Рыбаки требуют "открыть границу"

Рыболовство в 200-мильной зоне без оформления «границы» искоренит незаконный промысел подфлажными судами

Откровенный разговор дальневосточного рыбного бизнеса и общественников прошел на фоне обсуждаемых в Госдуме поправок в закон «О рыболовстве». Рыбаки и общественная палата РФ считают, что пришло время рассмотреть вопрос о снятии запретов и ограничений в целом ряде законов РФ, затрагивающих режим оформления многократного пересечения государственной границы при осуществлении рыболовства в исключительной экономической зоне России.

«Рыбный» визит в Приморье нанесли представители сразу двух общественных организаций - общественной палаты и Общероссийского народного фронта. В ТИНРО-Центре состоялась встреча рыбопромышленников, отраслевых ученых, судостроителей и экспертов в рамках круглого стола. По мнению председателя комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгении УВАРКИНОЙ, сегодня отдача от отрасли ничтожно мала. «Инвестиции в рыбную отрасль самые низкие, если сравнивать с другими отраслями – недропользованием и сельским хозяйством», - сказала она.

Позитива нет?

По словам председателя комиссии, эксперты наблюдают за отраслью давно и не видят положительных изменений, ожидавшихся от предоставленной господдержки и льгот. «Количество предприятий уменьшилось. Мы видим «рантье». Уровень прибрежного рыболовства снизился. На экспорт идет сырье, а не продукция высокой степени переработки», - констатировала спикер. Проблема, по ее мнению, заключается в отсутствии комплексного подхода в управлении и ведомства, которое бы координировало эту комплексность. Основным же регулятором, который позволил бы достичь всех поставленных задач, является квота. Среди целей Евгения Уваркина выделила обеспечение продовольственной безопасности, развитие территорий, обеспечение населения недорогой продукцией, а главное - повышение эффективности - отдачи государству - от использования биоресурсов для каждого члена общества.

В качестве механизмов регулирования - повышение ставки сбора за ВБР, изъятие квот у «рантье» и направление их на инвестиционные цели (в том числе строительство флота, прибрежных перерабатывающих заводов и др.), а также увеличение ОДУ. «Мы предлагаем целевое развитие в зависимости от актуальности направления», - сказала председатель комиссии.

Рыбаки во многом с общественными экспертами соглашаются. При этом считают, что кроме обсуждения механизма инвестиционных квот нужно принимать меры по легализации и прозрачности рыбного бизнеса. В частности, речь идет об ограничении рыболовства в ИЭЗ России судами, оформленными в так называемом режиме «закрытая граница».

Год назад крушение траулера «Дальний Восток» в Охотском море унесло десятки жизней рыбаков. Страна с ужасом узнала, как погибал экипаж БАТМ. Причем не в условиях «идеального» шторма, а из-за целого букета нарушений со стороны судовладельца. Следователи нашли неоформленных мигрантов-матросов, незаконные изменения конструкции судна, отсутствие запасов топлива. Этот букет нарушений стал возможен только по одной простой причине: сотни судов сегодня рыбачат в ИЭЗ России, при этом они не пересекают российскую границу. Таким образом, контролировать их невозможно. И если из порта Пусан на промысел выйдет очередное судно, на котором не будет ни одного спасательного жилета, а у экипажа не будет квалификационных документов, удивляться не стоит. Все это устраивает рыбаков, чьи суда годами не посещают родные порты. Зато в иностранных портах базирования их уже давно считают своими. Они развивают, строят экономику чужого государства.

«Дружба» с иностранцами все запутаннее

Но не только незаконными мигрантами отличается «закрытая граница». Приехавшая во Владивосток Евгения Уваркина сделала акцент на том, что необходимо дожать рантье. При этом подобные заявления идут с 2008 года, но «профилактическая» риторика, исходящая от разных чиновников, проблему не решает. Дрожи в рыбацких коленях не наблюдается. Более того, схемы «дружбы» с иностранцами становятся все запутаннее, и порой даже экспертам тяжело понять, где легальный бизнес с участием иностранных контрагентов, а где завуалированная продажа квот.

Это понимают и многие предприятия. В этом году крупнейшая рыбодобывающая компания России «РРПК» столкнулась с падением цен на мороженый минтай. В итоге компания понесла финансовые потери. Одна из причин в том, что российские предприятия не могут зайти на рынок Южной Кореи. Однако эта страна потребляет около 400 тысяч тонн российского минтая. Правда, корейцы его ловят сами по российским квотам, и это признают даже официальные органы этой страны.

Их профильное министерство озвучило даже количество совместных российско-корейских предприятий. 15 предприятий, по этой информации, имеют смешанную форму собственности. Это дает им льготу при уплате таможенных платежей при ввозе продукции в Корею и лицензию на этот вид деятельности. Еще десятки предприятий просто покупают у российских компаний минтай в воде.

Евгения Уваркина подчеркивает: пришло время думать о развитии российского берега и российской переработки. Модернизация инфраструктуры должна начаться с рыбных терминалов. Но для этого нужно, чтобы сырье шло в Россию. А ведь ограничения скрытого иностранного использования национальных биоресурсов увеличат поставки рыбопродукции на российский рынок. Предлагаемые изменения исключат возможность рыбных рантье перепродавать право на вылов государственного биоресурса через аренду судов, находящихся под контролем иностранных компаний, который происходит за счет управления судном иностранным экипажем, неоформленным по российскому миграционному и трудовому законодательству.

Какие компании отнести к рантье, а какие - нет, понять сложно даже представителям Росрыболовства. Заместитель главы ФАР Петр САВЧУК подчеркивает, что на многих предприятиях доказать прямой контроль собственника практически невозможно. Поэтому приходится анализировать производственную деятельность компании. Где предприятие ремонтирует суда, кому продает продукцию, есть ли в экипажах иностранцы, через какие компании приобретает топливо, через какие оффшоры продает продукцию.

Получи билет в порту

Выходит, что государственные органы для выполнения поручений президента должны устраивать тотальный контроль производственной деятельности. Это точно не способствует либерализации экономики и отрасли в целом.

Но выдача рыболовных билетов только тем судам, кто оформился в российских портах, за год решит проблему рантье, при этом не будет никакого дополнительного административного давления на бизнес. Более того, для рыбаков решится целый ряд давно назревших и до сегодняшнего дня не решенных проблем. Это и декларирование судовых запасов (топлива, тары), и проход Первым Курильским проливом, и ошибки в уведомлении о координатах при пересечениях границы, и пограничное оформление экипажей, и выгрузка вне пунктов пропуска через таможенные границы России рыбопродукции при отправке ее на внутренний рынок. Это, в свою очередь, позволит задействовать большое количество давно заброшенной дальневосточной портовой инфраструктуры мелких прибрежных поселков и портопунктов.

Эта законодательная инициатива позволит решить еще целый ряд проблем рыбаков, которые возникают из-за противоречивости статуса российского производства за пределами действия административных регламентов практически всех государственных контрольно-надзорных органов.

Об открытой границе представители рыбацкой отрасли говорят не первый год. Камчатка, Сахалин, Приморье - отраслевые ассоциации вносили свои предложения. Рыбаки считают, что при применении единообразного оформления судов в режиме «открытой границы» уйдет целый ряд противоречий законодательства, вытекающих из специфического регулирования судов, оформленных для выхода за границу. Юридический статус российских судов, осуществляющих промысел национальных биоресурсов в ИЭЗ России, будет полностью совпадать с принятой на российской территории правовой системой.

Эксперты подчеркивают, что данное предложение стало возможным после снятия запретов и ограничений в целом ряде законов РФ, затрагивающих многократное пересечение государственной границы. Эти изменения значительно упростили рыболовство в режиме «открытой границы» при введении прибрежного промысла.

Теперь было бы естественно расширить этот режим на исключительную экономическую зону России для того, чтобы «закрытый режим» оформления распространялся только на суда, выходящие за границу 200-мильной экономической зоны России. Это очевидное решение позволит вернуть российскую промысловую и производственную деятельность, которая в исключительной экономической зоне составляет более 80% от всех объемов, в зону действия большинства законодательных актов, которые регулируют российское производство.

Упрощение оформления судна и его экипажа при выходе в рейс может вызвать протест только у компаний, занимающихся незаконным промыслом. А вот тысячи легальных рыбацких предприятий на Дальнем Востоке эту инициативу поддерживают. Теперь они ждут, когда чиновники начнут действовать. Пора начать прислушиваться к инициативам рыбаков, тем более изменения уже проработаны на уровне готовых формулировок в отдельные законодательные акты.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.