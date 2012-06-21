ЭКСКЛЮЗИВ из Питера: Президент ОСК Роман Троценко сыт судостроением по горло

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Роман ТРОЦЕНКО, с 1 июля покидающий свой пост, не останется в судостроительной отрасли и не будет работать в госкомпании, сообщил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Троценко, новым главой ОСК станет нынешний руководитель ПО "Севмаш" Андрей ДЬЯЧКОВ.

Ранее источник в окружении главы ОСК говорили, что Троценко займется развитием собственного бизнеса.

Троценко всегда утверждал, что с момента работы в ОСК не руководит напрямую бизнесом, однако источники, близкие к Троценко, уверяли, что он никогда не отходил от своего бизнеса.

Роману Троценко принадлежит группа AEON Corporation, в состав которой входит "Московский судостроительный судоремонтный завод", ООО "Верфь братьев Нобель", ряд пароходств и аэропортовый бизнес.

Досье «ЗР»

ОСК является крупнейшей судостроительной и судоремонтной компанией в России, создана в 2007 году. В состав ОСК входят девять проектно-конструкторских бюро и 39 судостроительных и судоремонтных предприятий, в том числе ОАО "ДВЗ "Звезда" (Приморский край). Крупнейшие международные проекты: строительство верфи "Звезда-ДСМЕ" в рамках СП с Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering (Республика Корея), строительство верфи "Восток-Раффлз" в рамках СП с Yantai Ruffles (Сингапур). В настоящее время на базе ОСК консолидировано около 70% отечественного судостроительного комплекса. Троценко стал президентом ОСК в октябре 2009 года.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог», Санкт-Петербург – Владивосток.