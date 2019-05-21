Сохраненная липа спасет приморский мед

В Приморье делают все, чтобы сохранить пчеловодство как системообразующую отрасль

В списке приморских продуктов, представляющих наш регион на самых разных торговых площадках, мед находится в первом ряду. Он завоевал популярность как у местных потребителей, так и у зарубежных. Уникальность его заключается в особенностях получения - до 85% приморского меда собирается с липы. Это медоносное дерево растет в лесу в экологически чистой среде, что и обеспечивает качество продукта и интерес к нему во всем мире. Рыночный потенциал приморского меда оценивается очень высоко.

Но отрасль до сих пор не вышла на тот уровень, который способен обеспечить стабильный доход экономике Приморья и его жителям. Ведь пчеловодство в регионе может развиваться, наращивать объемы производства, кормить этим полезным продуктом местное население и выходить с ним на рынки соседних территорий, в том числе экспортные рынки, только в том случае, если в местах, где располагаются пасеки пчеловодов, будет достаточно липы. А это дерево-медонос регулярно попадает под промышленную вырубку.

С 2007 года, когда в действие был введен новый Лесной кодекс РФ, липа потеряла охранный статус и активно вырубается лесопромышленниками. Этот вопрос неоднократно поднимали пчеловоды, пытаясь защитить леса, пасеки и в целом экосистему территории. На встречах с губернатором они жаловались на варварскую рубку медоносного дерева в районе их пасек, которая может обернуться катастрофой для их хозяйств. В декабре 2018 года по инициативе Олега КОЖЕМЯКО были приняты первые решения по этому вопросу, был утвержден новый лесной план, в котором обозначены «зоны покоя» для приморской липы. В этих зонах промышленная заготовка медоносных деревьев запрещена.

«Сначала была ограничена рубка липы на 48 тыс. гектаров в районах пасек и трехкилометровых «зонах покоя». Далее мы сформировали и внесли в лесной план 1,2 млн гектаров (10% лесного фонда Приморского края). Документ был согласован профильным вице-премьером Алексеем ГОРДЕЕВЫМ и подписан мной», – приводит слова губернатора пресс служба края.

- Вокруг нашей пасеки вырубки липы продолжались почти три года, только в этом году их более-менее свернули, - рассказывает пчеловод из Анучинского района Андрей СКОЛОВ. – Если еще больше расширят «зону покоя», то для пчеловодства это будет очень важной мерой поддержки. Ведь ситуация обострилась до такой степени, что пчеловоды готовы были использовать любые методы для отстаивания своих исконных мест, где добывали мед. В Приморском крае можно добывать столько меда и получать такую прибыль, как, наверное, с газопровода. Если липу рубить не будут, она даст огромные медосборы. И это будут очень хорошие доходы и для бюджета, и для населения края. Ведь наш мед хорошо покупают соседние страны, прежде всего Китай.

Олег Кожемяко пообещал, что эта работа будет продолжена по всему ареалу Приморского края, поскольку важно сохранить пчеловодство как системообразующую отрасль. Липа – основной медонос, который формирует занятость для многих жителей края, проживающих в сельской местности. «Я также направил в правительство России документ о запрете экспорта круглого дуба, липы и дощечек из этих деревьев», – добавил глава Приморья. По его мнению, в лесной отрасли должны работать только приморцы. «Даны поручения, чтобы квоты иностранным рабочим на лесозаготовку не выдавались», – подчеркнул он.

На этот год запланировано увеличение финансирования госпрограммы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы, задачей которой является максимальное использование трудового потенциала населения края и снижение напряженности на рынке труда. В прошлом году были внесены соответствующие поправки. Комплекс мер предусмотрен в этом документе, прежде всего, для содействия занятости местного населения, в том числе сельских и отдаленных территорий, и сокращения там безработицы.

- В отдаленных уголках края, где нет работы, пчеловодство может обеспечить занятость не только для отдельных людей, но целых деревень, - считает Андрей Сколов, – и собирать мед может любой человек, независимо от возраста и других возможностей, то есть не только здоровый человек, но и инвалид. Тут ограничений нет. Причем для этого каких-то больших вложений не требуется, разве что дорогу проложить. И еще нужно помочь наладить сбыт, чтобы предприниматели закупали мед даже в самых отдаленных деревнях. Самостоятельно селяне это едва ли смогут сделать. Если выполнить эти несложные условия, то отрасль в крае поднимется.

Как известно, основной объем производства сосредоточен в личных подсобных хозяйствах, где содержится более 90% пчелосемей. В крае есть пчеловодческие хозяйства, готовые вывести свое производство на более высокий технологический уровень, предложив не только сам мед, но и продукцию переработки. А это значит, новые рабочие места появятся в тех самых сельских районах, которые в них остро нуждаются.

- Надеюсь, что ситуация с вырубкой липы будет улучшаться, - говорит пчеловод Сергей КОЖОКАР. – У нас в Яковлевском районе лес на 70% состоит из липы, есть все природные условия для роста объемов производства этого продукта, создание специализированных предприятий. Мы намерены в ближайшем будущем открыть цех по фасовке и переработке меда, внедрить систему ХАССП (по безопасности производства пищевых продуктов). И рассчитываем таким образом получить продукцию, соответствующую по качеству и безопасности требованиям зарубежных стран. Мы уже закупили необходимое оборудование и сейчас доводим до конца строительство помещения под этот цех. На внутренний рынок мы работаем уже давно, и у нас организованы каналы сбыта. Но если выйдем на внешний рынок, то количество рабочих мест резко возрастет. По нашим расчетам, когда оборудование будет полностью установлено и производство выйдет на полную мощность, то мы привлечем в общей сложности, в цехе и на пасеках, до 100 человек. Это новые рабочие места.

Пчеловоды уверены, что если рубку липы не остановить, то пчеловодство в крае будет кончено, как и любые планы развития отрасли.

Председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев: «Поддержка создания кооперативов уже нашла поддержку в программе по развитию сельского хозяйства».



- Это решение губернатора – первый крупный шаг по изменению сложившейся ситуации, - говорит председатель Союза пчеловодов Приморского края, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока Рамиль ЕНИКЕЕВ. – Мы будем добиваться полного запрета вырубки липы. Сейчас в отрасли работают порядка 6,5 тыс. человек, мелких и крупных пасечников. Поскольку для многих из них стоит задача выхода на экспортные рынки, то для пчеловодов необходимо решение нескольких задач, среди которых создание современной лаборатории для определения качества меда по мировым стандартам. А для увеличения количества пасек необходимо определить меры поддержки этих производителей, в том числе субсидирование закупки пчел, нового современного оборудования и т.д. Мы сейчас тесно работаем над решением этого вопроса с администрацией края. А вот идея создания кооперативов уже нашла поддержку в программе по развитию сельского хозяйства. Сейчас самим пасечникам необходимо объединяться для решения общих проблем. Так что перед отраслью стоят большие и важные задачи. И за губернатором края уже видны реальные дела. Сохранение липы – это сохранение отрасли.

На верхнем фото: Анучинский пчеловод Андрей Сколов считает, что сегодня очень важно наладить сбыт продукции приморских пчеловодов.

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