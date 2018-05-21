Во Владивостоке пройдет VII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности"

Во Владивостоке 22 июня в конференц-зале здания администрации Приморского края состоится форум «Актуальные вопросы информационной безопасности»

Крайне актуальным для многих организаций и учреждений стал вступивший в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Кто является субъектом КИИ, критерии отнесения, правила категорирования, требования по защите, обязанности по информированию и взаимодействию, значительное ужесточение ответственности - ответы на эти, и многие другие вопросы в настоящее время чрезвычайно востребованы и необходимы.

Организаторами форума выступают администрация Приморского края и компания «Информационный центр».

С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий.

Будут рассмотрены такие вопросы, как:

Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений

Практический опыт мониторинга информационной безопасности, выявления уязвимостей в программном обеспечении

Практика взаимодействия субъектов ГосСОПКА с Национальным Координационным центром по компьютерным инцидентам

Опыт подбора решений по внедрению средств защиты информации на защищаемых объектах КИИ, ГИС, ИСПДн и АСУ ТП.

Аттестация государственных и муниципальных информационных систем.

В преддверии форума, 21 июня 2018 года с 13:00 до 18:00 в большом конференц-зале здания AZIMUT Отель Владивосток (ул. Набережная, 10), состоятся круглые столы с предметными обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений:

1 секция – «Централизация задач при эксплуатации развернутых систем: мониторинг, анализ, управление событиями и инцидентами».

2 секция – «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».

3 секция – «Вопросы информационной безопасности в образовании».

4 секция – «Системы защиты информации в здравоохранении».

5 секция – «Аттестация объектов информатизации».

Время проведения:

21 июня 2018 года с 13:00 до 18:00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 10, AZIMUT Отель Владивосток, большой конференц-зал.

22 июня 2018 года с 9:00 до 16:40. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.

Участие бесплатное по обязательной предварительной записи. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66 (доб. № 109).

Онлайн-регистрацию на мероприятие можно пройти по ссылке

Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер форума «Актуальные вопросы информационной безопасности»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.