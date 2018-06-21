"Газпром" построил в Приморье новый важный объект

На очереди отводы к Находке и Врангелю

«Газпром» построил газопровод к городу Большой Камень в Приморском крае, где на базе АО «Дальневосточный завод «Звезда» ведется строительство судостроительного комплекса (ССК) «Звезда». В дальнейших планах – строительство ветки до города Находка и поселка Врангель.

«Мы завершили проектно-изыскательские работы (по продолжению проекта), начально строительно-монтажных работ запланировано на начало 2019 года», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.

По его словам, Приморский край в настоящее потребляет около 1 млрд кубометров газа, однако к 2025 году «Газпром» прогнозирует рост потребления до 9 млрд.

При этом сдерживающим фактором является нехваток мощности газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток (СХВ), расширение которого уже начато.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Первый пусковой комплекс СХВ состоит из одной компрессорной станции на Сахалине, двух участков трубы диаметром 1 220 мм, построенных непосредственно «Газпромом»: Сахалин - Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-Владивосток. Между ними находится 700-милиметровая труба АО «Дальтрансгаз» (Хабаровск, принадлежит «Газпрому»). Мощность первого пускового комплекса составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. В 2017 году труба прокачала 2,3 млрд кубометров (+6,5% к 2016 году).

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС.