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В Приморье "Ростелеком" открыл новый мультисервисный центр продаж и обслуживания
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла центр продаж и обслуживания в Фокино по адресу ул. Клубная, 15А.
В центре можно подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ»: воспользоваться паузой и записью прямого эфира, попробовать заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке».
Услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием — высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.
Клиентам центров доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов, кредитование от банков партнеров, рассрочка на абонентское оборудование – современные телефоны и смартфоны от «Ростелекома». Там же клиент может купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.
Центр продаж и обслуживания «Ростелекома» работает с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных.
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