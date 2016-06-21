Сервис на дорогах увеличит поток туристов

Приморье стоит перед задачей оперативной модернизации придорожной инфраструктуры

С началом летнего сезона на морское побережье Приморья устремляются тысячи дальневосточников. Рост внутреннего турпотока, активное строительство и реконструкция сети федеральных и краевых дорог Приморья, создание международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и «Приморье-3» влекут за собой потребность повышения придорожного сервиса до международного уровня. Это станет возможным, когда в соответствии с краевой госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» и разработанной Росавтодором концепцией развития дорожного сервиса в крае появится достаточное количество комплексов придорожного сервиса.

Чего нам не хватает

Заместитель генерального директора ПАО «Примавтотранс» Леонид САПРУНОВ, отвечающий за пассажирские, в том числе туристические перевозки, отметил, что пассажиров междугородних автобусов и туристов придорожный автосервис в крае практически не обслуживает. Этой функцией наделены автовокзалы и станции, где, в принципе, есть все, что надо. Останавливаться в других местах на трассе специально или по требованию не принято, поскольку есть жесткий график, которого придерживаются водители. В случае же каких-либо неполадок с автобусом придорожные авторемонтники также остаются без дела, а пассажиры продолжают путь на автобусе, который оперативно присылается на замену.

А вот у автомобилистов легковых и большегрузных машин, совершающих многочасовые поездки, пожеланий по улучшению придорожного сервиса хватает.

«В крае нет специализированных площадок для отстоя грузового транспорта, - отмечает зам. генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Роман БУССЕЛЬ. - Соседний Китай в этом нас далеко опередил. Недавно я проезжал по трассе Хуньчунь - Чанчунь, на которой через каждые 40 километров есть площадки отстоя машин, где в комплексе предусмотрены и питание, и длительный отдых, включая ночевку, для водителей, и автосервис. У нас же таких комплексов нет, за исключением площадки для большегрузов под Артемом. Но если с питанием там вопрос решен, то гостиницы не хватает. Приморские автомобилисты там не останавливаются, в основном - заезжие.

Досье «Дальневосточного капитала»: Проведенный Росавтодором опрос о том, какие именно объекты сервиса хотели бы видеть потребители в составе многофункционального дорожного комплекса, показали следующее: пункт общественного питания - 24%, АЗС - 17%, площадка для отдыха - 17%, станция техобслуживания - 12%, мотель - 11%, кемпинг - 8%, моечный пункт - 5%, предприятие торговли - 5% и пр. - 1%.

На трассе Владивосток - Краскино припарковаться, поесть и отдохнуть водителям-дальнобойщикам и туристам из соседних с Приморьем регионов удобно разве что в селе Барабаш. На трассе М-60 («Уссури»), где сделаны или завершают строиться объезды населенных пунктов, в стороне остались и объекты придорожного сервиса, обслуживавшие ранее автотранспорт и людей. Отдельно стоящие автозаправки, кафе и пункты шиномонтажа встречаются, но полноценных мест отдыха, где водители и пассажиры могли бы принять душ, перекусить и хотя бы пару часиков вздремнуть, не наблюдается».

Роман Евгеньевич считает, что на приморских трассах так же, как и в Китае, должны в достатке появиться сервисные комплексы с кемпингами, причем их надо планировать заранее при реконструкции и строительстве новых дорог.

Кстати, в ряде западных регионов нашей страны площадки отстоя автотранспорта в рамках создания таких комплексов строятся на бюджетные средства, а объекты сервиса - за счет бизнеса. Подобную практику хорошо бы применить и в Приморье. Для начала хотя бы на федеральной трассе «Уссури» и на новой дороге Владивосток - Находка.

По мнению Бусселя, из разряда наболевших за последние 20 лет проблем в прошлом осталась лишь нехватка в крае АЗС, их уже достаточно, к тому же постоянно строятся новые. На автозаправках можно купить чай-кофе, шоколадку, бытовые мелочи, которые иногда требуются в пути, и пр. Есть и туалеты, правда теплые - только на АЗС «Роснефть». В остальных случаях - удобства во дворе, для особо нуждающихся (но только из числа клиентов) - внутри станции. А ведь хороший туалет может стать серьезным козырем для остановки у объекта придорожного сервиса.

Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности дорожного движения, чтобы избежать трагедий, подобных той, что произошла недавно на трассе «Уссури» в районе поселка Нового, когда в огне сгорели три иномарки и два человека, один из которых торговал на обочине садовым инвентарем. Если бы торговля шла в более безопасном месте, трагедии бы не случилось. Придорожные продовольственные или специализированные рынки - нормальная для запада страны практика. Но они соответственно и обустраиваются. Кстати, относительно недалеко от места трагедии действуют два «садовых» рынка - в Артеме и в районе поселка Новая Земля Надеждинского района.

Перспективы есть

Жители и гости края, проезжающие по автомобильным дорогам Приморья, продолжают сталкиваться в пути с трудностями и дискомфортом. Это при том, что формирование придорожного сервиса уходит своими корнями в глубокое прошлое и соответствующие объекты в разные годы на приморских дорогах вводились и по плану, и по инициативе частных компаний и предпринимателей.

Руководитель экспертного центра строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО считает ошибкой прошлого, что разные по функциям объекты строились или появлялись отдельно, без учета того, что потребитель желает получить ряд услуг в «одном пакете», на единой площадке придорожного сервиса. Естественно, отдельные объекты, с удачным расположением, успешно работают, а другие даже на фоне серьезного автопотока, проносящегося мимо, остаются малопосещаемыми и постепенно закрываются. А ведь будь они в едином комплексе, их судьба сложилась бы иначе. В итоге часть услуг, которые особенно важны для автовладельцев и пассажиров в отдаленных районах края, выпадает из арсенала придорожного сервиса.

Именно поэтому приморский экспертный центр выступил с инвестиционным предложением создания типового придорожного комплекса в районе села Михайловка. Одна из особенностей - этот комплекс, как и другие аналогичные, но разные по «весовой категории» проекты, предлагается развивать в рамках придорожных технопарков, сеть которых могла бы появиться в «точках роста» вдоль основных дорог края.

Предполагается, что Михайловский придорожный сервисный комплекс будет включать АЗС на 90 заправок в час, мотель на 22 койко-места, кафе на 120 посадочных мест, магазин продовольственных и непродовольственных товаров, включая сувенирную продукцию, отделение банка, шиномонтажную мастерскую, автомойку на два места и автостоянку для 12 большегрузных и 15 легковых автомобилей. Учитывая перспективу развития, под комплекс придорожного сервиса в предлагаемом месте рекомендовано отвести 2 га территории.

«Просто так создавать сервисные центры на краевых дорогах нет никакого смысла, - отмечает доцент кафедры Инженерной школы ДВФУ Николай ГАВРИЛОВ. - Отдельные комплексы придорожного сервиса будут окупаться на федеральных трассах с большим автомобильным потоком. Мы считаем, что их надо развивать в составе придорожных технопарков, куда стоит включать предприятия сельскохозяйственного комплекса и лесопереработки, строительного бизнеса, ремонтно-дорожного сервиса. Можно размещать логистические центры (такой формат очень удачно вписывается в Михайловский технопарк), заготовительные пункты приема дикоросов и их первичной обработки и т. д. При этом должна решаться главная задача - создание новых рабочих мест для закрепления местного населения. Так, например, сегодня решается вопрос совместного создания с китайскими предпринимателями десяти заготпунктов дикоросов на территории Приморья. Они вполне могут быть включены в такие придорожные технопарки».

По мнению Николая Антоновича, выгода бизнеса при организации таких комплексов состоит не только в их высокой конкурентоспособности по сравнению с одиночными объектами. Она проявляется уже на этапе строительства: упрощаются вопросы согласования и утверждения проектной документации, удешевляется прокладка электросетей, тепло- и водоснабжения и т. д. Комплексные очистные, например, могут обойтись почти вдвое дешевле, чем если бы по каждому объекту принималось «автономное» решение.

Николай Гаврилов считает, что этот инвестиционный проект вполне соответствует решению одной из тех задач, которые поставлены губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в рамках «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». С помощью государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» и краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» можно будет поднять уровень придорожного сервиса в регионе до практики передовых стран, на что нацеливает и концепция Росавтодора, и растущие потребности потребителей из числа жителей и гостей края.

Татьяна Орлова.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.