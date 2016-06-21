У Снеговой Пади открылось второе дыхание

Новый жилой район во Владивостоке продолжает строиться

В Приморье успешно продолжается осуществление краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При этом особое внимание многих вызывает строительство жилья по программе «Жилье для российской семьи». Особый акцент - на микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке.

















Кстати, отвечая на вопросы, связанные с реализацией программы строительства доступного жилья, на прямой линии, организованной приморским телевидением, губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сказал: «Программа «Жилье для российской семьи» крайне важна для нас. Когда я пришел работать в 2012 году, у нас средняя стоимость квадратного метра составляла 70 тысяч рублей. Я поставил задачу перед собой и всей администрацией снизить стоимость до 40 тысяч рублей. Вот «Жилье для российской семьи» - 35 тысяч рублей. Со Снеговой Падью точно разберемся».

В любом случае стройка в этом микрорайоне успешно продолжается. К началу этой недели первый 25-этажный каркасно-монолитный дом в каркасе достиг 16 этажа, кладка наружных стен на нем выполнена уже по восьми этажам, второй такой же дом в каркасе достиг 11 этажа. Выполнен монтаж второго этажа первой в микрорайоне блок-секции 83-й теплой серии. На сегодня строительные работы ведутся здесь более чем на половине всех жилых зданий, которые предусмотрены генпланом микрорайона.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.