Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Определяется повестка Восточного экономического форума во Владивостоке
В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму прошла встреча замглавы Минвостокразвития Максима ШЕРЕЙКИНА с представителями российско-японского бизнес-клуба, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам замминистра, основная программа ВЭФ уже сформирована. Основным акцентом форума станет обсуждение новых инвестиционных возможностей Дальнего Востока. Инвесторам будут представлены различные проекты, реализация которых возможна как в рамках ТОР и Свободного порта, так и вне их границ.
Во встрече участвовало около 80 представителей крупных компаний восточного соседа, таких как японская бизнес-ассоциация ROTOBO, государственный банк международного сотрудничества «Джейбик», корпорация «Марубени» (Marubeni Corporation), японская организация содействия развитию внешней торговли «Джетро» (JETRO), группа компаний «Соджиц» (Sojitz Corporation) и другие. Их заинтересовало, что на форуме для азиатских партнеров будут организованы специальные страновые сессии. В частности, в первый день форума состоится диалог Россия - Япония.
Максим Шерейкин напомнил, что Япония находится в тройке основных торговых партнеров Дальнего Востока, при этом торгово-экономические взаимодействия дальневосточных регионов с Японией во многом определяют динамику и структуру российско-японской торговли. Основными торговыми партнерами азиатского соседа среди субъектов ДФО выступают два дальневосточных региона – Приморье и Сахалинская область.
Новости тематики
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
Новости раздела
- Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
- Многоквартирные дома в Приморье оснастят учета тепла
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Российские рыбаки захотели ЧК
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток