В Приморье появились два повода подключить скоростной интернет от "Ростелекома"

«Ростелеком» в Приморском крае проводит федеральную акцию «Летние каникулы» для новых абонентов услуги «Домашний Интернет». До 1 сентября 2014 года можно бесплатно подключить услугу и до четырех месяцев пользоваться высокоскоростным доступом в Интернет по льготному тарифу – от 200 рублей в месяц.

Также все новые абоненты «Домашнего интернета», подключенные по акции «Летние каникулы», могут получить супер-подарки. Счастливых хозяев ждут 3 гигантских телевизора LG (диагональю 55 дюймов), 23 планшета-ноутбука (трансформеров) Lenovo и 50 умных часов Sony SmartWatch2.

Стать претендентом на отличные подарки очень просто. Во-первых, нужно оставить заявку на подключение услуги «Домашний интернет» по акции «Летние каникулы» не позднее 1 сентября. Во-вторых, до 15 сентября зарегистрироваться на сайте: http://sh.rt.ru (необходимо заполнить небольшую анкету и указать номер договора на подключение услуг). Обладатели подарков будут определены среди всех зарегистрированных участников в срок до 1 октября 2014 года.

А первые 500 зарегистрированных участников могут получить гарантированный подарок – 500 рублей для покупок на развлекательном мультимедийном портале ZABAVA (ТВ, кино и игры).

У абонентов «Ростелекома» есть возможность настроить доступ в Интернет под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции:

«Турбо-ускорение»: увеличение скорости передачи данных на 3, 12 или 24 часа;

«Ночное ускорение»: увеличение скорости передачи данных ночью в 2 раза;

«Антивирус»: надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой;

«Фиксированный IP»: предоставление постоянного IP-адреса.

Развитие сверхскоростного доступа в Интернет является важнейшим приоритетом «Ростелекома». Компания ведет активное строительство сетей оптического доступа, что помогает повышать качество жизни людей во всех регионах, обеспечивая высокий уровень комфорта при пользовании интернет-сервисами и «Интерактивным ТВ» с его уникальными возможностями по управлению просмотром. В целом компания обслуживает 10,8 млн. пользователей широкополосного доступа в Интернет и 2,3 млн. подписчиков «Интерактивного ТВ».

Стать участником акции «Летние каникулы» можно оставив заявку на сайте компании www.rt.ru, обратившись в Центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Также новые абоненты «Ростелекома» могут поучаствовать еще в одной акции – «Сериалы планеты». Подключив «Интерактивное ТВ» до 30 сентября 2014 года, всего за 149 рублей в месяц абонент получит один из основных пакетов телеканалов (более 100 ТВ-каналов, в том числе в формате HD), подписку на канал Amedia Premium (более 50 высокорейтинговых сериалов от ведущих студий – HBO, FOX, Showtime, Starz, CBS, Warner и других), а также подписку на сериалы от Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» (возможность просматривать и пересматривать все сезоны или отдельные эпизоды без рекламы).

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.