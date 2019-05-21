Газификация входит в график

В городах Приморского края переводят на газ котельные и предприятия

Ситуация с газификацией Приморья постепенно меняется в лучшую сторону. В последние полтора-два года темпы работ по переводу объектов энергетики на природный газ ускорились, а сроки ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей стали осязаемыми. Ожидается, что более широкое использование газа не только улучшит экологическую ситуацию в населенных пунктах Приморья, но и сделает экономику региона более современной и энергоэффективной.

Напомним, что осенью 2011 года был введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Предполагалось, что в течение нескольких лет ключевые объекты энергетики и крупнейшие предприятия региона перейдут на использование «голубого топлива». Тем более, что краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы предусмотрено постепенное уменьшение количества котельных, работающих на дорогом привозном мазуте.

Владивосток стал самым «газовым». Но не весь

Разработанная еще до саммита АТЭС программа предусматривала газификацию в срок до 2015 года 20 муниципальных образований Приморского края, расположенных вдоль магистрального газопровода и газопровода-отвода до газораспределительной станции (ГРС) в поселке Врангель. Затем планы стали скромнее – 11 муниципальных образований края. Однако, из-за нехватки бюджетных средств, а также из-за отсутствия договоренностей между предыдущей администрацией Приморья и газовиками, большинство запланированных мероприятий так и остались на бумаге. К настоящему моменту газифицированы только крупнейшие объекты генерации во Владивостоке, включая введенную в эксплуатацию в минувшем году ТЭЦ «Восточная». Остальные муниципальные образования значительно отстают от краевой столицы. Возможность подключения к газу пока не обеспечена и на территориях опережающего развития (ТОР), созданных в Приморье.

Кроме того, во Владивостоке ряд муниципальных котельных еще только ожидает подключения к газу. Большинство из них находится в районе поселка Трудовое и Садгорода, что потребует строительства межпоселкового газопровода. Отвод к котельной №61 – наиболее крупному объекту, работающему на мазуте, - планируется построить в 2019-2020 годах за счет средств городского бюджета при софинансировании из краевой казны. Кроме того, значительных финансовых затрат потребует реконструкция котельных для работы на газе. Связанные с этим процессом вопросы несколько месяцев назад обсуждали на расширенном заседании комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока.

К новой газораспределительной станции, которую «Газпром» построит к 2020 году, во Владивостоке необходимо подключить не менее семи объектов – таковы условия соглашения, заключенного несколько лет назад между газовой компанией и администрацией Приморья. Но только за счет муниципальных котельных решить эту задачу будет сложно. Не исключено, что достичь целевого показателя можно, в том числе, за счет перевода на газ крупных коммерческих предприятий Владивостока. По подсчетам специалистов, для предприятий, потребляющих газ вместо мазута, топливо будет обходиться дешевле в два раза. В данном случае работает правило: чем больше потребителей газа, тем дешевле он обходится предприятиям.

55 млрд на трубу

В первую очередь газифицировать предполагается южные муниципалитеты Приморья, где расположены территории опережающего развития (ТОР). В частности, в 2019-2020 годах планируется газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные переведут на газ к 2020 году. В это же время начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-2021 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ планируют подвести к 2025 году.

Известно, что один из отводов от магистрального газопровода начнется от газораспределительной станции в Заводском и протянется до площадки ТОР «Надеждинская» в районе поселка Новый. Отвод к объектам резидентов ТОРа «Михайловский» проведут от газораспределительной станции в Уссурийске. Дальнейшее развитие межпоселковых газопроводов планируется от существующих и строящихся сегодня ГРС в районах, входящих в территории опережающего развития (ТОР). Таким образом, пока самыми перспективными муниципалитетами с точки зрения возможности газификации производственных объектов являются те районы, в которых расположены территории опережающего развития.

- Инвесторы могут обращаться в департамент энергетики, чтобы согласовывать свои инвестиционные решения и планы со Стратегией развития Приморского края в части развития газовой и электрической инфраструктуры. В нашем департаменте всем инвесторам дают достоверную информацию о том, когда и где будет проведен газ, и на какие сроки предоставления услуг можно ориентироваться. Эта информация всегда доступна и открыта на сайте департамента энергетики, – сообщила директор департамента энергетики Приморья Алла ФОРТУН на встрече с предпринимателями в феврале текущего года.

На состоявшейся в декабре 2018 года встрече губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО и зампредседателя правления «Газпрома» Валерия ГОЛУБЕВА были подтверждены планы завершить строительство 12 объектов газоснабжения уже в 2019 году. Одновременно с этим ведется дальнейшее проектирование. В общей сложности компания вложит в газификацию региона 39 млрд рублей.

- Для «Газпрома» это все очень важно – все большие инвестиции на добычу, транспортировку газа должны окупаться. И мы должны довести газ до потребителя, он наш главный приоритет, – подчеркнул Валерий Голубев.

В то же время, строительство сетей в ряде районов тормозится по объективным причинам. В декабре 2018 года на заседании одного из комитетов Законодательного Собрания Приморья руководитель краевого подразделения ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» Николай ЛОВЫГИН объяснил отставание по срокам длительными согласованиями для проведения работ на землях Министерства обороны РФ и «Российских железных дорог». Кроме того, не всегда идут на контакт и дают разрешение на прокладку трубы по своему участку землепользователи-частники.

Уссурийск уже подключают

Тем временем, Уссурийск вскоре станет вторым после Владивостока городом Приморья, где природный газ широко используется на объектах энергетики. В городе уже построен первый пусковой комплекс сетей газораспределения общей протяженностью 17,3 км, который позволит принять газ муниципальным котельным №13, №40 и №66. Кроме того, завершено проектирование четвертого пускового комплекса, который должен обеспечить газом построенный несколько лет назад поселок Радужный. Планируется, что строительные работы начнутся в начале лета и завершатся в октябре 2019 года.

По информации управления жизнеобеспечения администрации Уссурийска, в настоящее время строительные работы также ведутся на седьмом пусковом комплексе в центральной части города. В 2018 году из-за подтоплений прокладка газопровода протяженностью 4,8 км была приостановлена и возобновилась только в январе этого года. После его сдачи газ поступит на котельные Междуречья №№ 24 и 27. Ожидается, что после завершения работ по прокладке сетей подрядчик проведет работы по благоустройству территорий, на которых велась стройка. Добавим, что строительство данного пускового комплекса ведется за счет средств, выделенных из местного и краевого бюджетов.

Корректируется проектно-сметная документация по строительству сетей газораспределения второго пускового комплекса протяженностью 2 км. Потребителем природного газа станет новая котельная в микрорайоне «Южный». Строительство газопровода начнется после окончания разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

Важно, что на муниципальных котельных №№ 13, 24, 27, 40, 66 после замены оборудования предусмотрены два варианта работы горелок: по использованию сжиженного природного газа и по мазутной схеме – на случай отсутствия газа. После перехода на голубое топливо котлы будут работать в автоматическом режиме под постоянным наблюдением операторов. Пусконаладочные испытания начнутся при поступлении природного газа в газотранспортную сеть Уссурийска.

ВАЖНО

В январе 2018 года утверждена региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017-2021 годы». Стоимость ее реализации должна составить 55,7 млрд рублей, в основном – за счет внебюджетных источников.

Всего в рамках реализации утвержденной в 2018 году программы планируется обеспечить прирост потребления природного газа в 4,45 млрд куб. м, построить 140 км газопроводов-отводов от 195 км межпоселковых газопроводов, а также перевести на природный газ 64 котельные. Реализация мероприятий окажет положительное влияние на развитие экономики Приморского края, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, улучшению экологической обстановки и росту промышленного производства.

На фото: Строительство ГРС-1 во Владивостоке (2011 год).

Фото Виктора КУДИНОВА