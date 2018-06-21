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В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи

21 Июня 2018, 17:01 | Приморье

Компания «МегаФон» выиграла тендер на предоставление услуг связи компании «Звезда-Хендэ». Согласно условиям контракта, оператор произвел на предприятии монтаж локальной вычислительной сети и предоставил услугу высокоскоростного интернета.

ООО «Звезда-Хендэ» - совместное предприятие в области инжиниринга и управления проектами. Оно было создано в апреле прошлого года в приморском городе Большой Камень судостроительным комплексом «Звезда» и Hyundai Samho Heavy Industries Co. ССК «Звезда» - стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект, который реализуется по поручению Президента и Правительства Российской Федерации Консоциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Его предназначение - строительство всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе.

В соответствии с условиями контракта, компания «МегаФон» произвела для ООО «Звезда-Хендэ» проектирование и монтаж локальной вычислительной сети, а также предоставила широкополосный доступ в Интернет с пропускной способностью не менее 100 Мбит/сек. Кроме того, оператор начал оказывать услуги IP- телефонии для звонков сотрудников предприятия по России и в Республику Корея.

«Звезда-Хендэ» – не единственное приморское предприятие, имеющее отношение к судостроению, которое выбрало нашу компанию в качестве поставщика услуг связи, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Современные верфи и их дочерние предприятия - это сложный, хорошо оснащенный комплекс. Кроме того, здесь требования к надежности и безопасности каналов связи – одни из самых высоких. Рады осознавать, что наши услуги востребованы такими компаниями, что они доверяют качеству нашей связи».

Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Среди крупных заказчиков оператора - ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. Своим корпоративным клиентам «МегаФон» предлагает доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе облачных технологий, организацию VPN-сетей, конфиденциальную связь и другие услуги.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: судостроение  Мегафон  связь  Звезда-Хендэ 



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