Жилфонд не успеет состариться

Расселение аварийного жилья в Приморье продолжится при поддержке федерального бюджета

Значительная часть многоквартирных домов в городах Приморья была построена в середине минувшего столетия, и само собой, что за это время многие строения перестали соответствовать даже минимальным требованиям к комфортности проживания. Учитывая, что самостоятельное приобретение нового жилья взамен старого по карману далеко не каждой российской семье, государство выделяет средства на расселение аварийных и ветхих домов.

2019 год ознаменовал старт новой федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В нее вошли многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 2012 по 2016 год включительно, тогда как в рамках ранее действовавшей аналогичной программы расселяли жилища, которые стали аварийными до 2012 года. Напомним, что подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» реализовывалась в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Переходящий остаток

В рамках «старой» программы расселения ветхого и аварийного жилья большинство муниципальных образований Приморья сумело уложиться в отведенный срок и завершить мероприятия по расселению к концу 2017 года (хотя на федеральном уровне программу продлили еще на год – прим. автора). Благодаря переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Приморье новые квартиры получили более 7,5 тысяч человек, проживавших более чем в 3 тысячах жилых помещений. Только во Владивостоке за время действия программы новые квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса, получили 169 семей из 26 аварийных МКД.

Люди, жившие в домах без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры с полной внутренней отделкой и приборами учета. Во всех квартирах были наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлены сантехника и электроплиты. Придомовые территории всех пяти домов оборудованы парковочными местами, детскими площадками, зелеными зонами.

В то же время, общий процент исполнения программы 2012-2017 годов в Приморье составил 97%. В Хасанском районе мероприятия по расселению обветшавших домов из-за банкротства подрядной организации завершатся только в текущем году. А в муниципалитетах, где власти выбрали в качестве способа расселения аварийного жилья покупку новой жилплощади на вторичном рынке, был возбужден ряд уголовных дел в отношении чиновников. Самое громкое из них – в отношении экс-главы Дальнегорского городского округа Игоря САХУТЫ, которого обвинили в приобретении 34 квартир по завышенным ценам. Ущерб, нанесенный краевому и городскому бюджетам, следователи оценили в 22 млн рублей. Другой резонансный случай произошел в 2015 году в Спасске-Дальнем, где выделенные бюджетом Приморья на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья средства были потрачены не по целевому назначению – на погашение задолженности по зарплатам.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (он является оператором программы по расселению – прим. автора) Сергей СТЕПАШИН во время одного из визитов в Приморье в качестве причин несоблюдения сроков завершения ранее действовавшей программы также назвал неправильное планирование и ошибочный выбор подрядчиков.

Таким образом, получить федеральные деньги для реализации следующей программы расселения аварийного жилья Приморский край сможет только после того, как в поселках Посьет и Хасан расселят оставшиеся 90 квартир. Для переселения в этих населенных пунктах необходимо достроить один и два новых дома, соответственно. Сдать эти дома в эксплуатацию власти Приморья намерены в третьем квартале 2019 года. Губернатор края Олег КОЖЕМЯКО поручил держать этот вопрос на контроле.

- Обязательства по вводу этих домов также лежат на руководстве краевого департамента градостроительства и профильном вице-губернаторе. Срыв обозначенных сроков будет являться поводом для освобождения от должности, – подчеркнул глава региона.

98% даст Москва

Президент России Владимир ПУТИН в своем «майском указе» 2018 года поставил амбициозную задачу к 2023 году расселять больше аварийного жилья, чем его образуется. Для того, чтобы ускорить расселение подобного жилфонда, предусмотрен высокий процент софинансирования со стороны федерального бюджета. Регионы вложат только 2% от стоимости мероприятий по расселению, а остальные 98% оплатит Федерация. При реализации новой программы расселения аварийного жилья упор делается на строительство домов с применением современных энергосберегающих материалов, которые будут способствовать снижению стоимости эксплуатации здания.

- Важно учесть опыт реализации предыдущих программ. В частности, исключить возможность повторения допущенных недочетов. Особое внимание необходимо уделить выявлению аварийного жилищного фонда, соблюдению сроков выполнения программных мероприятий, качеству строящегося жилья, своевременному предоставлению достоверных данных о ходе выполнения программы, - подчеркнул на одном из совещаний по вопросам реализации программы председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Новая программа расселения сохранит ряд старых принципов, но есть и несколько нововведений, ранее успешно опробованных в программе реновации в Москве. В частности, площадь квартиры, которая будет выдаваться взамен аварийной, не должна быть меньше. А сам новый дом должен быть расположен в том же населенном пункте, что и старый. Кроме того, переселяемые граждане получат возможность доплатить за улучшение жилищных условий, «купив» квадратные метры сверх установленной нормы за свой счет.

Большими правами и, соответственно, наибольшей самостоятельностью обладают владельцы жилых помещений, прошедших процедуру регистрации права собственности в Росреестре. Этой категории граждан государство обязано предоставить альтернативный вариант квартиры или денежную компенсацию, которая, в свою очередь, определяется с учетом проведения анализа рыночной стоимости жилых помещений аналогичной площади и благоустройства района. Наименьшим перечнем возможностей обладают наниматели жилых помещений в аварийном МКД – они обязаны заключить новый договор аренды с муниципальным управлением или вправе отказаться от дальнейшего найма, если жилое помещение не соответствуют условиям для комфортного проживания. На основании этого отказа обязаны предоставить нанимателю альтернативный вариант жилого помещения, в противном случае все вопросы разрешаются в судебном порядке.

Добавим, что программа по переселению предусматривает ряд новых требований, в том числе – по энергоэффективности жилья, возможности приобретения квартир на вторичном рынке, ремонту имеющегося муниципального жилья и другие. В то же время, критерии признания дома аварийным ужесточились. Главный из них – это опасность проживания в МКД.

Стройки начнутся уже скоро

По оценке департамента градостроительства Приморского края, в ближайшие годы в регионе необходимо будет расселить 398 многоквартирных домов площадью 107,2 тыс. квадратных метров. В них на территории 30 муниципалитетов проживают более 8 тыс. человек. Ожидаемый объем финансирования из федерального бюджета – 6,7 млрд рублей, которые регион начнет получать с 2020 года. Но уже сейчас у региона есть возможность начать исполнять программу за счет собственных средств, которые потом вернутся в региональный бюджет из федеральной казны. Поэтому губернатор Приморья Олег Кожемяко в марте поручил пока начать реализацию программы за счет собственных средств, ускорив работу по подбору помещений под расселение и ремонт существующего жилого фонда, в который могут переехать люди.

- Не нужно ожидать федерального финансирования, начинайте реализацию программы за счет собственных средств, с тем чтобы потом вернуть в бюджет эти средства после получения федеральных денег, - поручил краевым и муниципальным чиновникам глава региона.

Добавим, что во Владивостоке уже в 2019 году планируется начать строительство трехэтажного многоквартирного дома на улице Глинки, 26, который предназначен для переселения нескольких аварийных бараков, самый крупный из которых находится на улице Володарского, 25. В новом доме предусмотрены одно, двух и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, с горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. А в Уссурийске, где предстоит расселить 139 многоквартирных домов, рассматривают сразу несколько участков для размещения нового жилья взамен расселяемого – они находятся на проспекте Блюхера, улицах Строительной, Нахимова, Ивасика и Арсеньева. На каждом планируется возвести как минимум по одному дому высотой от 5 до 9 этажей. В непосредственной близости от этих участков имеются все необходимые коммуникации.

ВАЖНО

Согласно ст. 2 Федерального закона №185-ФЗ, в программе переселения принимают участие жилые помещения в многоквартирных домах (МКД), признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. Причиной аварийности является физический износ в процессе эксплуатации МКД.

При этом ветхое и аварийное жилье – разные понятия. Ветхое жилье – это объекты, износ которых составляет не менее 70% в кирпичных строениях и не меньше 65% - в деревянных, здания не соответствуют требованиям действующих санитарных и эксплуатационных норм, хотя основная конструкция не несет собой угрозу разрушения. Аварийное жилье – объекты, износ которых составляет от 70 до 100%; здания имеют сильно поврежденные несущие конструкции, что влечет за собой опасность для жизни и здоровья граждан.

На фото: В рамках предыдущей программы во Владивостоке появился целый микрорайон для жильцов расселенных аварийных домов

Фото Виктора КУДИНОВА