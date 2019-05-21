Уплаченное возвращается

«Губернаторские» льготы: кто стал меньше платить за услуги ЖКХ в 2019 году

В конце 2018 – начале 2019 года по инициативе главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО в регионе был принят ряд законов, которые предусматривают новые меры социальной поддержки. Часть данных мер призвана снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг. О том, кому положены льготы, - в обзоре газеты «Золотой Рог».

В октябре 2018 года, после принятия закона «О «детях войны» в Приморском крае», в Приморье появилась новая категория льготников. В том числе, родившиеся с 1928 по 1945 год граждане получили право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ в размере 50%, а также на полную компенсацию уплаченных взносов за капитальный ремонт. Большинство «детей войны» и ранее пользовалось льготами по оплате ЖКУ в силу наличия других льготных статусов, но около 28 тыс. человек получили возможность сэкономить на «коммуналке» впервые.

Кстати, льготы действуют не со дня подачи человеком соответствующего заявления, а с 12 ноября 2018 года – дня, когда закон «О детях войны» вступил в силу. То есть, даже если льготник подаст заявление на компенсацию сейчас, ему проведут перерасчет, начиная с этой даты. В свою очередь, для тружеников тыла в конце 2018 года добавили компенсацию 50% расходов на оплату жилого помещения и 100% расходов на оплату взноса на капитальный ремонт.

Как это рассчитывается

Работники государственных учреждений здравоохранения, проживающие в сельской местности, с января 2019 года получают 100%-ную компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Их городские коллеги, которые живут в домах с центральным отоплением, получают 1 535 рублей в месяц, а если человек живет в доме без центрального отопления, сумма компенсации составит 535 рублей. Молодые специалисты, которые впервые устраиваются на работу в медучреждения края, помимо «подъемных» и доплат к окладу, получают скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.

Молодые преподаватели, окончившие профильные вузы, также получили право на компенсацию расходов за ЖКХ в размере 50%. Планируется, что всего получателями ежемесячной денежной выплаты на оплату ЖКУ станут более 14,7 тыс. городских бюджетников – врачей, медицинских и педагогических работников. В апреле текущего года губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил проконтролировать, доводят ли муниципалитеты положенные по закону выплаты и льготы молодым специалистам и сотрудникам бюджетной сферы.

В 2019 году в Приморье продолжает предоставляться компенсация взноса за капитальный ремонт для неработающих пенсионеров старше 70 и 80 лет, являющихся собственниками жилья, одиноко проживающими или проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Для пенсионеров старше 70 лет, не имеющих льготного статуса, закон предусматривает компенсацию в сумме 50% от взноса.

Продолжают выплачиваться и субсидии по оплате ЖКУ, которыми пользуются более 40 тыс. приморцев. В бюджете края на 2019 год на эти цели запланировано почти 890 млн рублей. Снизить расходы с помощью субсидии может любая семья, в которой расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев (с правом последующей перерегистрации) при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении гражданами соглашений по ее погашению. А для многодетных семей, имеющих доход меньше величины двукратного прожиточного минимума, в начале 2019 года был увеличен размер компенсации за коммунальные услуги с 30% до 50%. Кроме того, данные семьи полностью освобождены от уплаты взноса на капитальный ремонт.

Добавим, что уровень возмещения населению затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам является одним из целевых индикаторов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Выплаты по факту

С 1 июня в Приморье изменится порядок предоставления гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. От авансирования расходов на оплату квитанций в регионе перейдут к компенсации уже понесенных человеком затрат. Размер льгот за ЖКУ при этом не изменится.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в настоящее время по такому принципу льготу уже получают «дети войны», многодетные семьи, а также педагогические и медицинские работники, проживающие в сельской местности. Теперь же получать компенсацию расходов на оплату ЖКУ «по факту» начнут федеральные и краевые льготники.

- Ранее выплата рассчитывалась по нормативам ЖКУ или из фактических расходов предыдущего месяца и предоставлялась авансом на текущие расходы. При получении данных о реально понесенных расходах на оплату коммунальных квитанций производился перерасчет. В зависимости от факта, недоплаченные средства доплачивали, излишне выплаченные - удерживались из текущих выплат. Безусловно, это не устраивало многих получателей, - отметили в департаменте.

Теперь же расчет льготы будет производиться после поступления в органы социальной защиты сведений о расходах граждан, понесенных на оплату ЖКУ. Это позволит не делать сложный перерасчет платежей за предыдущие месяцы. Переход на новую систему предоставления льгот займет два месяца, а сведения об оплате квитанций за июнь поступят в органы социальной защиты в июле. На основании поступивших сведений будут сформированы выплатные документы на август 2019 года.