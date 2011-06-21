Заготовка дикоросов – в самом разгаре

В разгаре заготовительная кампания у ООО «Чугуевский райзаготохотпром». В цехе по расфасовке продукции не только перерабатывают дикоросы, но и консервируют огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, солят и квасят капусту.

Впрочем, для капусты пока не сезон. А сезон – для заготовки папоротника, корня элеутерококка, березового сока. Уже 10 тонн приняли от таежников работники цеха. На основе березового сока здесь наладили выпуск напитка «Веснянка» - березовый сок с добавкой шиповника и меда. Выпускают тут и сок калины и лимонника, лимонниковый и калиновый напитки. Предстоит до конца июня заготовить 30 тонн папоротника. У райзаготохотпрома – свой магазин, где реализуется продукция. Здесь и консервированные овощи, и соленая и квашеная капуста, и соки, и напитки, и папоротник, и сушеные грибы, и мед. Всего на предприятии заняты 32 человека.

Для строительства цеха по расфасовке продукции использована беспроцентная ссуда от крайпотребсоюза в размере 1 млн рублей, а также получено 500 тыс. рублей по программе поддержки малого предпринимательства от райадминистрации. На оборудование потрачено около 1 млн рублей. С запуском цеха дела пошли на лад. Но слишком велика налоговая нагрузка – 34%. Из-за налогового пресса здесь даже зарплату поднять не могут. Но текучки в коллективе нет, ведь устроиться на работу в Чугуевке сложно.