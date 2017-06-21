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Японцев потянуло на приморскую травку
Бизнес Страны восходящего солнца заинтересован в выращивании свежих овощей в Приморье
В администрации Приморского края состоялась рабочая встреча первого вице-губернатора региона Василия УСОЛЬЦЕВА с делегацией Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO). В составе бизнес-миссии в Приморье прибыли представители более 20 крупных японских компаний, работающих в сфере розничной торговли, образовательных и юридических услуг, туризма, консалтинга, ресторанного бизнеса, производства продуктов питания и других.
Приветствуя гостей, первый заместитель главы региона Василий Усольцев отметил, что встреча проходит на фоне серьезной активизации российско-японских отношений на федеральном и региональном уровнях. И хотя по результатам 2016 года товарооборот Приморья с Японией несколько снизился, причина этого, по мнению первого вице-губернатора, кроется не в ослаблении связей между сторонами, а в процессах мировой экономики.
«Сейчас мы совместно с коллегами из Страны восходящего солнца активно развиваем проекты в области лесопереработки, автомобильного производства, малоэтажного строительства, рыбопереработки. Также мы работаем над семью проектами по развитию городской среды Владивостока. Но зачастую нам не хватает своеобразного «мостика», который позволил бы нашим предпринимателям лучше понимать друг друга и работать в системе общих экономических координат», - заявил Василий Усольцев, подчеркнув, что таким «мостиком» могут стать взаимные обмены представителями бизнес-сообщества. По словам замглавы региона, это поможет российским предпринимателям понять, как строить бизнес в Японии, а японским бизнесменам - как вести деятельность в России.
При этом вице-губернатор обозначил, что в Приморье сегодня созданы уникальные возможности - особые экономические режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, которые позволяют региону быть более конкурентоспособным по сравнению с другими территориями России.
В свою очередь глава японской делегации, генеральный директор департамента сферы услуг JETRO Сато ТАКАМАСА отметил, что у японского бизнеса есть большой интерес к Приморью, но предпринимателям не хватает сведений о возможностях взаимодействия. Компания JETRO как раз занимается информированием бизнесменов о потенциале сотрудничества. Кроме того, корпорация назначена ответственной за активизацию развития малого и среднего предпринимательства совместно с Россией.
«Это направление предусмотрено планом сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Японии АБЭ президенту РФ ПУТИНУ. Также в плане значится развитие сотрудничества на Дальнем Востоке России. Именно эти вопросы призвана решать наша сегодняшняя бизнес-миссия», - сообщил Сато Такамаса, добавив, что в прошлом году JETRО заключила соглашения о сотрудничестве с целым рядом структур, нацеленных на поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Приморье.
В продолжение диалога стороны обсудили конкретные вопросы, связанные с потенциалом развития бизнеса в той или иной сфере. Представителей японских компаний интересовали проекты в области туризма, автомобильной промышленности, развития рыбного кластера и образовательных услуг в Приморье. В качестве одного из самых перспективных был отмечен проект по поставке овощей на региональный рынок. В настоящее время компания Farmdo Corporation планирует с помощью специальных технологий выращивать в крае овощи круглогодично. Добиться этого компания планирует за счет строительства теплиц, которые, кроме того, будут оснащены солнечными батареями, что позволит извлекать дополнительную прибыль от выработки электроэнергии.
«Стоимость нашего инвестпроекта превышает один миллиард рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловский» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», - сказал президент Farmdo Corporation Иваи МАСАЮКИ, отметив, что подобные теплицы уже строятся в Монголии.
Василий Усольцев рассказал предпринимателю, что для поддержки инвесторов создан специальный институт - Корпорация развития Дальнего Востока.
«Обратиться в Корпорацию можно прямо сегодня. Мы такие инвестпроекты только приветствуем», - подчеркнул первый вице-губернатор края.
Досье "Золотого Рога": Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) была создана правительством Японии в 1958 году в качестве основной организации, ответственной за развитие экспорта, с целью восстановления послевоенной экономики страны. Однако в первой половине 1980-х годов компания начала содействовать импорту в Японию, что и остается основной задачей организации по сей день.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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