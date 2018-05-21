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Меморандум о строительстве важного объекта подпишут в Санкт-Петербурге
21 Мая 2018, 12:11 | Приморье
Проект, находящийся под личным контролем Андрея Тарсенко, будет закреплен межгосударственным меморандумом на ПМЭФ
Меморандум о строительстве закрытого комплекса по перевалке угля в Находке подпишут на Санкт-Петербургском экономическом форуме члены правительственной делегации Японии и руководство «Терминал Астафьева». Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение ускорить строительство закрытого терминала и взял ход реализации проекта под личный контроль, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
25 мая на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме состоится подписание меморандум о сотрудничестве между руководством «Терминала Астафьева» и председателем совета директоров японской корпорации Marubeni г-ном Асада, который входит в состав официальной делегации премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также господин Асада является сопредседателем со стороны Японии в японо-российском экономическом комитете Японской федерации бизнеса. Перечень всех подписанных на ПМЭФ соглашений между российскими и японскими компаниями соглашений между Россией и Японией будет озвучен на официальной церемонии, в которой примут участие Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Ранее, предварительное соглашение о сотрудничестве было подписано во Владивостоке между компаниями Schade и Marubeni в присутствии врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко.
«Необходимо максимально ускорить реализацию данного проекта. Важно этим проектом показать пример и для других компаний, занимающихся перевалкой угля, чтобы такой опыт применяли и остальные терминалы, работающие в регионе», - заявил Андрей Тарасенко на церемонии подписания соглашения между участниками проекта во Владивостоке.
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Теги: ПМЭФ уголь Находка Терминал Астафьева
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