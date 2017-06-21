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Интерес к Приморью проявили более 20 крупных компании из Японии
Япония остается весьма сложной страной для российского экспорта
Владивосток принимал бизнес-миссию, организованную Японской организацией по развитию внешней торговли. Интерес к Приморью проявили более двадцати крупных компании из Страны восходящего солнца, представители которых приняли участие в обсуждении перспектив двустороннего сотрудничества с приморскими бизнесменами. В ходе обсуждения выяснилось, что японцы хотят поставлять в Приморье много чего, к примеру саке, а также обозначилась проблема чрезмерной закрытости японского рынка для российских предпринимателей.
«Говорят, что российский рынок - сложный для экспорта, - отметил глава группы компаний «Акира» Сергей БЕЛЯЕВ. - Однако рынок Японии в плане экспорта очень сложный. Наша компания работает с Японией с 2000 года. Изначально мы ориентировались на импорт-дистрибуцию из Японии строительной техники, автотоваров, технических жидкостей, масел, а также таких продовольственных продуктов, как лапша и соусы. Однако торговля с Японией имеет свою специфику, связанную с курсом валют.
Сегодня настало время для японских инвестиций в Приморье. Собственно, в этой связи во Владивостоке у нас есть два проекта - японский медицинский центр «Хокуто», а также предприятие по лесозаготовке и деревообработке совместно с японскими партнерами. Кроме того, мы преследуем цель по экспорту товаров на японский рынок и даже участвовали с товарами наших производителей в выставке продуктов питания и напитков FoodEx: мы представили в Японии мёд, минеральную воду, вино, шоколад и макароны. Однако спустя три месяца после выставки к нам от Японии начали поступать совершенно другие запросы, над которыми мы сейчас работаем и в которых очень много деталей. В частности, сейчас мы готовим сертификацию для продажи в Японии российского краснодарского вина».
В ответ на озвученную Сергеем Беляевым проблему слабой экспортной доступности японского рынка гости из Японии сдержанно, но массово ухмыльнулись. Директор департамента сферы услуг японской компании «Джетро» Такамаса САТО, чтобы заиметь представление о величине компании «Акира», задал Беляеву вопрос о том, сколько сотрудников насчитывает компания, и рассматривают ли в России возможность импорта японского саке.
Депутат Законодательного собрания края, бизнесмен и руководитель дирекции «Опоры России» по Дальнему Востоку Константин БОГДАНЕНКО в свою очередь рассказал японским гостям об инвестиционных возможностях Приморья.
- Во-первых, в сентябре этого года в России будет представлен рейтинг предприятий малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, и мы постараемся быть максимально точными в составлении этого рейтинга, чтобы облегчить нашим иностранным коллегам проблему выбора партнеров здесь, - добавил Богданенко. - Во-вторых, кроме того, что компания «ДНС», являющаяся крупнейшим ретейлером электроники и бытовой техники на Дальнем Востоке, уже давно плотно сотрудничает с японскими вендерами и готова развивать это сотрудничество, мы можем предложить японским коллегам и ряд других возможностей: аренда 120 тыс. кв. м складских помещений, расположенных на территории авиаполиса «Янковский»; к концу этого года мы также планируем запуск в Спасске-Дальнем предприятия по деревообработке. В рамках проекта мы будем изготавливать продукцию, необходимую при строительстве жилых частных домов. Свою продукцию мы будем готовить опираясь на продукцию японской «Фёрст Вуд», расположенной в Славянке, которая, в свою очередь, будет использовать нашу продукцию при строительстве. Это станет примером двустороннего сотрудничества между предпринимателями Приморья и Японии. Кроме того, сейчас мы готовимся к началу строительства в 2018 году завода железобетонных изделий для многоэтажного строительства, ведь в нашем регионе, как вам уже известно, планируется массовая застройка.
По словам Богданенко, в интересах иностранных инвесторов работает Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток, преследующая цель усовершенствовать ФЗ №212 о Свободном порте Владивосток.
- Ассоциация состоит исключительно из предпринимателей, государство в ней не участвует, - добавил Богданенко. - Не секрет, что закон о Свободном порте Владивосток требует доработки, кое-что в нем нужно изменить, и как можно скорее. Эти задачи мы и преследуем, консолидируя мнения резидентов СПВ, которые одними из первых испытали на себе новый режим. В первую очередь наша помощь будет оказываться иностранным инвесторам.
Интересы потенциальных японских инвесторов в Приморье касаются в первую очередь таких сфер, как морские перевозки, рыбопереработка, ресторация, гостиничное дело и туризм. Бизнесмен и заместитель председателя приморского краевого отделения «Опоры России» Дмитрий ЦАРЕВ предложил японским коллегам поддержку в реализации инвестиционных проектов в Приморье.
- Мы можем предложить японскому бизнесу помощь в проведении маркетинговых исследований, исследований конкурентной среды и все, что поможет построить бизнес в нашем регионе комфортно, безопасно и прибыльно, - добавил Царев.
По словам председателя приморской «Опоры России» Виталия ГУМЕНЮКА, бизнес в Приморье еще очень молод.
- У нас не так уж много опыта в построении международных деловых отношений, поэтому мы рады перенимать опыт от японских партнеров и готовы быть мостиком между деловыми сообществами двух стран, - подытожил Гуменюк.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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