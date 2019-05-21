Зима в спокойном режиме

Ремонт и модернизация приморских котельных – залог беспроблемного прохождения отопительного сезона

К середине мая в большинстве муниципалитетов Приморья завершился очередной отопительный сезон и начались гидравлические испытания на сетях теплоснабжения. Как отмечают в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, прошедшая зима обошлась без аварий, которые бы создавали угрозу теплоснабжению населенных пунктов. А к следующей зиме крупнейшие теплоснабжающие организации региона начали готовиться уже сейчас.

Завершение отопительного сезона происходит после издания соответствующих постановлений главами муниципальных образований. Главное условие для отключения тепла – установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов тепла.





Тепло там, где еще холодно

Первые 11 котельных, которые расположены на юге Приморья, были остановлены еще в конце апреля. К 6 мая подачу тепла в жилой фонд и на объекты соцкульт-

быта завершили 12 районов и 7 городских округов Приморья, а на следующий день, 7 мая, остыли батареи во Владивостоке, где большинство МКД отапливаются филиалом «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

К 13 мая отопительный сезон был завершен на 496 котельных из 566, эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго». Подача тепла продолжалась в Дальнегорском городском округе, а также в Кавалеровском, Ольгинском и Чугуевском муниципальных районах. Эти муниципалитеты традиционно завершают отопительный сезон последними в крае, в конце мая – начале июня. Кроме этого, продолжалась подача тепла в поселок Преображение Лазовского района, центральную районную больницу в Партизанске и детский дом в Кировском районе.

Сейчас в крупнейших городах Приморья уже начались гидравлические испытания магистральных сетей на прочность и плотность, которые позволят выявить слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устранить порывы. Так, во Владивостоке от горячего водоснабжения с 13 по 20 мая отключили часть Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная». Об отключениях потребителей в рамках следующих этапов гидравлических испытаний будет сообщено позже.

Ремонт всегда вовремя

По словам главного инженера КГУП «Примтеплоэнерго» Сергея ПОПОВА, отопительный сезон 2018/2019 во всех муниципальных образованиях Приморья пройден без сбоев и существенных аварий. В отличие от предыдущей зимы, когда регион оказался на пороге энергокризиса, в этот раз перебоев с поставками топлива не было: необходимые запасы угля и мазута были обеспечены в полном объеме. Более того, сейчас на складах предприятия находится достаточное количество топлива для обеспечения жителей края горячим водоснабжением в межотопительный период.

Сразу после окончания отопительного сезона «Примтеплоэнерго» начало активно готовиться к следующему – 2019-2020 годов. За несколько месяцев предстоит создать запасы топлива для бесперебойного прохождения нового отопительного сезона, а также провести ремонт теплоисточников и сетей. Для проведения ремонтов к началу мая на предприятие уже поставили около 600 т электросварной трубы для замены тепловых сетей, в ближайшее время ожидается поступление еще 160 т. Параллельно идет закупка 570 т электросварной трубы и 70 т бесшовной, которая будет использована для ремонта поверхностей нагрева котлов или замены паропроводов, закупается запорная арматура, изоляционные материалы. Стоимость ремонта объектов теплоснабжения во всех филиалах КГУП составит почти 750 млн рублей.

- В первую очередь, проведем ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования. По мере поступления материалов будут полностью заменены 32 и отремонтированы 254 котла, заменены и отремонтированы более 400 единиц насосного оборудования, почти 100 единиц вентиляторов и дымососов, теплообменных аппаратов, – цитирует Сергея Попова пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго». Также замене подлежат 46 км ветхих тепловых сетей и почти 7 тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края подчеркнули, что при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов особое внимание уделят объектам, где в минувшую зиму происходили аварии, а от жителей поступали жалобы на перебои с теплом, водой и светом. Одной из таких проблемных точек на протяжении нескольких зим оставался поселок Сибирцево в Черниговском районе Приморья. Прежняя теплоснабжающая организация неоднократно ставила отопительный сезон на грань срыва и не вкладывала средства в поддержание котельных и сетей в нормативном состоянии.

Поэтому в 2018 году объекты теплоснабжения в Сибирцево были переданы в ведение КГУП «Примтеплоэнерго», что позволило значительно повысить качество предоставляемой населению услуги. Но прежде специалисты КГУП в сжатые сроки провели ремонтные работы на котельных, где на момент передачи не работали котлы и другие важнейшие системы. В результате проведенных «Примтеплоэнерго» работ, отопительный сезон в поселке начался вовремя и прошел без сбоев, а температурный режим в квартирах жителей Сибирцево прошедшей зимой соответствовал нормативам. Ожидается, что ремонт и модернизация системы теплоснабжения поселка продолжится и в 2019 году.

Модернизация котельных продолжается

Помимо проведения текущих ремонтов объектов теплоснабжения, в Приморском крае в 2019 году продолжится многолетняя работа по модернизации котельных и переводу их с дорогого мазута на более дешевое топливо – уголь. Модернизация котельных или замена их на более эффективные модульные котельные ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

В текущем году КГУП «Примтеплоэнерго» с использованием субсидии из краевого бюджета планирует приобрести 20 автоматизированных модульных котельных. Кроме того, краевое предприятие построит новые угольные котельные взамен старых мазутных в поселке Рудный Кавалеровского района и селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Существующие котельные в этих населенных пунктах построены в 1962 и 1955 годах, соответственно. В настоящее время ведутся проектные работы. Мощность новой котельной в Рудном должна составить 4,25 гигакалорий в час, в Краснореченском – 7,3 гигакалории.

Досье "Золотого Рога": Реализуемая КГУП «Примтеплоэнерго» программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитана на три года. Ее цели – снижение потребления предприятием топливно-энергетических ресурсов, снижение производственных потерь теплоносителя и тепловой энергии. Ключевыми мероприятиями программы являются совершенствование технологических процессов, оптимизация режимов потребления энергоресурсов, совершенствование схем электроснабжения, реконструкция и модернизация энергетических установок, внедрение новых технологий и оборудования.

В рамках программы предполагается строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, автоматизация котельных, внедрение устройств разогрева и слива

мазута из железнодорожных цистерн, замена ветхих трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей, а также приобретение и установка автоматизированных модульных котельных (АМК). Кроме того, из эксплуатации постепенно будут выведены малоэффективные теплоисточники, а там, где это требуется, будет проведено объединение котельных.

Фото Виктора КУДИНОВА