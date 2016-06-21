Приморье одним из первых протестирует 5G

Опрошенные газетой «Золотой Рог» операторы считают, что в регионе не будет проблем с развертыванием мобильной связи пятого поколения

Телеком-сектор стоит на пороге новой революции: коммерческое развертывание сетей стандарта 5G (мобильная связь пятого поколения), которое планируется осуществлять уже с 2020 года, обеспечит дополнительные возможности, которые критически важны для сценариев реализации «Интернета вещей» (IoT). ПАО «Мегафон» в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) протестировало мобильную передачу данных на скорость 1 Гбит/сек с использованием терминального оборудования компании Huawei. Согласно материалам компании, это решение «можно считать главным шагом на пути формирования стандарта 5G».

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» операторы отмечают, что технология 5G на данный момент находится в стадии разработки и как все будет выглядеть на практике, сказать сложно. При этом потенциал действующей 4G еще далеко не исчерпан. Но включаться в «гонку перевооружения» нужно уже сегодня.

Много и быстро

Ожидается, что 5G должна будет обеспечить возможность подключения к интернету максимального количества устройств (в диапазоне 50-100 млрд единиц) и более высокие скорости передачи данных. По оценке Huawei, максимальная скорость в 5G будет достигать 10 Гбит/с вместо 150 Мбит/с в 4G, что позволит практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве. Кроме того, ожидается, что 5G обеспечит более быстрое реагирование сети, эффективное использование спектра частот.

Первые коммерческие сети 5G в мире должны запустить в 2020 году. Однако официальный спонсор зимних Олимпийских игр в Южной Корее KT Corporation обещает продемонстрировать возможности технологии уже в 2018 году.

Особые планы на связь пятого поколения у Китая. Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй на открытии первой всемирной конференции по развитию технологии 5G сообщил, что в рамках программы «Сделано в Китае - 2025» обозначены меры по обеспечению прорыва в освоении технологии 5G, а 13-й пятилетний план социально-экономического развития Китая (2016-2020 гг.) предусматривает активное продвижение развития технологии 5G и начало ее коммерческой эксплуатации в стране в 2020 году.

Зачем это надо

«Технология связи пятого поколения – это будущее в развитии скоростной передачи данных и одно из условий развития «Интернета вещей». Сегодня, когда спрос на передачу видеотрафика растет угрожающими темпами, мы понимаем, насколько необходимы разработка и внедрение технологии для качественной передачи контента, способной обеспечить более высокие скорости, меньшую задержку и более эффективное использование частотного спектра», - говорят в МТС.

В «МегаФоне» подчеркивают, что сегодня можно говорить лишь о тестировании технологии будущего, при том что потенциал действующей 4G еще далеко не исчерпан.

«Международный союз электросвязи планирует утвердить стандарт пятого поколения связи только через несколько лет. На сегодняшний день можно говорить лишь о тестировании технологий, которые отнесены к этому стандарту. Технология 5G еще не «формализована»: до сих пор не высчитаны ни объем предполагаемых инвестиций для ее внедрения, ни ее потенциальные возможности. Тестирование призвано ответить на эти вопросы. При этом еще далеко не исчерпан потенциал 4G. Сегодня наша компания активно внедряет технологию LTE-Advanced, которая позволяет «разгонять» мобильный интернет до 300 Мбит/с», - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.

В конце 2014 года о сотрудничестве в области создания сетей 5G объявили «МегаФон» и Huawei. Сеть 5G будет протестирована в России накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. Отметим, что «МегаФон» является мобильным партнером Российского футбольного союза (РФС).

В мае МТС и Nokia Corp. подписали соглашение о сотрудничестве в области развития 5G. В рамках соглашения был разработан стратегический план внедрения решений 5G и «Интернета вещей», который предполагает развертывание тестового сегмента сети на международных спортивных соревнованиях в России в 2018 году. Таким образом, уже в 2018 году МТС планируют построить на одном из спортивных объектов в России тестовую сеть 5G, предоставив зрителям возможность воспользоваться инновационными видео- и другими услугами во время одного из крупных матчей. Для МТС это второе подобное соглашение: в конце прошлого года компания договорилась о сотрудничестве по 5G с Ericsson.

«ВымпелКом» уже находится в активном диалоге с вендорами, которые в перспективе планируют поставлять оборудование 5G на российский рынок. «Ключевые сотрудники из технической дирекции компании уже ориентированы на обучение данной технологии. При развертывании сети LTE (4G) мы учитываем возможности ее потенциального использования под первые релизы 5G», - отмечала представитель оператора Анна АЙБАШЕВА.

Территориальный управляющий Приморского кластера ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Ольга ВОРОНИКИНА напоминает, что при планировании развития сети компании в первую очередь ориентируются на интересы клиента.

«В рамках реализации стратегии компании наши эксперты принимают участие в исследованиях в области 5G и формируют требования к сетям этого стандарта, в первую очередь через взаимодействие с производителями оборудования. Также, на уровне штаб-квартиры в Амстердаме «ВымпелКом» участвует в NGMN - альясе (Next Generation Mobile Networks), в задачи которого входит разработка сетей пятого поколения. Кроме того, при развертывании сети LTE мы уже учитываем возможность ее потенциального совместного использования под первые релизы 5G. Однако при всем при этом мы понимаем, что 5G — это не просто модификация 4G или более быстрый мобильный интернет. В первую очередь связь пятого поколения должна обеспечить инфраструктуру для автоматизированных аппаратов и межмашинного взаимодействия, подключенных к интернету автомобилей, беспилотных электрокаров и прочих вещей, а для этого нужна готовность самого рынка», - говорит представитель «ВымпелКома».

Не дальний Восток

Операторы напоминают, что Дальний Восток, занимающий более трети всей территории России, один из самых сложных регионов для строительства телекоммуникационной инфраструктуры, но развернутые здесь сети ни в чем не уступают лучшим российским образцам.

«Обширная территория, малая плотность населения, суровый климат, ландшафт – все это накладывает свои особенности на развитие сети сотовой связи, но между тем именно поэтому здесь чаще всего происходит тестирование новых технологий связи и современного оборудования», - отмечают в МТС.

В 2016 году оператор запланировал инвестировать в развитие сети в Приморье более 600 млн рублей. Эти средства будут направлены на улучшение качества и увеличение емкости сети, а также на реализацию проектов на строительство собственной транспортной сети вглубь региона.

«В 2015 году сеть 4G от МТС была запущена во всех регионах Дальнего Востока и доступна для более чем 40% населения как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Создав надежную инфраструктуру связи на Дальнем Востоке, сегодня мы делаем акцент на «точечные решения», направленные на улучшение уже существующей телеком-инфраструктуры. На сегодняшний день сеть «четвертого поколения» доступна 78% населения Приморья. Инвестиции будут направлены на улучшение качества и увеличение емкости сети, а также на реализацию проектов на строительство собственной транспортной сети вглубь региона. Таким образом, в этом году мы планируем запустить в крае сеть LTE - 1800 МГц, а также на четверть увеличить количество базовых станций четвертого поколения. Под улучшение покрытия помимо крупных городов, где традиционно заметен рост потребления мобильного трафика, попали небольшие поселки и села в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Чугуевском, Октябрьском, Тернейском, Михайловском и Пожарском районах края. Помимо этого, будет проведено строительство и волоконно-оптических линий по направлениям село Уборка – село Чугуевка и село Хороль – село Камень-Рыболов, которые позволят увеличить емкость сети в этих районах на треть», - говорит руководитель пресс-службы МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Юлия КОВАЛЕВА.

«МегаФон» сегодня оказывает на Дальнем Востоке тот же комплекс телеком-услуг, что и в других регионах страны. В 9 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири доступен высокоскоростной мобильный интернет стандарта LTE, в пяти городах Востока России действует сеть LTE-Advanced.

«По объективным причинам возможности операторов связи ограничены в северных регионах, где используется спутниковый ресурс. «МегаФон» при этом ищет возможности улучшить качество и надежность связи, повысить скорость мобильного интернета в этих регионах за счет повышения емкости каналов и т. д.», - говорит Антонина Пронина.

Представитель «МегаФона» отмечает, что развитие сети 4G остается одним из приоритетных направлений для компании. В 2015 году «МегаФон» увеличил количество базовых станций 4G на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири более чем на 40%. И сегодня услуги мобильной связи четвертого поколения доступны уже для 50% населения Востока России. И сейчас работа по развитию сети 4G «МегаФон» в регионе продолжается.

По словам Ольги Воронкиной, сеть LTE «Билайн» в Приморье одна из самых развитых и имеет очень широкий охват. Доступ к сети четвертого поколения имеет 75% населения края, в Приморье она запущена в 11 городах.

«Технологическая особенность сети 4G «Билайн» в крае — более широкая зона покрытия по сравнению с обычным для Приморья стандартом и лучшее проникновение сигнала внутри помещений. Это стало возможно за счет запуска в работу сети на частоте 1800 МГц. У частоты 1800 МГц радиус покрытия соты LTE в открытом пространстве 6,8 км, а у частоты 2600МГц – 3,2 км. Это особенно актуально в городах с невысокой плотностью населения. В результате одна базовая станция 4G/LTE обеспечивает сверхвысокие скорости LTE на большей территории. Владивосток – единственный город в восточной части России с технологией 4G Advanced (LTE А). Эта технология – следующий шаг в развитии 4G. Скорость в этой сети может достигать 130 Мбит/с. Наличие этой технологии во Владивостоке еще раз подчеркивает технологическое лидерство нашего города», - говорит представитель «ВымпелКома».

В «ВымпелКоме» регулярно отмечают рост объема трафика в сети 4G. Так, с начала года трафик увеличился на 37%. «Владивосток по праву можно назвать data-столицей Дальнего Востока и Сибири. Здесь клиенты «Билайна» потребляют в разы больше трафика, чем в других городах», - добавляет Ольга Воронкина. В перспективе оператор планирует полностью обеспечить связью казино Tigre De Cristal в игорной зоне «Приморье».

ЕСТЬ ДАННЫЕ

«Интернет вещей» обещает революцию

Число подключенных устройств (IoT, интернет вещей) вырастет в 2021 году до 16 млрд штук с 4,6 млрд в 2015 году, следует из исследования компании Ericsson - Mobile Report.

«Сегмент интернета вещей будет расти быстрее, чем подключение других устройств, - отмечается в исследовании Ericsson. - Ожидается, что в период с 2015 по 2021 год ежегодный рост IoT-подключений составит 23%».

По оценке Ericsson, к 2021 году на сети мобильного широкополосного доступа (включая LTE-сети) будет приходиться 85% всех подключений к интернету. Соответственно компания прогнозирует среднегодовой темп роста мобильного трафика данных на уровне 45% до 2021 года. Ожидается, что в 2021 году общемировой объем мобильного трафика данных превысит 50 экзабайт в месяц. Причем большая его часть, около 70%, будет приходиться на видео.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.