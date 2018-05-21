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Во Владивостоке переходят к реализации японского мастер-плана Nikken Sekkei

21 Мая 2018, 17:45 | Приморье
В первую очередь возьмутся за центральную площадь, которую предлагается продлить до железнодорожного вокзала за счет строительства эстакады

Глава Владивостока Виталий Веркеенко предложил японским партнерам перейти к детализации мастер-плана приморской столицы, разработанного компанией Nikken Sekkei. Об этом он заявил в ходе мероприятий IX заседания российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое состоялось в Токио 18 мая, сообщили газете "Золотой Рог"  в администрации Владивостока.

На девятом заседании рассматривалась реализация совместных проектов, вошедших в программу российско-японских инфраструктурных инициатив. Этот мастер-план Владивостокского городского округа предусматривает благоустройство общественных пространств, строительство многоуровневых парковок, развитие малоэтажного индивидуального строительства, модернизацию оборудования мусоросжигательного завода и инженерных сетей в столице Приморья и другие проекты.

По итогам заседания Минстрой России и Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии договорились о расширении сотрудничества, в частности, по проекту «Умный город», и внедрении самых современных городских технологий, разработанных японскими компаниями, в российских городах. Речь идет в том числе о системе «умные светофоры», успешно внедренной в Москве и Воронеже.

«Целый ряд субъектов уже проявил к «умным светофорам» интерес, и я уверен, что в ближайшее время он трансформируется в реальные проекты. Например, первые «умные светофоры» могут появиться во Владивостоке уже этим летом», - прокомментировал глава российской делегации Андрей Чибис.

Замруководителя Минстроя отметил активную позицию краевых и городских властей в вопросах реализации совместных с Японией инициатив. Глава Владивостока Виталий Веркеенко пригласил японских партнеров реализовывать пилотные проекты именно во Владивостоке.

«Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Со страной восходящего солнца его связывает не только географическая близость, но и исторически сложившиеся тесные связи. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта Владивосток и региональных инвестпроектов позволят быстро и эффективно реализовывать совместные проекты в столице Приморья. Мы намерены сделать Владивосток самым успешным примером российско-японского сотрудничества, который потом будет масштабироваться на другие российские города», - заявил Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока предложил японским партнерам перейти к детализации мастер-плана Nikken Sekkei.

«Благодаря японским партнерам Владивосток получил современную концепцию пространственного развития, которая вошла в генеральный план развития городского округа. Предложенные ведущими мировыми экспертами решения способны по-настоящему преобразить наш город. Пора перейти к их детальной проработке и реализации. В первую очередь это район центральной площади, которую предлагается продлить до железнодорожного вокзала за счет строительства над жд путями эстакады и создать там комфортную прогулочную зону», - подчеркнул мэр приморской столицы.

Виталий Веркеенко также предложил японским партнерам принять участие в проектах комплексного развития городских территорий.

«В первую очередь это районы «Голубиной Пади» и улицы Комсомольской, а в перспективе - и район нефтебазы, где японские эксперты предложили создать новый деловой центр Владивостока. Таким образом, несколько районов города могут вырасти в другой архитектурной концепции, что только украсит его, соединив историю и современность», - добавил Виталий Веркеенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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