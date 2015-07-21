Мегапроект Приморья прошел первое испытание - тайфуном

Первых гостей зона «Приморье» примет в конце августа 2015 года

Вице-губернатор края Сергей НЕХАЕВ совершил поездку в бухту Муравьиную и сделал вывод: объекты первого казино, гостиницы и коммунальной инфраструктуры интегрированной зоны «Приморье», как и планировалось, будут сданы оператору от компании Melco в конце августа. Несмотря на последствия прошедшего неделю назад тайфуна «Чан-Хом», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Первым из объектов интегрированной зоны «Приморье» должен распахнуть двери комплекс Tigre de Cristal. Впервые посетители протестируют работу казино и оценят интерьер, сервис в конце августа. Так обещал в интервью газете «Золотой Рог» исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» (ООО «ПИКВ») Крейг БАЛЛАНТАЙН буквально две недели назад. Но первым «серьезным игроком» в игорной зоне в прошлый понедельник стал тайфун «Чан-Хом», и заодно – экзаменатором качества строительства и используемых технологий.

Вице-губернатор Сергей Нехаев привез на объект "спасателей", но, выяснилось, строят здесь надежно.



В гостинично-развлекательном комплексе "Первой игровой компании Востока" завершается отделка интерьера.



Использованные мостостроителями уникальные арочные технологии выдержали испытание стихией.



Поскольку пусковой комплекс первой очереди включает дорожную и инженерную инфраструктуру и это - зона ответственности Корпорации развития Приморского края как оператора проекта, то губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ лично контролирует ход строительства. Тем более на автодорогу, внутриплощадочные сети водопровода, водоотведение и локальные очистные сооружения были направлены немалые краевые средства - 790 млн рублей. Поэтому экспертная комиссия из ответственных лиц во главе с вице-губернатором Сергеем Нехаевым выехала на объект, едва притих ливень.

Обрушившиеся на юг Приморского края сильнейшие дожди действительно создали угрозу подтопления строящейся здесь дороги. Речушка Сухая, вопреки своему названию, при осадках собрала потоки со всех близлежащих сопок. По мнению мостовиков, это самое критичное и самое непредсказуемое место по водосбору. Уровень реки в течение часа осадков поднялся более трех метров. И застал строителей в разгар грунтово-дорожных работ.

В качестве мостового сооружения строители вместе с экспертами выбрали арочную технологию. В Приморье подобную конструкцию проектировали и использовали впервые. В соответствии с графиком к настоящему времени рабочие компании-подрядчика выставили опалубку для послойного бетонирования и арматурный каркас. И уже должны были приступить к бетонированию и обратной засыпке конструкций арочного моста. А тут хлынула вода – с небес и склонов сопок.

Опасения, что потоки разрушат мост, были развеяны: его уникальная арочная конструкция успешно прошла испытания стихией. Пропуску дождевых вод способствовало арочное сооружение из гофрированного металлопрофиля южнокорейского производства. Как отмечают специалисты, иные типы конструкций моста при таком объеме воды просто бы смыло вместе с дорожным полотном. «Все конструктивные элементы на месте, никаких подвижек и деформаций не зафиксировано, оно абсолютно надежно. На примере временного объезда видно, что стандартная конструкция мостового перехода не смогла бы обеспечить нормальный сброс воды», – отметил директор по капитальному строительству компании-подрядчика – ООО «Комплексные энергетические решения» - Владимир МЕЩЕРЯКОВ.

Правда, генподрядчик признался, что стихия разрушила еще не укрепленные грунтовые перемычки, что откинуло строителей на 2-3 недели. Зато появилась уверенность, что технологические решения выбраны верные и подтоплений, как случилось в 2012 году с парковкой у международного аэропорта, не будет.

Другие работы по обеспечению объектов интегрированной развлекательно-курортной зоны инфраструктурой ведутся согласно графику, подтверждает генеральный директор Корпорации развития Приморского края Евгений ДУБОВИК. Возглавляемая им корпорация занимается созданием инженерной и транспортной инфраструктуры. И как сообщил координатор, уже практически готовы к запуску локальные очистные сооружения.

«Их мощность рассчитана на 500 кубометров в сутки, что вполне удовлетворит потребности первого отеля. Сегодня очистные сооружения практически готовы к запуску. В течение следующих двух недель будет осуществляться пусконаладка, затем - произведена сдача объекта. Параллельно с пусконаладочными работами проведем обучение сотрудников корпорации, которые в дальнейшем будут эксплуатировать данные ЛОС», – обозначил Евгений Дубовик.

На все сто сегодня готова модульная газовая котельная «Первой игровой компании Востока» проектной мощностью 7,4 мегаватта. По словам начальника департамента по строительству ООО «ПИКВ» Михаила ПРОХОРОВА, на данный момент уже завершены пусконаладочные работы, производится сдача объекта в эксплуатацию.

Кстати, сама модульная котельная и все комплектующие – российского производства, поставщиками газа выступают приморские предприятия. Данная котельная выполнена с небольшим запасом по мощности, из расчета строительства второй очереди комплекса Первой игровой компании. Рассчитана на расширение по мощности примерно в три раза, резервуаров для этого также будет хватать. С них, кстати, осуществляется подача газа для приготовления пищи в гостинично-ресторанном комплексе «Первой игровой компании Востока».

Вообще, первая очередь включает в себя 121 гостиничный номер, два ресторана, спа-центр и собственно само казино. Придется ли откладывать их сдачу? Как уточнил «ЗР» исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» Крейг Баллантайн, торжественное открытие и планировалось позже - «когда мы будем уверены, что готовы предоставить сервис на самом высоком уровне».

Три других оператора начнут масштабное строительство только в 2016 году, но они уже представили в администрацию края эскизные мастер-планы. Один из них - проект гостинично-развлекательного комплекса Selena ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» - рабочая группа во главе с вице-губернатором Приморья Сергеем Нехаевым единогласно одобрила.

Досье "Золотого Рога": Игорная зона «Приморье» создана по распоряжению правительства РФ в 2009 г. Ее общая площадь составляет 619 га. По инициативе властей Приморья в настоящее время проект развивается как интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье». Общий объем инвестиций пяти инвесторов составит более 108 млрд рублей. Четырьмя соинвесторами ИРКЗ «Приморье» являются компании «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» (NagaCorp Ltd.), «Первая игровая компания Востока» (Melco) «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и «Роял Тайм Приморье». Все они уже представили свои мастер-планы.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Primorsky.Ru.