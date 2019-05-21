"Приморское кольцо" разрастается до туристического кластера

В год комплекс принимает более полумиллиона гостей

В туристическом арсенале Владивостока май – один из самых заряженных месяцев. В это время жителям и гостям столицы Дальнего Востока предлагается большой выбор мероприятий разного масштаба, каждое из которых нацелено на свою аудиторию. Одно из самых ярких – Международный владивостокский автосалон (VIAS), который состоялся 17-19 мая на площадке туристско-развлекательного комплекса «Приморское кольцо». Неделей ранее на территории комплекса был дан старт юбилейному дрифт-сезону РДС-Восток.

«Приморское кольцо» за последние годы вошло в список самых притягательных туристических мест региона, но останавливаться на достигнутом руководители проекта не собираются – в будущем комплекс дополнится новыми проектами. Какими – выяснила газета «Золотой Рог».

«Приморское кольцо» обрело свою известность еще будучи спортивно-техническим комплексом. Туристическое внимание объект притягивал благодаря популяризации дрифта. Первые соревнования в этом виде автоспорта прошли в столице Приморья в 2005 году. Уже на следующий год фанаты автомобильного спорта смогли стать участниками полноценного чемпионата Владивостока. В таком формате дрифт-соревнования проходили вплоть до 2008 года, когда эстафета автоспорта перешла к Российской дрифт-серии. Но в 2013 году, с открытием «Приморского кольца», соревнования вышли на новый уровень. Сегодня автоспорт стал визитной карточкой Приморья, а комплекс планирует и дальше развивать данное направление.

Автоспортивный профиль

Начинается дрифт-сезон в Приморье весной – со старта череды этапов РДС «Восток». В этом году профессиональные спортсмены начертили шинами первые узоры на площадке «Приморского кольца» 11 мая. В течение года комплекс примет еще два этапа РДС, а завершится сезон в сентябре грандиозной дрифт-битвой Asia Pacific D1 Primring GP 2019, которая будет проходить в формате противостояния лучших пилотов из России и Японии. Мероприятие является самым масштабным событием «Приморского кольца» – в 2018 году дрифт-битву посетило около 15 тысяч гостей.

«В прошлом году произошло знаковое событие для мирового дрифт-сообщества. Российские пилоты впервые обошли спортсменов из Японии – родины этого автоспорта. Наши пилоты победили не только в командных и индивидуальных зачетах на площадке «Приморского кольца», но также наш спортсмен Георгий ЧИВЧАН стал чемпионом мира по дрифту. Мы чувствуем себя причастными к этому достижению, поскольку именно «Приморское кольцо» в течение пяти лет выступало площадкой, на которой российские дрифтеры могли перенимать передовой опыт японцев и в итоге стать лучшими. Сегодня японцы охотно приезжают в Россию, соревнуются с нашими спортсменами. В этом году на Asia Pacific D1 Primring GP мы ждем «заряженных» японцев, которые будут нацелены взять реванш у российской стороны», – рассказал Леонид КОПЫЛОВ, исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо».

Еще одно важное автомобильное событие в жизни Приморья также проходит на территории «Приморского кольца» – Международный владивостокский автосалон (VIAS), который впервые презентовали в мае прошлого года совместно с Токийский автосалоном. В прошлом году мероприятие посетило 12 тысяч человек. В этом году участие в выставке приняли более 50 российских и иностранных брендов. На мероприятии были представлены новинки автомобильной индустрии, новые модели легковой и грузовой техники, спорткары, внедорожники. Особую любовь гостей заслужила уличная экспозиция Awesome Cars – оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобилей.

От клубничной фермы до онсена

В год «Приморское кольцо» принимает не менее 550 тыс. гостей. В дальнейшем это число планируется значительно увеличить. Ведь работающие объекты «Приморского кольца», куда, помимо дрифт-трассы, входят картинговая трасса, внедорожная трасса 4х4 Primring Experience, экспоцентр – это лишь первый этап освоения территории кластера. Вторая очередь строительства начинается уже в этом году, и объемы инвестиций в проекты составят 1,2 млрд рублей. На эти деньги планируется создать гостиничный комплекс и торговую аллею, расширить детский парк. До 2021 года на территории «Приморского кольца» должны будут появиться ресторан, база отдыха, клубничная ферма и подземный тир. В процессе строительства находятся вэйк-парк, поселок «Солнечный».

Третья фаза освоения территории комплекса придется на 2022-2025 годы и потребует порядка 8 млрд рублей. К реализации планируется широкий перечень объектов, среди которых будут аквапарк, банный комплекс в стиле японских онсенов, крупный шопинг-мол. Новые проекты будут реализованы не только на собственные средства «Приморского кольца» – ведутся переговоры с японскими и китайскими инвесторами, которые проявляют большой интерес к объекту.

«Безусловно, поскольку речь идет о работе с партнерами, мы можем переносить строительство каких-то объектов. Но тот план, который мы наметили до 2021 года, вполне реально осуществить, если не произойдет каких-либо заминок, – рассказал Леонид Копылов. – Еще один важный момент, от которого будет зависеть развитие масштабных проектов – газификация региона. Например, столь желанный на нашем объекте онсен мы хотим построить давно, и уже бы ввели его в эксплуатацию. Но, во-первых, мы понимаем, что онсены в классическом виде строятся на термальных источниках, и планируем использовать для наших аналогов натуральную природную энергию – газ, во-вторых, греть резервуары с водой электричеством совершенно нецелесообразно экономически, поэтому проект откладывается. Газификация существенно сократила бы наши издержки зимой и позволила бы нам больше денег возвращать в строительство новой инфраструктуры, ускоряя возведение и других объектов».

По словам Леонида Копылова, все эти проекты направлены на то, чтобы сделать из «Приморского кольца» полноценный туристско-рекреационный комплекс, где туристы смогли бы проводить несколько дней: «Мы каждый день совершенствуемся, каждую неделю пытаемся запустить что-то новое, что-то интересное и удивить наших гостей. Наша задача - ответить людям на вопрос: зачем ездить на «Приморское кольцо» регулярно, а не к какому-то конкретному событию».

Дружелюбная площадка для туристов

С самого своего начала приоритетом ТРК «Приморское кольцо» было улучшение качества жизни и отдыха приморцев. От своего курса объект не отказывается, но благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, туристический поток в Приморье с каждым годом растет. Растет и количество интуристов: из 4,5 млн гостей края, 651,8 тыс. были гражданами других стран. Поэтому многие туристические объекты в регионе начинают ориентироваться на иностранцев, в том числе и «Приморское кольцо». Первый вызов, который стоит перед ТРК на этом пути – умение заинтересовать группы.

«Когда к нам приезжают туристы или местные жители, они хотят не просто кататься на картинге, тем более, на комплексе, который территориально ближе к Артему, чем к Владивостоку. У групп востребовано разнообразие развлечений – они хотят приехать на целый день и найти себе занятие по интересам. Но мы работаем над нашим предложением и вносим в него разнообразие, предоставляя различные услуги, часть из которых уникальна не только для Дальнего Востока, но и для АТР. Мы также выстраиваем отношения с турфирмами, создаем специальные пакеты с учетом их пожеланий и открыты для предложений. Мы воспринимаем «Приморское кольцо» как проект федерального значения, расположенный во Владивостоке», – отмечает Леонид Копылов.

Еще один вызов для «Приморского кольца» – работа с индивидуальными туристами из других стран. Растущий поток из Южной Кореи показал, что индивидуальные туристы тоже могут стать важным ядром целевой аудитории. «Для любого крупного объекта, как наш, одно дело – принять группу интуристов с переводчиком, и совсем другое – это выстроить процессы так, чтобы можно было комфортно работать с индивидуальными интуристами. Это вызов, который мы для себя приняли. Мы начали с минимума: перевода инструкций безопасности на разные языки. Но в наших планах есть формирование международной Welcome-зоны, где турист смог бы пообщаться со специалистом, говорящим на его родном языке», – поделился Леонид Копылов.

На фото: «Приморское кольцо» обрело свою известность еще будучи спортивно-техническим комплексом.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ