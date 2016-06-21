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Юбилейный Петербургский экономический форум оставил больше вопросов, чем дал ответов
ХХ Петербургский экономический форум (ПМЭФ), участником которого стал корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог», должен был показать иностранным инвесторам, в каком направлении будет развиваться экономика России в ближайшей перспективе (с политическим вектором все уже давно всем понятно). Фактически форум должен был продемонстрировать мировому сообществу, что Россия по-прежнему готова к диалогу. Увы, но интерес к «русскому Давосу» был как никогда сдержан.
Ситуация может измениться в лучшую сторону во Владивостоке: на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре президент России Владимир ПУТИН наверняка продолжит поднятую им на ПМЭФ тему участия европейцев в создании так называемой Большой Евразии.
Фактически уже в ходе своего визита в Пекин в конце июня российский лидер рассчитывает заложить основу новому, третьему крупному торгово-экономическому блоку на планете после уже заключенного Транстихоокеанского партнерства и еще формирующегося Трансатлантического партнерства.
Где деньги, Зин?
Согласно официальным данным, в рамках ПМЭФ-2016 было подписано 332 официальных соглашения на сумму в 1 трлн 24 млн рублей. В 2013 году эта цифра составляла 9,6 трлн рублей, в 2015 году озвучивалось 293,4 млрд. Доминирующим на этот раз оказался российско-итальянский пакет контрактов на $1,3 млрд. Кстати, Италия оказалась единственной европейской страной, у которой на форуме был свой павильон, презентующий около 20 компаний.
По большому счету, ПМЭФ уже который год остается тусовкой «для своих». Свидетельством тому изрядно похудевший по сравнению с досанкционным периодом список иностранных компаний и их глав. Не приехали в Санкт-Петербург даже главы тех компаний, на которых санкции Запада напрямую не распространяются. Близкий Дальнему Востоку АТР на этот раз представляли китайская Alibaba Group (основатель и председатель совета директоров компании Джек МА), южнокорейская «Сунг Лип» (Джэхо КО), японская Mitsui & Co., Ltd. (гендиректор ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» и главный региональный управляющий «Мицуи» в странах СНГ Хироси МЕГУРО) и другие.
Но самым необычным для ПМЭФ было почти полное отсутствие южнокорейских и китайских компаний, за исключением Huawei. В частности, форум проигнорировал глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). И это на фоне того, что предыдущий ПМЭФ проходил под лейтмотивом перехода отношений России и Китая на новый уровень.
Забавный конфуз в ходе ПМЭФ-2016 вышел с представителями Союза китайских предпринимателей в России, подписавшими на полях форума очередное рамочное соглашение. Глава Союза, вице-президент китайской государственной корпорации «Чентун» г-жа Цай ГУЙЖУ попросту сбежала от корр. Деловой газеты «Золотой Рог», несмотря на обещание дать мини-интервью. «Вы не обижайтесь, просто они (китайцы. – Прим. авт.) сами не знают, что точно сегодня подписали», - сказал один из участников церемонии подписания.
Досье "Золотого Рога": Cоюз китайских предпринимателей в России был создан 15 апреля в 2006 году решением Министерства коммерции Китая с последующей регистрацией в Министерстве юстиции РФ, став первой в истории отношений двух стран китайской саморегулируемой организацией.
Путин: Россия не будет играть в одни ворота
По традиции центральным событием ПМЭФ стало участие в работе форума главы государства. Выступая на пленарном заседании «На пороге новой экономической реальности», Владимир Путин озвучил готовность России к совместному поиску взаимоприемлемых ответов на те актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкивается ныне мировая экономика, и указал на необходимость координации действий и наращивания интеграционных процессов.
«Как показали недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия», - заявил Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия не была инициатором развала отношений с ЕС. «Но мы, как говорят у нас в народе, зла не держим и готовы идти навстречу нашим партнерам, но это не может быть игрой в одни ворота», - добавил он.
Президент России отметил, что европейские страны могли бы подключиться к проекту Большого евразийского партнерства. «Очевидно, что Европа обладает громадным потенциалом, и ставка лишь на одно региональное объединение явно сужает ее возможности. В такой ситуации трудно держать баланс и сохранить пространство для выгодного для Европы маневра», - заключил Путин.
«В стратегическом плане мы видим задачу формирования евразийского партнерства, то есть большой Евразии, которое будет в перспективе состоять из набора соглашений между нашим союзом, между нашими азиатскими партнерами и Европейским союзом. Но когда это будет - это зависит от того, с какой скоростью наши партнеры будут к этому идти, начиная с двусторонних соглашений, затем, по всей видимости, переходя в многосторонние. Но как стратегическую задачу мы цель себе ставим - создание евразийского партнерства, то есть не тактически решать задачи, а решать задачи на перспективу. Это будет партнерство на континенте всех, кто к этому готов, на взаимовыгодных условиях», - прокомментировала журналистам вопрос о евразийском экономическом партнерстве министр по торговле ЕЭК Вероника НИКИШИНА.
Иностранные журналисты, работавшие на ПМЭФ, восприняли слова президента России достаточно оптимистично.
«Представление о едином торговом пространстве, которое будет простираться не только от Лиссабона до Владивостока, но и дальше - до Пекина, в действительности может быть привлекательным для многих компаний. Рынок огромен и потенциально даже крупнее, чем в случае заключения соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и США (TTIP)», - написала газета «Хандельсблат», комментируя выступление Путина на ПМЭФ. Однако для такого партнерства должны быть устранены существующие барьеры.
Конкуренция Запада с Востоком за российский рынок будет жестче
Российская сторона считает, что санкции в отношении России рано или поздно будут отменены, но возвращение зарубежных производителей на российский рынок это вряд ли облегчит.
«Если санкции будут отменены, а они будут отменены, то это, конечно же, не значит, что все вернется на круги своя и те продукты, которые раньше продавались, а сейчас находятся под запретом, быстро вернутся на полку. Им будет очень сложно на эти полки вернуться, так как конкуренция на российском рынке станет иной», - сказал первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ.
Как подчеркнул первый вице-премьер, «когда санкции исчезнут, мы вернемся к нормальным торговым отношениям, они будут очень активными, но другими: конкуренция Запада с Востоком за российский рынок будет жестче. (Сегодня) при тех возможностях, которые есть на Востоке, мы совершенно их не используем».
«Санкции все перемешали, мы значительно быстрее научились работать с китайцами, у нас на политическом уровне был очень хороший диалог и отличные отношения, а бизнес-отношения были очень скромными. Сейчас, два года спустя, совершенно другая картина. Мы общаемся и принимаем в Москве большое количество бизнесменов, которые не имеют в Китае никакого отношения к государственному бизнесу», - пояснил Игорь Шувалов.
Тему санкций также затронул экс-президент Франции Николя САРКОЗИ, обратившийся с предложением к России первой отменить продуктовое эмбарго в отношении ЕС и тем самым подать Брюсселю пример. Российская сторона восприняла этот посыл с изрядной долей скептицизма. Так, министр экономического развития РФ Алексей УЛЮКАЕВ заявил журналистам в кулуарах форума, что «инициатива входа (в эту ситуацию) была на стороне наших партнеров, инициатива выхода должна быть на их стороне».
Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» не удержался и задал министру вопрос о том, почему же азиатские инвестиции пробиваются на российский Дальний Восток с конкретной пробуксовкой, несмотря на все шаги, предпринимаемые правительством России.
«Вопрос об инвестициях – это очень конкретный вопрос. В ряде случаев это бывает некачественная работа и с нашей стороны, и со стороны тех, кто привлекает эти инвестиции. Ведь не зря сегодня (16 июня) будут подводиться итоги Национального инвестиционного рейтинга, который градуирует наши регионы по степени их готовности к тому, чтобы эти инвестиции пришли. Сейчас на Дальнем Востоке у нас создается система территорий опережающего развития (ТОР), которая создает интересные условия для инвестора. Мы сейчас решаем, например, вопрос о выравнивании тарифа на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока. Это очень важно, потому что это издержки, оценки бизнес-плана компаний. Есть информация о том, что мы, может быть, не слишком активно презентуем те возможности, которые у нас есть. Но над всем этим комплексом нужно работать», - ответил Алексей Улюкаев.
Еще одним собеседником Деловой газеты «Золотой Рог» стал чрезвычайный и полномочный посол Японии в РФ Тоехиса КОДЗУКИ.
«Общее впечатление - это очень хороший случай, что многие люди собираются здесь (на ПМЭФ – Прим. авт.) и обмениваются мнениями. И это открывает горизонты сотрудничества, в том числе и между Японией и Россией. И мне очень приятно присутствовать на таком мероприятии. Сегодня состоялось подписание документа по генерации. Это символизирует очень важный конкретный шаг реализации договоренностей между Японией и Россией. Что касается потепления климата, то этот процесс должен быть обоюдным. И последняя встреча 6 мая в Сочи показала обоюдное стремление к улучшению отношений. Япония готова и к другим проектам, в том числе и на Дальнем Востоке. И приоритет сотрудничества - именно на Дальнем Востоке. Сейчас там готовятся различные проекты. Мы видим позитивную позицию российского правительства, и это хороший знак», - сказал посол.
«Спасибо госдепу»!
Согласно данным оргкомитета, в этом году в работе ПМЭФ приняли участие свыше 12 тыс. человек из 130 стран, в том числе 30 министров из 21 государства. В форуме участвовали 1,3 тыс. компаний, 880 из которых были представлены на уровне их глав. Проведение форума обошлось в 1,8 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем в 2015 году. Это произошло по целому ряду причин, в том числе из-за изменения курса рубля по отношению к доллару и увеличения площадки, где проводится ПМЭФ.
Отдельной благодарности советник президента РФ Антон КОБЯКОВ удостоил госдепартамент США, который в очередной раз призвал бизнес-сообщество игнорировать ПМЭФ. «Знаем о том, что большой промоушен петербургскому форуму по-прежнему оказывает госдепартамент США. Они делают это уже в течение четырех лет, призывая, чтобы бизнес-сообщество игнорировало форум, но мы особо не чувствуем этого игнорирования. А за информационную поддержку Госдепартаменту, конечно, большое спасибо», - сказал Кобяков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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