Приморье нацелилось на свекловодство

Пришло время произвести модернизацию «Приморского сахара» и восстановить свеклосахарное производство в крае

Успехи приморских растениеводов, которые значительно увеличили посевные площади, и объемы выращенного урожая делают перспективным восстановление свеклосахарного производства в Приморском крае. Начиная с 2006 года ООО «Приморский сахар» и ГНУ «Приморская овощная станция» Всероссийского НИИ овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук производят опытные посадки сахарной свеклы в различных агроклиматических зонах Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Результаты исследований показывают, что при использовании современных семян и гибридов, а также агротехники сахарная свекла дает урожайность 350-600 ц/га с выходом сахарозы 9,6 т/га, что превышает показатели урожайности европейской территории России.

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Сегодня уровень потребления сахара в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составляет около 230 тыс. тонн в год. Единственный сахарный завод, расположенный на Дальнем Востоке, находится в городе Уссурийске.

Построен он был в Приморье в 1935 году и перерабатывал сахарную свеклу. Сегодня мощность завода - 210 тыс. тонн сахара в год, но завод работает на половину своей мощности, производя около 100 тыс. тонн в год, так как платит высокие таможенные пошлины на ввозимое сырье – около 20 млн в год - и сахар, произведенный из тростника, неконкурентен в сравнении с сахаром, произведенным из свеклы. В 2011 году, еще до введения санкций против России и стартовавшей кампании по импортозамещению, приморский производитель разработал проект перевода производства с тростникового сахара-сырца на сахарную свеклу.

В компании объясняют, что настало время произвести модернизацию предприятия и восстановить свеклосахарное производство в Приморском крае. «Каждая тонна ввозимого тростникового сырья теперь стоит баснословных денег. Поднять стоимость конечного продукта не позволяет конкуренция на потребительском рынке. В западных областях нашей страны все заводы давно вернулись к собственному сырью - сахарной свекле», - рассказывает генеральный директор компании «Приморский сахар» Владимир ЛУКЬЯНОВ. Предприятие уже подготовило проект перестройки технологического комплекса на переработку корнеплодов. Документация прошла государственную экспертизу.

Директор ООО «Приморский сахар» уверен в том, что одному частному бизнесу с этим не справиться, необходима поддержка государства. 10 лет назад в Приморье хозяйства, которые первыми стали специализироваться на выращивании сои, поддерживали на краевом и федеральном уровне. Сегодня производство сои приносит компаниям миллиарды рублей. В ДФО построено несколько новых перерабатывающих заводов. И этот опыт показывает, что только совместные усилия власти и бизнеса могут гарантировать реализацию этого проекта.

Досье "Золотого Рога": ООО «Приморский сахар» ежегодно закупает по импорту сахара-сырца на сумму свыше 50 млн долларов США с уплатой таможенной пошлины в размере до $20 млн. Специалисты отмечают, что Приморский край имеет благоприятные природно-климатические условия для выращивания сахарной свеклы.









Земельный ресурс имеется

Интереснейший факт в том, что после завершения строительства Приморского сахарного завода с 1935 по 1967 годы предприятие производило сахар из сахарной свеклы, которая выращивалась в 7-ми примыкающих к заводу районах на площади в 11 тыс. га. Однако с целью оказания экономической помощи Республике Куба по решению правительства завод был полностью переведен после 1967 года на производство сахара из тростникового сахара-сырца.

Земельный потенциал края зажигает проекту зеленый свет. На 2016 год банк сельскохозяйственных земель Приморского края составляет 698 тыс. га, из них пахотных - 450 тыс. га. Для выращивания 600 тыс. тонн свеклы необходимо от 15 до 20 тыс. га, что легко покрывается наличием земельных ресурсов при гарантированном 100%-м сбыте произведенной продукции.

Реализация проекта имеет большое значение для социально-экономического развития региона, включающее в себя создание до 2 тыс. новых рабочих мест в сельском хозяйстве и на сахарном заводе, сохранение уклада жизни и повышение благосостояния сельского населения края. Переход на использование собственного свекловичного сырья позволит заводу кроме сахара производить ценные кормовые продукты – жом и мелассу, используемые для кормления крупного рогатого скота, излишки производства которых можно экспортировать в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам и др. страны. Тем более что опыт такой уже есть. В 2015 году продукция ООО «Приморский сахар» - меласса - была впервые отправлена на экспорт.

Включить в программу господдержки

В компании надеются на государственную программу поддержки сельхозпроизводителей. В ее рамках начиная с 2016 года заработали новые механизмы государственной поддержки приоритетных направлений сельскохозяйственного производства, предусматривающие возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

А учитывая уникальность проекта не только для агропромышленного комплекса Приморского края, но и в целом для всего Дальневосточного федерального округа, Приморье предлагает распространить систему компенсации прямых понесенных затрат на проект реконструкции ООО «Приморский сахар», что позволит снизить сроки его окупаемости.

«Нам необходима поддержка государства, - рассказывает Владимир Лукьянов. – Если будет создана и утверждена целевая инвестиционная программа восстановления свеклосахарного производства в нашем субъекте Федерации, то это даст толчок к развитию приморской деревни. Если государство окажет поддержку данному проекту, то затем с 2017 по 2031 годы получит в бюджет только в виде налогов и взносов 8,799 млрд рублей. И те $50 млн, которые мы ежегодно платим иностранным компаниям, будут направлены нашим сельхозтоваропроизводителям».

Благодаря этому проекту появится возможность создать для сельского населения 2 тыс. рабочих мест. Недорогие корма, отходы переработки сахарной свеклы позволят личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам, а также более крупным аграрным производствам развивать и собственное животноводство, и современное земледелие.

«В случае отсутствия должного понимания к данному вопросу со стороны краевых властей, у нас есть опасения, что единственный производитель сахара на Дальнем Востоке прекратит свою работу, а это приведет к обострению социально-экономической обстановки в Приморье», - считает Владимир Лукьянов.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.