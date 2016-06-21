На "Агрофудэкспо" можно будет и посмотреть, и попробовать

С 23 по 25 июня 2016 года город Владивосток станет центром притяжения представителей агропромышленного комплекса России и стран АТР. В кампусе ДВФУ (корпус B) пройдет аграрно-продовольственная выставка «Агрофудэкспо», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Компании из пяти федеральных округов - Центрального, Северокавказского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, производители из Китая, Испании, Шри-Ланки представят свою продукцию на выставке. 80% участников - отечественные производители, которые представят широкий спектр сельхозпродукции и продуктов питания.

На выставке будет представлено более 300 наименований сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, полуфабрикатов, мясных деликатесов, мясных и плодовоовощных консервов, плавленых сыров, растительных и сливочных масел, муки, круп, меда. Дальний Восток невозможно представить без разнообразия рыбной продукции из натуральной рыбы и морепродуктов.

Выставка проходит в новом формате: упор делается на презентации, дегустации, консультации по всей линейке представленной продукции на выставке. Режим работы: 23 июня с 10:00 до 18:00; 24 июня с 10:00 до 18:00; 25 июня с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.