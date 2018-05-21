Меморандум о строительстве важного объекта подпишут в Санкт-Петербурге

Меморандум о строительстве закрытого комплекса по перевалке угля в Находке подпишут на Санкт-Петербургском экономическом форуме члены правительственной делегации Японии и руководство «Терминал Астафьева». Ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение ускорить строительство закрытого терминала и взял ход реализации проекта под личный контроль, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

25 мая на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме состоится подписание меморандум о сотрудничестве между руководством «Терминала Астафьева» и председателем совета директоров японской корпорации Marubeni г-ном Асада, который входит в состав официальной делегации премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также господин Асада является сопредседателем со стороны Японии в японо-российском экономическом комитете Японской федерации бизнеса. Перечень всех подписанных на ПМЭФ соглашений между российскими и японскими компаниями соглашений между Россией и Японией будет озвучен на официальной церемонии, в которой примут участие Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее, предварительное соглашение о сотрудничестве было подписано во Владивостоке между компаниями Schade и Marubeni в присутствии врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко.