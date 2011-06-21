Интеграция НТК в "Вымпелком" уже началась

Генеральным директором ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) будет назначен региональный директор дальневосточного региона ОАО "Вымпелком" Владимир КОПЫЛ.

В настоящее время Владимир Копыл руководит НТК с приставкой врио. Назначение гендиректора должно состояться на годовом собрании акционеров НТК 28 июня. В соответствии с действующей редакцией устава, гендиректор избирается сроком на 3 года.

Как сообщил "ЗР" Владимир Копыл, сегодня, 20 июня, состоится встреча менеджеров "Вымпелкома" с трудовым коллективом, на которой с итоговым словом выступит теперь уже бывший гендиректор НТК г-н КИМ ЕН ТЭК, возглавлявший компанию с 2006 года.

"Вымпелком" планирует завершить интеграцию НТК до 2013 года, сообщил вице-президент по развитию корпоративного бизнеса "Вымпелкома" Андрей ПАТОКА журналистам.

По его словам, интеграция НТК уже идет. В настоящее время создана рабочая группа из экспертов "Вымпелкома" и НТК, в задачи которой входит разработка плана по интеграции компаний. Он также отметил, что в ближайшее время группа начнет аудит мобильных и магистральных сетей НТК.

Напомним, что "Вымпелком" приобрел 90% акций НТК в июне 2011 года у KT Corporation и Summit Telecom за $420 млн. В соответствии с договоренностью с продавцами, "Вымпелком" выкупит еще 10% НТК в III квартале 2011 года.

После того, как "Вымпелком" доведет свою долю в НТК до 100%, менеджмент компании утвердит окончательный план объединения, заявил Владимир Копыл.

"Интеграция будет проходить в три этапа. На первом будет формироваться единая организация команды. На втором - будут объединена инфраструктура и биллинг. На третьем - завершено юридическое присоединение", - сказал он.

Уже в ближайшее время абоненты НТК смогут за пределами Приморья пользоваться роумингом в сети "Билайн" на льготных условиях. Помимо этого планируется запуск специальных предложений для абонентов НТК со сниженной стоимостью междугородных и международных звонков абонентам "Билайн" России и СНГ, Грузии, Вьетнама, Камбоджи и "Киевстар" в Украине. По мере дальнейшей реализации интеграционных мероприятий, абоненты обеих компаний получат доступ к полному спектру телекоммуникационных услуг. Это мобильная связь стандартов 3G и GSM, внутрисетевой, национальный и международный роуминг по единым тарифам, конвергентные услуги для корпоративных клиентов, прием платежей без комиссии в сети собственных салонов и в салонах дилеров по всей стране и т.д.