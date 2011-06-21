Находкинскому судоремонтному заводу - 60 лет

20 июня Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ) отметил свое 60-летие. Это значимое событие не только для почти двухтысячного коллектива предприятия, но и для всей Находки: градообразующее предприятие всего на год младше самого города.

Были в истории завода и спады, и взлеты, но ему удалось не только пережить все кризисы, но и вписаться в новые экономические реалии. Сегодня он может гордиться и квалификацией персонала, и уровнем оснащенности, что позволяет успешно конкурировать с коллегами по рынку из АТР. Среди реализованных проектов есть и инновационные - например, государственный заказ для козьминского нефтепорта «Восточная Сибирь - Тихий океан». А сегодня он участвует в масштабном строительстве объектов для саммита стран АТЭС-2012 во Владивостоке, изготавливая конструкции руслового пролетного строения мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский.

Находкинский судоремонтный завод - предприятие с диверсифицированным производством, включающим судостроение, изготовление и сборку металлоконструкций, перевалку грузов в порту. Имеет законченный цикл судоремонтного производства с причалами, плавучим доком, производственными цехами.

О том, как удается предприятию выдерживать острую конкуренцию, в чем кроются его резервы, «ЗР» рассказал генеральный директор ОАО «Находкинский судоремонтный завод» Андрей ЧИЖ.

- Андрей Евгеньевич, среди компаний одного профиля, находящихся в равных рыночных условиях, всегда есть лидеры и аутсайдеры. От чего это зависит - от компетенции руководства, везения, чего-то еще?

- От расставленных приоритетов и желания команды двигаться вперед. Если взять историю нашего предприятия, то основным профилем деятельности в советское время был судоремонт. Все было просто и стабильно: предприятие обеспечивалось гарантированными заказами, выполняло планы, коллектив получал хорошую зарплату и уверенно смотрел в завтрашний день, а вот с началом перестройки, когда рухнула система, пришлось учиться выживать. Надо было доказывать партнерам и клиентам, что мы не просто можем решить те или иные вопросы, а что мы - лучшие. Для этого пришлось менять позицию по отношению к заказчику, находить средства на модернизацию, обучаться новым технологиям.

Когда я только был назначен на эту должность, предприятие подало конкурсную заявку на получение очень серьезного заказа. Встреча с клиентом проходила в Москве, у нас было огромное желание поучаствовать в проекте, и хотя на тот момент нам явно не хватало весомых аргументов, мы всеми силами пытались убедить, что нам это по силам. В итоге выбор был сделан в нашу пользу, и, как признался позже заказчик, его подкупило горячее желание выполнить эту работу. Мы подписали контракт и... начали учиться работать правильно. И дело не только в техническом переоснащении. Произошла, если хотите, смена мышления, переосмысление ценностей. Постоянное обучение и повышение квалификации - не право, а обязанность любого сотрудника - от рабочего до топ-менеджера. Кроме того, сегодня на предприятии много молодежи - даже мои замам нет и тридцати пяти, - и наряду с колоссальным опытом специалистов старой закалки это дает отличные результаты.

- Тяжело было преодолеть сопротивление коллектива, наверняка оно присутствовало поначалу?

- На мой взгляд, задача руководителя в том и состоит - брать на себя ответственность за происходящее на предприятии, а команда должна ему верить. Это как в футболе: если тренер говорит: встаем в защиту, то игроки это выполняют беспрекословно. То же и в бизнесе. Принимает руководство какое-то решение - его не нужно долго обсуждать. Его надо выполнять.

Помню, когда мы приступали к строительству моста, надо было снести два цеха. С одной стороны, это история завода. С другой - на кону стояла победа в серьезном тендере. Когда донесли эту идею до коллектива, не скрою, были колебания, но доверие все же превалировало. Вообще, от момента принятия решения до готового результата на нашем предприятии проходит минимум времени. И в этом наше огромное преимущество.

- В советское время основным направлением был судоремонт, а сегодня?

- Это направление присутствует и сегодня, но не дает былой загрузки, поэтому активно развиваем производство металлоконструкций различной сложности весом до 2 тыс. тонн с возможной отгрузкой с территории завода. Для этого у нас есть отличная техника, включая мультивидер - транспортер, способный перевозить большие блоки до 430 тонн. Развиваем судостроение: предприятие отлично подготовлено к строительству судов водоизмещением до 8 тыс. тонн.

- Как, кстати, оцениваете сегодня ситуацию в судостроении в целом? Рынка новых судов нет, ментальность бизнеса - хоть судоходного, хоть рыбопромыслового - купить подешевле. Считаете это направление для завода перспективным?

- Безусловно. Страна, имеющая такие морские просторы, просто обязана развивать отечественное судостроение. Мы уже начали его осваивать: построили две баржи для ТМК и уже получили аналогичные заказы, а в конце лета начнем строить два танкера для завода «Звезда» водоизмещением до 3200 тонн, энергоемкие и технически сложные.

Рынок есть, ему нужны корветы, погрансуда, танкера, суда-снабженцы. Да и желающих строить много. Но есть и объективные сложности: тех же рыбаков сдерживает система квотирования, отсутствие гарантий. Тем не менее создание ОСК, серьезное отношение государства к этой проблеме в целом - свидетельство того, что этим вопросом занимаются на самом высоком уровне.

- Самая большая проблема в строительстве судов - проектирование. Как с этим обстоят дела у вас?

- Мы учредили совместное предприятие с польской компанией «Эломатик» - мировым лидером в области проектирования в судостроении, и наши инженеры - а это молодые специалисты 25-27 лет - стажируются именно там. Кстати, поляки очень высоко оценили их уровень компетенции, что было очень приятно. Сегодня мы выводим свое конструкторское бюро на мировой уровень. Кадровый потенциал есть, технический - тоже: недавно мы приобрели современные программы проектирования NAPA в системе 3D, - будем проектировать суда под свои возможности.

- Столь стремительное развитие предприятия требует больших финансовых вливаний.

- Конечно, денег не хватает, поэтому привлекаем все доступные источники финансирования, в том числе заемные. Кстати, по решению акционеров, вся доходная часть, которую мы получаем с проектов, идет на модернизацию предприятия. Никаких дивидендов. Все сфокусировано на капитализацию предприятия. И это дает эффект.

- Юбилейная неделя началась, масштаб празднования впечатляет, а как оцениваете настроение коллектива?

- Завод, как и все легально работающие предприятия, регулярно проверяют - по любому поводу. И, признаюсь, было приятно услышать, когда наши рабочие, отвечая на вопросы очередных инспекторов - не видя, к слову, меня - сказали: «Отстаньте, а? Предприятие работает, зарплату платят, стабильность есть, и не надо нам мешать!». Тот факт, что они не отделяют себя от завода, безусловно, порадовал.

Что касается топ-менеджмента, то, повторюсь, у нас много молодежи, и они расценивают работу на предприятии как очень хороший старт. Знаю, что им регулярно предлагают перейти на работу в другие компании. Но они не уходят. Значит, видят перспективу, верят в свое предприятие. Следовательно, у завода есть будущее.