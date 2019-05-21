Vladivostok Boat Show открывает яхтенный сезон

Тихоокеанский туристский форум в этом году начинается с Vladivostok Boat Show. Традиционная выставка катеров и яхт в очередной раз стала площадкой форума под открытым небом. Яхт-клуб «Семь футов» подарил столице Дальнего Востока настоящий праздник под парусом, в ходе которого гости выставки смогли оценить разнообразие водомоторной техники, насладиться шоу с акциями для аудитории всех возрастов и поучаствовать в «Гонке под парусом».

В яхт-клубе «Семь футов» прошел полномасштабный праздник под парусом Vladivostok Boat Show. В этом году мероприятие снова стало одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы выставка привлекает внимание туристического мирового сообщества, а Vladivostok Boat Show становится визитной карточкой города. На этот раз участие в мероприятии приняли компании не только Дальнего Востока, но и Центрального, Северо-Западного и других регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.





Выставка традиционно становится городским праздником, который каждый год собирает под эгидой парусного спорта целые семьи. Все гости мероприятия, независимо от возраста, находят занятие по интересам. Vladivostok Boat Show знакомит своих гостей с водно-моторной техникой и жизнью парусного сообщества Приморья. В этом году в программу мероприятия были включены не только демонстрации, но и тест-драйвы катеров и яхт, а также яркое шоу.

Ключевым событием программы Vladivostok Boat Show остается «Гонка под парусом», участие в которой может принять любой желающий. Гонка создана для популяризации парусного спорта и позволяет участникам попробовать себя в роли яхтсмена даже без опыта хождения под парусом. Впрочем, и уже профессионалам парусного дела «Гонка под парусом» доступна: новички и опытные спортсмены делятся на разные команды. Мероприятие традиционно открывает яхтенный сезон во Владивостоке и дает старт серии любительских регат, которые проходят в течение года.

Досье "Золотого Рога": Vladivostok Boat Show – масштабное событие в жизни Владивостока, которое ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Приморья. В 2018 году в выставке приняли участие более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня гостями Vladivostok Boat Show стали около 7000 человек.

На фото: Выставка Vladivostok Boat Show традиционно становится городским праздником.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ