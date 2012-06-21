Акционеры НБАМР останутся довольны

Акционеры ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) на годовом собрании 25 мая приняли решение выплатить по итогам 2011 года дивиденды (включая промежуточные) в размере 795 рублей на одну обыкновенную и 321,5 рубля – на одну привилегированную акции номиналом 45 рублей, говорится в материалах компании.

Всего на выплату дивидендов предлагается направить 1 млрд 801,314 млн рублей, включая 301,498 млн рублей, выплаченных по результатам первого полугодия 2011 года (158,93 рубля на обыкновенные, 98 рублей на «префы»).

По итогам 2010 года НБАМР выплатила по 590,5 рубля на простую и 196 рублей – на привилегированную акции. Таким образом, дивиденды по итогам 2011 года вырастут на 34,6% по обыкновенным акциям и на 64% – по «префам».

«Дальневосточный капитал».