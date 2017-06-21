В Приморье появится еще один универсальный порт

Уголь и контейнеры будут перегружаться в Славянке

Зарегистрированное 15 марта этого года во Владивостоке ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» инвестирует 10,4 млрд рублей в первую очередь терминалов навалочных и контейнерных грузов в районе пгт. Славянка, при этом навалочный терминал будет ориентирован в первую очередь на работу с углем.

Проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого уже стал «Тихоокеанский балкерный терминал».

Реализация первого этапа пройдет в период с 2017 по 2021 годы. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность терминалы планируется вывести к 2028 году.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток