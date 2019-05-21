Великий модернизированный путь

Транссибирская магистраль готовится пережить фактически второе рождение

Величайшее достижение России - Транссибирская магистраль - это рельсовый путь, соединивший Европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. Возведение Транссиба охватило почти четверть века - с 1891 по 1916 год, а общая протяженность железнодорожного полотна составляет более 10 тыс. километров. Дальневосточная железная дорога строилась как восточная часть Транссиба. Официально торжества по случаю закладки здания железнодорожного вокзала Уссурийской железной дороги состоялись 19 мая 1891 года во Владивостоке. К этому времени уже было уложено три версты рельсового пути.

О значимости и перспективах развития Транссибирской магистрали газете «Золотой Рог» рассказали в Дальневосточной железной дороге - филиале ОАО «РЖД».

Великий Сибирский путь

Создание в Приморье железной дороги способствовало экономическому развитию прилегающих районов, расширению внешнеторговых связей, усилению стратегического влияния Владивостока.

Острейшей проблемой при возведении магистрали стал дефицит рабочей силы. Трасса прокладывалась по труднодоступной и малонаселённой местности. Рабочих приходилось вербовать и перебрасывать из европейской части России. Оттуда же везли почти все материалы. Примечательно, что работы велись преимущественно вручную.

Прокладка первой части Транссиба - Южно-Уссурийской дороги - завершилась в 1894 году. 13 ноября 1897 года между Владивостоком и Хабаровском открылось постоянное движение.

Сегодня Дальневосточная железная дорога охватывает 40% территории России. Магистраль проходит по территории 6 субъектов федерации - Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областям, а также Республике Саха (Якутия). Сейчас эксплуатационная длина ДВЖД составляет 6871,4 км. На всем пути расположено 443 станции и разъезда и три погранперехода. ДВЖД обслуживает 51107 сотрудников.

Новые возможности

Важнейшие планы ДВЖД связаны с Ванинско-Совгаванским транспортным узлом. Здесь открываются большие возможности для переработки угля, леса, нефтепродуктов, руды, а также импортных перевозок глинозема и контейнеров. Для реализации всех возможностей ведется реконструкция участка Комсомольск - Советская Гавань, где в 2012 году сдан в эксплуатацию новый Кузнецовский тоннель. На Сахалине продолжается перевод островной магистрали под общероссийский сетевой стандарт ширины колеи 1520 мм.

Большое значение для взаимовыгодного сотрудничества между российскими и китайскими железнодорожниками имеют пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Махалино-Хуньчунь в Приморском крае.

Устранить дефицит возможностей железнодорожной инфраструктуры могут полигонные технологии, в частности, проект «Восточный полигон», расположенный в границах 4-х железных дорог - Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны. Эксплуатационная длина железных дорог составляет более 17 тысяч километров. Полигон имеет 810 железнодорожных станций. Проект предполагает развертывание работ на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока, в первую очередь в Приморье, зонах Транссиба и БАМа. Именно на этой базе рассчитывается произвести активизацию региональной экономики, создать условия для инвестиций в добывающую промышленность и одновременно повысить качество, скорость и объем перевозок на транссибирской магистрали и по БАМу.

Дальнейшие планы предполагают строительство новых железнодорожных линий вплоть до Северной Америки через Берингов пролив. Это, конечно, задачи на далекую перспективу. А пока важно связать в единую систему железнодорожное сообщение и погрузочно-разгрузочный блок Приморья.

Международными коридорами

Локомотивом для роста грузовой базы Дальневосточной железной дороги выступают именно транзитные перевозки.

Необходимость организации цепочки перевозок различными видами транспорта, а также таможенного оформления груза создает спрос на сложные интермодальные международные продукты. Над этим сегодня и работают в Дальневосточной железной дороге совместно с китайскими партнёрами.

В 2016 году начаты перевозки по международным транспортным коридорам (МТК) «Приморье-1» через пограничный переход «Гродеково» транзитом из Китая через порты Приморского края в Китай, Республику Корея и Японию.

За 2018 год по МТК «Приморье-1» перевезено 5620 ДФЭ контейнеров (двадцатифутовый эквивалент). Данные показатели оказались ниже показателей 2017 года на 22,4%.

Для того чтобы выяснить и устранить причины падения объемов перевозок, Дальневосточной железной дорогой были проведены рабочие встречи с руководителями администраций Северо-Восточных провинций Китая, китайскими и российскими грузоотправителями, экспедиторскими компаниями, представителями портов и стивидорных компаний Приморского края.

В результате взаимодействия всех сторон, уже во втором полугодии 2018 года удалось добиться роста перевозок на 40,1% (по отношению к аналогичному периоду 2017 года). Стабилизация ситуации произошла за счет изменения логистики перевозок и переориентации грузопотоков из порта Владивосток в порт Находка.

В 2019 году рост перевозок продолжается. За 2 месяца перевозки контейнеров выросли в 2,2 раза к соответствующему периоду 2018 года.

Положительная динамика роста грузооборота и востребованность со стороны российских грузоотправителей является дополнительным стимулом для проведения последовательной работы по развитию перерабатывающей способности ЖДПП Махалино-Хуньчунь.

Со своей стороны, ОАО «РЖД» продолжает вести системную работу по увеличению пропускных способностей пункта пропуска «Махалино». Так, проектом «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» до 2020 года на развитие участка Махалино – Камышовая – Госграница с КНР предусмотрено 4,3 млрд рублей.

В рамках проекта запланировано строительство дополнительных 8,4 км пути колеи 1520 мм и 6,1 км пути - 1435 мм на станции Камышовая. Кроме того, освоение выделяемых средств предусматривает закупку устройств сигнализации, централизации и блокировки, используемых для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов, а также строительство инженерных сетей и реконструкцию пути на перегоне Камышовая – госграница с КНР.

Проведение указанных работ позволит расширить номенклатуру грузов, перевозимых через ЖДПП Махалино-Хуньчунь, и обеспечить перевозку 8,0 млн тонн ежегодно.

Еще одним положительным моментом в развитии перевозок через ЖДПП Махалино-Хуньчунь является начало транспортировки транзитных контейнеров по Международному транспортному коридору «Приморье-2», которая стартовала в августе 2018 года. С того времени в направлении Китай-Россия и Россия-Китай перевезено 661 контейнер (ДФЭ).

С целью освоения перспективных объемов перевозок транзитных контейнеров в рамках МТК «Приморье-2» российской стороной была проведена значительная работа по совершенствованию законодательства Российской Федерацией.

Также Дальневосточной железной дорогой разработана новая технология перевозки грузов по МТК «Приморье-2», составлен график движения контейнерных поездов.

По информации закрытого акционерного общества «СВА-Трейдинг», осуществлять транзитные перевозки на регулярной основе по данному маршруту планируется уже с февраля 2019 года. Согласно предварительным расчетам, ежегодный объём транзитных перевозок составит 160 тыс. тонн, среди которых из Республики Корея в направлении Хуньчунь планируется перевозка 80 тыс. тонн медной руды, а из Хуньчуня в направлении через Россию на юг Китая и Республику Корея 80 тыс. тонн, соответственно, кукурузы и медного листа. В дальнейшем объемы транзитных перевозок могут достигнуть 1 млн тонн в год.

Грузооборот ДВЖД в 2018 году превысил 200 миллиардов тарифных тонно-километров. В текущем году пропускная способность Транссибирской магистрали в результате проделанной работы значительно увеличится.

Досье "Золотого Рога": 19 мая 1891 года стало официальной датой начала строительства Великого Сибирского пути. Интересным историческим фактом является то, что именно в этот день цесаревич Николай Александрович, возвращавшийся из кругосветного путешествия, собственноручно высыпал тачку земли в строящуюся железнодорожную насыпь и замуровал памятную серебряную пластину в камень фундамента здание будущего вокзала станции Владивосток. Строительство Сибирской железной дороги развернулось одновременно с двух сторон: из Владивостока и из Челябинска. На глобальной стройке трудилось около 89 тыс. человек, а стоимость дороги обошлась царской казне в 1 млрд рублей.

На фото: Транссиб в экономике России всегда выполнял роль станового хребта.

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