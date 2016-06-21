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Пидан идет по пути Чанбайшаня
Мощный природный потенциал этого места привлекает сотни тысяч китайских и иностранных туристов. Власти КНР не поскупились на создание инфраструктуры, и сегодня гостей заповедника помимо красивых водопадов, «небесного» вулканического озера, каменного леса, сафари-парка, плантаций женьшеня ждут великолепно обустроенные термальные источники, 5-звездочные отели, комфортабельные лыжные курорты.
В Приморье есть своя знаменитая гора - Ливадийская, больше известная своим старым названием - Пидан. Каких только легенд о ней ни слагают и какими только мистическими свойствами ни наделяют. Независимо от времени года сюда стремятся и любители активного отдыха в составе шумных туристических групп, и путешественники-одиночки. 300-500 человек поднимаются сюда в будни и до 1500 туристов - в выходные.
Фото Виталия БЕРКОВА.
Станет ли Пидан местом притяжения туристов из других субъектов Дальнего Востока, а возможно, и центральных регионов России? Разработчики туристско-рекреационного кластера «Пидан», объединяющего одноименный центр активного отдыха, горнолыжный курорт «Грибановка» и базу отдыха «С-Нежная», уверены, что да. Более того, чуть менее года назад кластер вошел в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы, благодаря чему получит возмещение части затрат на обновление и создание инфраструктуры. (Потребность кластера в инфраструктуре оценивается в 355 568,5 тыс. руб., общий объем инвестиций - 1 411 432,5 тыс. руб.) Это стало возможным благодаря действию подпрограммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края», в рамках которой создаются условия для развития туристско-рекреационных кластеров.
Туристический потенциал Шкотовского района Приморского края не нуждается в объяснениях: более десятка баз отдыха привлекают большое количество отдыхающих. Уже сейчас только горнолыжный курорт «Грибановка» в районе села Анисимовка принимает не менее 7000 приморцев и хабаровчан, и включение в кластер откроет перед ним новые перспективы. Будут построены ЛЭП 35 кВ, канатная дорога (1200 человек в час), три гостиницы по 100-150 мест, восемь отдельно стоящих гостевых домиков, вращающееся панорамное кафе на вершине склона. Также появится скалодром и будут установлены рельсовые сани.
На базе отдыха «С-Нежная» будет создан полноценный центр семейного отдыха для любителей зимних видов спорта, открыты две кольцевые трассы, лыжный стадион для беговых лыж, появится даже отдельный детский подъемник. А Центр активного отдыха «Пидан» предполагает строительство семи гостиничных корпусов по 60-80 мест, два спальных корпуса летнего городка, банный комплекс, 6 горнолыжных склонов и 4 подъемника. В результате емкость кластера к 2018 году составит 280 тысяч туристов в год. Предполагается, что объем налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты до 2025 года составит 2 843 251 тыс. руб.
«У туристско-рекреационного кластера «Пидан» хорошие перспективы, более того, он необходим Шкотовскому району, - уверен глава Новонежинского городского поселения Федор ЛОПАРДИН. - Его создание позволит решить целый ряд проблем территории. В частности, появятся новые рабочие места, будет сформирована транспортная инфраструктура, вырастет объем налогов в местный бюджет».
С оптимизмом воспринимают идею создания туристско-рекреационного кластера «Пидан» и представители турбизнеса Приморского края. «Туры на Пидан не теряют своей актуальности уже много лет, а число повторных туристов - подтверждение того, что гора Ливадийская является одной из точек опоры для увеличения внутреннего турпотока. Отсутствие инфраструктуры до сих пор сдерживало развитие этого направления, и объединение в кластер сразу трех серьезных объектов поможет в корне изменить ситуацию. А включение кластера в федеральную целевую программу по туризму, подразумевающее компенсацию затрат на строительство инфраструктуры, не только снизит финансовую нагрузку на инвесторов проекта, но и станет стимулом для других игроков рынка, готовых вкладывать в развитие туризма в Приморском крае, что пойдет территории только на пользу», - считает генеральный директор компании «Мирабель-Тур» Елена АНДРЕЕВА.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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