках ТОР и Свободного порта, так и вне их границ.

Во встрече участвовало около 80 представителей крупных компаний восточного соседа, таких как японская бизнес-ассоциация ROTOBO, государственный банк международного сотрудничества «Джейбик», корпорация «Марубени» (Marubeni Corporation), японская организация содействия развитию внешней торговли «Джетро» (JETRO), группа компаний «Соджиц» (Sojitz Corporation) и другие. Их заинтересовало, что на форуме для азиатских партнеров будут организованы специальные страновые сессии. В частности, в первый день форума состоится диалог Россия - Япония.

Максим Шерейкин напомнил, что Япония находится в тройке основных торговых партнеров Дальнего Востока, при этом торгово-экономические взаимодействия дальневосточных регионов с Японией во многом определяют динамику и структуру российско-японской торговли. Основными торговыми партнерами азиатского соседа среди субъектов ДФО выступают два дальневосточных региона – Приморье и Сахалинская область.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: восточный экономический форум 



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