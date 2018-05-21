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Во Владивостоке пройдет VII форум "Актуальные вопросы информационной безопасности"
Во Владивостоке 22 июня в конференц-зале здания администрации Приморского края состоится форум «Актуальные вопросы информационной безопасности»
Крайне актуальным для многих организаций и учреждений стал вступивший в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Кто является субъектом КИИ, критерии отнесения, правила категорирования, требования по защите, обязанности по информированию и взаимодействию, значительное ужесточение ответственности - ответы на эти, и многие другие вопросы в настоящее время чрезвычайно востребованы и необходимы.
Организаторами форума выступают администрация Приморского края и компания «Информационный центр».
С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий.
Будут рассмотрены такие вопросы, как:
Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений
Практический опыт мониторинга информационной безопасности, выявления уязвимостей в программном обеспечении
Практика взаимодействия субъектов ГосСОПКА с Национальным Координационным центром по компьютерным инцидентам
Опыт подбора решений по внедрению средств защиты информации на защищаемых объектах КИИ, ГИС, ИСПДн и АСУ ТП.
Аттестация государственных и муниципальных информационных систем.
В преддверии форума, 21 июня 2018 года с 13:00 до 18:00 в большом конференц-зале здания AZIMUT Отель Владивосток (ул. Набережная, 10), состоятся круглые столы с предметными обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений:
1 секция – «Централизация задач при эксплуатации развернутых систем: мониторинг, анализ, управление событиями и инцидентами».
2 секция – «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».
3 секция – «Вопросы информационной безопасности в образовании».
4 секция – «Системы защиты информации в здравоохранении».
5 секция – «Аттестация объектов информатизации».
Время проведения:
21 июня 2018 года с 13:00 до 18:00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 10, AZIMUT Отель Владивосток, большой конференц-зал.
22 июня 2018 года с 9:00 до 16:40. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.
Участие бесплатное по обязательной предварительной записи. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66 (доб. № 109).
Онлайн-регистрацию на мероприятие можно пройти по ссылке
Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер форума «Актуальные вопросы информационной безопасности»
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