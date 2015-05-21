Политика московского сельхозхолдинга "Русагро" в Приморье оказалась очень агрессивной

Крупнейший производитель мяса птицы на Дальнем Востоке ЗАО «Михайловский бройлер» оказался под прицелом сельхозяйственного холдинга в лице группы компаний «Русагро». По информации «ЗР», местным птицеводам предложено подумать о передаче долей в бизнесе, взамен производителю курятины могут помочь решить проблемы с кредиторской задолженностью ОАО «Сбербанк».

Досье «Золотого Рога»

Компания «Михайловский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Дальневосточном регионе России. ЗАО «Михайловский бройлер» было создано в 2002 году на базе птицефабрики «Михайловская», расположенной в поселке Заводском Приморского края. Сейчас эта фабрика полностью реконструирована и оснащена современным производственным оборудованием. В 2006 году компания купила Надеждинскую птицефабрику, расположенную в п. Новом Приморского края. В 2007 году ЗАО «Михайловский бройлер» стало владельцем Хабаровской птицефабрики, которая находится в пос. Березовка Хабаровского края. Общая производительность всех предприятий компании составляет 45 800 тонн в живом весе в год.

В суд за миллиардом

Над «Михайловским бройлером» нависла процедура банкротства. Как сообщила «ЗР» пресс секретарь арбитражного суда Инга Солодовник ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «МИХАЙЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР». Кроме этого похожие иски к предприятию подали ООО «Колос Проект» и ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ". Рассмотрение дела назначено на июнь, но уже ясно, что птицеводческое предприятие попало в сложную финансовую ситуацию, так как оно должно кредитной организации более миллиарда рублей. Правда, как руководители местного предприятия до последнего надеялись договориться с финансистами о реструктуризации кредиторской задолженности.

Напомним, что всего территории фабрике в поселке Заводском находится 59 птичников, рассчитанных на 2 млн 300 тысяч птицомест. Кроме того, на фабрике есть свои инкубатор и кормоцех.

Сегодня на предприятии работают более 600 человек. До в 2012 года предприятие активно развивалось, вкладывая значительные средства в модернизацию производства, развитие посевных площадей и организацию собственной доставки.

Что интересно, особых проблем с получением кредитов и открытием кредитных линий у компании никогда не было. Ведь получить миллиардный кредитный портфель в сфере сельского хозяйства и тем более в сфере производства птицы могли только те компании, производственная деятельность которых не вызывает ни малейших сомнений у кредитных организаций.

В сельском хозяйстве Приморского края таких миллиардных кредитов не так много. Как отмечают эксперты, выданный кредитный портфель на такую сумму говорит о том, что предприятие полностью прозрачно и у него нет проблем ни на цикле выращивания птицы, ни на цикле реализации. «Михайловский бройлер» - единственный производитель охлажденного мяса птицы - всегда показывал стабильные выручки и объемы продаж.

ВТО вгоняет в убытки

Но проблемы у компании начались, когда Россия вступила в ВТО, и на рынок пришла более дешевая курица из других стран. Продажи мяса птицы стали сокращаться. Так. «Михайловский бройлер» в 2013 году произвел 22 391 тонну мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы.

Но цены на продукцию резко пошли вниз - с января по апрель 2013 года компания пять раз снижала оптовые цены. В то же время корма, топливо, вакцины только дорожали. В таких условиях многие птицефабрики в стране закрылись. В Приморье «Михайловский бройлер» продолжал работать, но пришлось пожертвовать инвестиционными деньгами, выживало предприятие, в основном за счет кредитов и при поддержке администрации Приморского края.

Получение субсидий в 2013 году в условиях снижения ЗАО «Михайловский бройлер» цен на продукцию и сокращения объемов производства, вызванных перепроизводством мяса птицы в Российской Федерации и благоприятными условиями импорта в Россию свинины после вступления в ВТО, позволило компании закончить год безубыточно. Прибыль предприятия по результатам 2013 года с учетом полученных субсидий в размере 201 936 573 рублей составила 80 362 000 рублей (рентабельность 4,1%).

Но низкую рентабельность остановил запрет на ввоз продовольствия из Европы и США введенный в августе 2014 года. «Предприятие вышло на просрочку в августе 2014 года, - рассказывает заместитель директора департамента администрации Приморского края Денис УСКОВ. - Цена на продукцию упала в 1, 4 раза по сравнению с 2012 годом, но предприятие не ушло с падающего рынка, а продолжало работать в условиях массового демпинга, который устроили оптовые компании, завозящие в край дешевую продукцию из других регионов. И уже к октябрю предприятие начало стабилизировать ситуацию. Спрос увеличился, и продажи стали расти».

Генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер» Григорий ПАТРУШЕВ, также считает что после введения продуктового эмбарго, рыночная ситуация позволила предприятию вернуть цены на уровень 2012 года и предприятие готово платить по долгам.

Однако рыночная ситуация была воспринято негативно государственными структурами. 2 апреля 2015 г. решением Приморского УФАС России признан факт нарушения ЗАО «Михайловский бройлер» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции". Нарушение выразилось в совершении действий, признанных злоупотреблением своим доминирующим положением на рынке оптовой реализации мяса куриного охлажденного на территории Приморского края.

Пожалуй, именно реакция ФАС на повышение цен показала социальную значимость предприятия. Как бы потребители ни жаловались на незначительное повышение цен, их реакция свидетельствует о том, что «михайловка» прочно вошла в рацион приморцев и завозная продукция не в состоянии закрыть все потребности приморцев в мясе птицы.

До введения эмбарго предприятие произвело 16 164,15 тонны, причем вся продукция реализовывалась в Приморье. Но, как показывает статистика, компании приходилось работать в условиях жесткой конкуренции с завозным мясом птицы.

Так, доля «Бройлера» от оптовой реализации всего мяса куриного (охлажденного и замороженного) в Приморском крае составила: в 2012 году - 52%; в 2013 году - 38% и в 2014 году – 39,19%.

Реструктуризировать по закону

Как будут развиваться события дальше, неизвестно. Григорий Патрушев считает, что необходимо реструктуризировать кредит. По его словам, есть рассчитанный график платежей, поэтому банкротства предприятия можно избежать. «Ежемесячно компания продает продукции на 200 миллионов рублей. У предприятия есть перспективы. У нас есть проект по строительству еще одного комбикормового завода. На складе у нас уже почти год лежит оборудование для него. Мы его купили в лизинг, платим проценты. Но построить и запустить его у предприятия пока не хватает средств – почти два года фабрика работает за счет кредитов, которые уходят на поддержание предприятия на плаву, инвестиционные средства ушли на зарплату, текущие платежи, закупку кормов.

Между тем, по словам неофициального источника «ЗР», знакомого с этой ситуацией, добро на реструктуризацию кредита может быть получено в обмен на передачу доли в бизнесе группе компаний «Русагро».

Досье «Золотого Рога»

Группа компаний «Русагро» стала победителем аукциона на 5,5 тысяч гектаров пахотных земель в Михайловском районе Приморского края. Компания приобрела 100% акций ОАО "Учебно-опытное хозяйство Приморской государственной сельскохозяйственной академии", которое владеет 6177 га (5500 га пахотной земли) в Михайловском районе Приморского края. Таким образом, земельный банк «Русагро» на Дальнем Востоке составит более 26 тысяч га. Кроме того, компания косвенно владеет долей в 13,75% уставного капитала УМЖК «Приморская соя».

«Информация о том, что «Русагро» нацелилось на ЗАО «Михайловский бройлер», уже не раз была озвучена на коридорах власти. Об этом косвенно свидетельствует и то, что местные птицеводы не могут договориться с банкирами. 18 мая в администрации Приморского края состоялось заседание специальной территориальной комиссии, которая согласно ФЗ № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" должна была совместно с кредитором установить дифференцированный подход к реструктуризации долгов.

«На заседание комиссии представители Сбербанка не пришли. Хотя территориальная комиссия направила кредиторам должника извещение, в котором сообщает о предлагаемом варианте реструктуризации долгов и дате проведения расширенного заседания территориальной комиссии с приглашением кредиторов должника. А ведь это действенный инструмент, который правительство ввело еще в 2002 году. Предприятие может воспользоваться реструктуризацией, как правило, один раз. Согласно этому закону должник имеет право на отсрочку и рассрочку платежей», - рассказал «ЗР» заместитель директора департамента администрации Приморского края Денис Усков.

Местечковые опасения

В общем, пока основной кредитор проигнорировал помощь комиссии в получении своих денег. Требование отдать миллиард сохраняются, правда, все понимают, что в кризисное время для сельского хозяйства, когда после скачка цен на зерно и расходные материалы, птицеводы всей страны оказались в непростой ситуации. Поэтому позиция администрации Приморского края и ее усилия для сохранения этого предприятия идут в соответствии с антикризисными мерами правительства, направленными на сохранение предприятий аграрного сектора.

Но вполне возможно, что действия кредитора укладываются в другую схему. Сами банкиры осознают, этот актив более чем проблемный. Птицеводство - очень сложное технологическое производство, и если будет допущена остановка технологической цепочки выращивания птицы, то реанимировать будет весьма непросто. Если будет забито промышленное стадо, производство можно будет возродить через два месяца, если забить стадо на «Надежденской», технологический цикл можно будет наладить только через полтора года. За полтора года фабрики могут просто растащить, - заявил наш источник. – Поэтому логично, что банк присматривает покупателя на этот актив, или потенциальный покупатель уже есть, и он может интегрировать желание кредитора вернуть деньги в свои схемы».

Насколько верна информация об интересах «Русагро» в птицеводстве, «ЗР» надеется узнать в ближайшее время у представителей «Русагро». Но многие местные предприниматели, работающие в сельском хозяйстве Приморья, отмечают, что обещанные инвестиционные планы компании по развитию в Приморье своей производственной базы не стыкуются с реальной политикой, проводимой холдингом в Приморье.

Когда «Русагро» при заходе в Приморье добивалось «режима благоприятного отношения», руководство компании обещало строительство производств на пустующих землях. Однако пока реализации обещанных инвестиционных проектов нет. Обещанная аквакультурная деятельность компании на территории Ольгинского района даже не вышла на уровень оценки проекта. Зато более 5 сельхозпредприятий уже проводили переговоры с «приезжими» о продаже своего бизнеса.

Поэтому ситуация с ЗАО «Михайловский бройлер» будет как лакмусовая бумажка. Коллеги по цеху следят, до какой степени «дожмут» птицеводов. В дальнейшем толкаться с «Русагро» придется не только птицеводам. На очереди местные свиноводы. Нескольким свиноводческим инвестиционным проектам в Приморье разойтись без ущемления финансовых интересов друг друга будет сложно. Ведь сельское хозяйство частично зависит и от количества выделяемых бюджетных средств. А есть еще конкуренция за рынки сбыта и рабочие руки. Да и обещанные правительством 17 миллиардов на поддержку свиноводства в ДФО также нельзя сбрасывать со счетов.

В общем, сельхозпроизводители в Приморье настороженно относятся к приходу «Русагро». Они считают, что компания занимается приобретением активов у тех, кто испытывает временные финансовые трудности. Учитывая закредитованность сельхозпредприятий можно предположить, что сегодня большинство из них уже оказались в сфере интересов федеральных игроков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.