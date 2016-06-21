Дальневосточники остались без Премии развития

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) подвели итоги ежегодной «Премии развития» за вклад в социально экономическое развитие России. Дальневосточников среди победителей национального конкурса, учрежденного Внешэкономбанком, в очередной раз не оказалось, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Обделили региональные проекты вниманием вовсе не «промосковские» эксперты. Так же, как и в случае с бизнес-премией, которую уже 12 лет проводит издательская компания «Золотой Рог», лучших определяла вся страна в ходе рейтингового интернет-голосования.

И как подчеркнул в итоговой пресс-конференции новый председатель Внешэкономбанка Сергей ГОРЬКОВ, позиция открытости в определении национальных лидеров развития останется неизменной. Шансы есть у каждой компании, чей проект отвечает критериям конкурса, в котором определено 8 номинаций. Это лучшие проекты малого и среднего предпринимательства, в отраслях промышленности, экологии и зеленых технологий, по комплексному развитию территорий, в сфере инноваций и высоких технологий, инфраструктуры, экспортный проект с участием иностранных инвестиций.

Предваряя церемонию вручения наград, руководитель Администрации Президента РФ Сергей ИВАНОВ с удовлетворением отмечал, что конкуренция лучших инвестиционных проектов становится все более заметным событием деловой жизни страны. Если в прошлом году на «Премию развития» претендовали 289 компаний, то в этом их было уже 303 из 62 регионов страны. А интерес к участию в успешных российских проектах иностранных инвесторов доказывало присутствие на ПМЭФ многочисленных суверенных фондов и институтов развития, управляющих огромными капиталами.

Дальневосточных заявок было всего 14, на две больше, чем годом ранее, когда наших также среди победителей не наблюдалось. Правда, в тридцатку вышедших в финал нынче все-таки пробилась единственная приморская компания. ООО «ВЛ-Парк» (DNS Development) – подразделение DNS Group, реализующее проект частного промышленного парка «Авиаполис «Янковский», которое претендовало на лауреатство в номинации «Лучший проект по комплексному развитию территорий», где в итоге победу одержал проект из Алтайского края «Туристический кластер «Белокуриха-2».

В этом году из 8 лауреатов «Премии развития» три представляют фармацевтическую отрасль. Примечательно, что «Лучшим инфраструктурным проектом» было признано «Создание комплекса инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» (ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», Липецкая область).

Ее руководитель эту победу комментировал особенно эмоционально: «Считаю, это горячая новость. Наша ОЭЗ – лучшая и самая эффективная. Премия – это наша моральная победа, и мы намерены ее капитализировать в повышение конкурентных преимуществ нашей площадки, на которой сегодня уже работают 45 резидентов, построено 15 заводов, выпускающих продукцию ведущих мировых брендов, создано 3000 рабочих мест, а средний возраст работающих у нас составляет 27 лет!»

Он акцентировал внимание на том, что ОЭЗ «Липецк» только начала получать долгожданные плоды, «растили» которые не один год. А заявления Минэкономразвития о ликвидации свободных зон и разговоры вокруг этого отнюдь не повышают инвестиционный рейтинг России. «Конечно, нужно в доме наводить порядок, но выбивать коврик над головой – это уже слишком», - выразил свое мнение руководитель ОЭЗ «Липецк».

Комментируя итоги национального конкурса «Премия развития-2016», Сергей Горьков обратил внимание на складывающиеся новые тенденции и растущий потенциал российского бизнеса:

– В этом году среди соискателей «Премии развития» мы отметили высокую долю компаний с инновационными проектами, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Это однозначно позитивная тенденция, которая говорит о наличии перспективы для дальнейшего развития экономики страны, о присутствии мотивации и идей, которые предприниматели стремятся реализовать. Мы, в свою очередь, ставим перед собой задачу оказать содействие в дальнейшем развитии наиболее достойных и значимых из них, а также растиражировать их успешный опыт.

Отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о потенциале новых экономических режимов, реализуемых на Дальнем Востоке, - территориях опережающего развития, Cвободном порте Владивосток, глава ВЭБа заметил, что для бизнеса в регионе создается благоприятная почва, значит следует ожидать лидерских проектов и роста заявок на «премию».

Досье "Золотого Рога": «Премия развития» - национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие критериям конкурса.

Деловая газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный капитал» выступили информационными партнерами «Премии».

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.