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Билайн запустил технологию Massive MIMO на территории Дальневосточного Федерального Университета
ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) совместно с вендером Huawei запустили на сетях оператора связи во Владивостоке технологию Massive MIMO, одну из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющую за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов.
Билайн развернул технологию Massive MIMO в стандарте LTE-FDD 1800 на территории Дальневосточного Федерального Университета, крупнейшего высшего учебного заведения Дальнего Востока России. Здесь учатся более 23 000 студентов. Также ежегодно стены ДВФУ становятся основной площадкой проведения Восточного экономического форума.
Базовая станция с Massive MIMO расположена в районе 9-го корпуса ДВФУ. Зона ее покрытия распространяется также на корпусы C, E, F, 10 и 11, где расположены Инженерная школа, Школа гуманитарных наук, гостиничный комплекс "Южный". Концентрация уникальных абонентов в течение дня здесь, в среднем, в 3 раза выше, чем на других базовых станциях, обслуживающих ДВФУ. При этом порядка 75% из числа данных абонентов являются пользователями смартфонов с поддержкой 4G.
Александр Тепляков, территориальный управляющий Владивостокского кластера:
"Развитие сетей LTE Билайн во Владивостоке достигло очень высокого уровня. Сегодня на территории города успешно применено множество прогрессивных решений, обеспечивающих нашим абонентам стабильный высокоскоростной мобильный интернетом практически в любой точке мегаполиса. Так сеть LTE-Advanced и расширенный до 15 MHz канал связи увеличивают максимально возможную скорость мобильного интернета до 185 Мбит/с. Massive MIMO, в свою очередь, значительно увеличит емкость сети на территории ДВФУ и обеспечит студентам и участникам ВЭФ в моменты высоких единовременных нагрузок на сеть комфортное, уверенное пользование 4G интернетом без потерь в качестве".
Ранее Билайн тестировал Massive MIMO в Калининградском филиале. По результатам тестирования емкость сектора при использовании Massive MIMO выросла до 3 раз. Покрытие для сектора с Massive MIMO в диапазоне 2600 (оценивалось по скорости передачи данных на краю соты) получается примерно такое же, как для диапазона 1800 с традиционной схемой (MIMO2x2).
Massive MIMO на сети Билайн прошел проверку и во время проведения Чемпионата мира по футболу, когда в фанзоне на Конюшенной площади г. Санкт-Петербурга на базовых станциях была применена данная технология. Она позволила дать максимальную емкость сети при массовом скоплении абонентов и обеспечить требуемые для общения скорости. В комплексе с другими технологическими решениями сеть в северной столице во время мундиаля справилась с нагрузкой, временами доходившей до максимальных значений, на 100%.
Massive MIMO – это метод скоординированного использования нескольких радиоантенн в беспроводных сетевых коммуникациях. Технология позволяет увеличить емкость соты за счет дополнительной секторизации, использования множества антенн на базах: вместо одного широкого луча формируется несколько более узких управляемых радиолучей, благодаря чему увеличивается и радиус действия во время передачи данных. Специальные алгоритмы обработки сигналов позволяют направить эти лучи в зоны, где в данный момент есть наибольшая потребность в сервисе (большее число абонентов, более высокий трафик). При этом одни и те же частотные каналы можно одновременно использовать в каждом из этих узких лучей. Качество покрытия улучшается за счет концентрации мощности передатчиков радиомодуля в пределах более узких лучей и за счет дополнительной (пространственной) фильтрации источников помех.
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Фото с сайта DVFU.ru
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