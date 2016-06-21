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Сувенир с историей

21 Июня 2016, 21:35 | Приморье
Благодаря активному продвижению Приморского края в роли туристского хаба и территории с большим инвестиционным потенциалом, узнаваемость региона постоянно растет. А поскольку интерес к Приморью не ослабевает, авангардом сувенирной продукции становятся оригинальные подарки, символизирующие край и его столицу. Причем продукт направлен на туристов разных категорий.

«Когда курс доллара только начал расти, рынок рекламной продукции не просто просел, а провалился в яму кризиса, потянув за собой и сферу сувениров, - рассказывает исполнительный директор компании «Креативная мастерская» Владислав БИБЕЕВ. - Это было тяжелое время, все держались, как могли. Но сегодня, когда и бизнес, и потребители привыкли к экономической ситуации, сувенирный рынок возвращает свои позиции. Нельзя сказать, что он превысил показатели докризисных времен, но, по крайней мере, у него появились признаки жизни».

По мнению экспертов, сегодня этот рынок не просто подает признаки жизни, а обретает второе дыхание. Потребность в оригинальных или эксклюзивных сувенирах растет, что дает толчок к развитию не только крупным местным производителям, но и маленьким компаниям, предлагающим hand-made-подарки.

Еще одним набирающим популярность направлением становится локализация сувениров. «Благодаря госпрограмме «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» во Владивостоке растет бизнес-туризм, - поделилась Юлия ЛЕОНТЬЕВА, владелица компании «Рекламные сувениры». - К нам прилетают делегации не только из других регионов России, но и из стран АТР, и Приморский край, как и его столица, становятся все более узнаваемыми. Именно поэтому на рынке сувенирной продукции сегодня наметилась интересная тенденция: теперь популярность набирают сувениры, символизирующие Владивосток или Приморье. Вручать привычные подарки с логотипом компании становится уже не так модно, хотя, конечно же, по-прежнему хорошими сувенирами для партнеров считаются вещи известных брендов (например, перьевые ручки Parker). В любом случае, тенденция дарить бизнес-презенты, символизирующие малую родину компании, пока только-только набирает обороты. Возможно, она разовьется в действительно модное направление».

По словам Леонтьевой, не так давно из администрации Приморского края поступило предложение реализовать интересный проект - создать линейку сувениров, символизирующих Владивосток и сообщающих факты из его истории. По ее мнению, этот продукт будет интересен не только гостям, но и местным жителям, ведь далеко не все знакомы с прошлым нашего города. А такой подарок мог бы стать не только украшением дома или офиса, но и символом богатого исторического наследия Владивостока.  

Татьяна Сушенцова.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

 

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Теги: туризм  суверниры 






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